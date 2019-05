OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Aclarando: El autor de esta columna recibe semanalmente decenas de cartas, llamadas, e-mail y WhatsApp con informaciones diversas, las cuales se someten a experticio con objetividad e imparcialidad, sin tomarlo en la primera versión. Nos desenvolvemos como una suerte de investigador, buscando pistas, consultando fuentes abiertas o privadas, cuestionando todo lo que nos presentan como la verdad absoluta. Aclaro que no tenemos compromisos con ningún sector, llámese partidos políticos, gobierno, empresarial, militar, comunitario, eclesiástico, deportivo o personal. Para los que llevan anotaciones. “Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad.”

►Luego del acto PLD-NY: El cuchicheo en el Alto Manhattan: “El PLD-NY tanto que organizó y tomó medidas de seguridad como quiera le armaron el lío. “Parece que fue a propósito que los organizadores del acto pusieron a esperar largo tiempo a los periodistas para poder entrar, y al hacerlo les revisaron como si hubiesen sido talibanes con la advertencia “no pueden filmar”, el público sí”. A un seguidor cercano del presidente, por celos y envidia que le tienen por el efectivo trabajo político que ha venido realizando a favor de Medina en EE.UU, le impidieron entrar por cerca de una hora con decenas de sus seguidores, (un metamensaje de que ellos son los que mandan) diiicen. ¡Uff! Sin embargo, amigos y familiares de los “compañeros” entraban con facilidad. Gedeón Santos, embajador representante permanente de la RD ante la OEA, no asistió al acto, al parecer debido a que él está opuesto a la reelección; muchos altos dirigentes peledeístas y funcionarios del Gobierno miraban por encima de los hombros a otros “compañeritos”. Sarcásticamente un “chusco” dijo en la concurrida calle de Dyckman: “Por eso es que Danilo goza de muuuuuucha popularidad en NY”.

►¿Servir al partido para servir al pueblo?: Pregunta Nuria Piera ¿por qué muchos funcionarios trabajan en el Ministerio de Cultura y no aparecen en nómina?. Han llegado cartas a “Entérate NY” señalando que el alegato del ministro Eduardo Selman, de que la tradicional Feria del Libro-NY, Festival de Teatro, Premios de Literatura-Letras de Ultramar, Conciertos de Independencia y Restauración, y el Festival de Poesía de la Diáspora este año no se realizarán por falta de $$$, porque los mismos son invertidos en lujosos sueldos de sus allegados, coinciden en decir. Ramona Abreu de López, “vicecónsul”, coordinadora ejecutiva del despacho y directora de la dirección de revisión y fiscalización, siempre mano derecha de Selman en todos los lugares donde ha prestado servicio, quien junto a su esposo Juan Rafael López, vicegobernador del Faro a Colón y director de Patrimonio Cultura Subacuático, y los hijos de ambos, Gabriela María, asistente del despacho de su madre con 180 mil mensual, y Juan Rafael $$$, esa familia tiene que devengar más de un millón de pesos al mes (sueldos, gastos de representación, viáticos, gasolina, vehículos, choferes y dietas) en Cultura, diiicen. Al igual que Claudio Espinal (Cayo) asistente especial del ministro, con sueldo de 220 mil pesos mensuales y beneficios, su esposa Digna Mercedes Vargas, directora de distribución y promoción de la Editora Nacional, no aparece con sueldo. Cultura en su portal sostiene “Honestidad, lealtad y ética”. Ante el lío, la vicecónsul Ramona espantó la multa hacia la Gran Manzana. “Servir al partido para servir al pueblo”, se preguntan en NY. Ver a Nuria: https://www.youtube.com/watch?v=ue3B0xQ6aV8

►La vicecónsul Ramona Abreu está en NY: La “vicecónsul” y funcionaria de Cultura, Ramona Abreu, salió rápido la semana pasada desde RD hacia NY, después de la denuncia de Nuria. La ex cónsul impuesta en Boston por Selman (2011), Ver: https://www.diariolibre.com/actualidad/se-agudiza-crisis-en-consulado-de-boston-AKDL310819 está actualmente en la sede consular-NY en el departamento de Pasaportes, según informes de los propios empleados, a quienes Abreu reprimía cuando era administrativa consular y su jefe fue cónsul en 2011 y 2016. ¡Ah! según las fuentes, cuando lo designaron en Cultura, Selman le solicitó al presidente Medina un permiso para llevarse a la funcionaria a RD como su asistente, y el mandatario se lo concedió, con disfrute de sueldo, diiicen. Nuria señala que Cultura tiene 1,350 empleados en “3 nóminas diferentes con un presupuesto mensual de 39 millones 910 mil pesos”. El ministerio tiene un presupuesto de RD$2,588,256,252.00, según el reporte público del “Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) del 2019. Ver: //www.cultura.gob.do/transparencia/phocadownload/Presupuesto/Presupuesto%20aprobado%20Ao%202019.pdf

►¿Presagios?: Dominicanos en NY nos han contactado por Whatsapp, e-mail, mensajería y llamadas telefónicas para que publiquemos una reciente exposición de Julito Hazim, en su programa “Revista 110”, para que los criollos en el exterior conozcan de la realidad política criolla actual. Lo expuesto por Hazim es axiomático y edificante. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=JmjSK0K3DaE

►En RD la masa y el exterior los huesos: La prensa publica que Bryam Edmed Mejía Medina, hijo de la diputada Lucía Medina, sobrino del presidente Medina, figura en nómina de INDOTEL desde el 2016 cobrando RD$125 mil, residiendo en Europa. Ver: //somospueblo.com/hijo-de-lucia-medina-y-sobrino-de-danilo-cobra-rd125-mil-en-indotel-viviendo-en-europa/. Asimismo, la familia del presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, cobra actualmente RD$1,053,125 en el gobierno. Ver: //somospueblo.com/familia-presidente-jce-cobra-rd1053125%e2%80%ac-en-el-gobierno/ Los sueldos de cancillería hasta abril 2019 para 1,444 empleados en el exterior son de 2,407.372.00 dólares y por Gastos de Representación US$1,594.608.10. Ver: //www.transparencia.mirex.gob.do/ (Relación del personal del Servicio Exterior). La familia de la esposa de José del Castillo Saviñón cobra más de un millón de pesos mensualmente en INDOTEL. Ver: //somospueblo.com/clan-de-esposa-jose-del-castillo-savinon-cobra-mas-de-un-millon-mensual-en-indotel/. Viendo todo esto, un peledeísta en El Bronx, atinó a decirle a otros “luchando siempre por el PLD y en RD se comen la masa y tiran los huesos al exterior.” ¡Ay¡ ¡ay! ¡ay¡

►Felicitando: Una enterada y acreditada fuente en el Alto Manhattan nos informa: Franklin Núñez, activista comunitario, propietario de la impresora Lino Press, en el Alto Manhattan, y presidente en NY del Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX) que dirige Ramiro Espino, envió felicitaciones al cónsul y a la dirigencia del PLD en la Circunscripción 1, por el éxito del acto celebrado recientemente en el United Palace en apoyo a la gestión del Presidente Medina. Asegura que Núñez, inclusive, apoyó el evento moralmente y obsequiando miles de impresos para la promoción del mismo, ya que él considera que Danilo lo ha venido haciendo bien y por eso la mayoría de dominicanos pide su continuidad. Diiice la fuente, “lo grande del impresor es que goza del aprecio de los diversos sectores (políticos, periodistas, empresarios, comunitarios, religiosos, deportistas, gerentes artísticos, bodegueros, entre otros) porque en su negocio convergen todos, analizan todo y hasta lo ponen en el epicentro de las conversaciones. Ante esta situación, el reservado Núñez, es uno de los criollos más informado entre sus congéneres en la urbe, diiiicen.

►Sorprendidos: Analistas del patio, debatiendo la crisis migratoria en EE.UU, se han sorprendido con los informes. Veamos: Una red completa de negocios privados y organizaciones obtienen ganancias millonarias, traficando personas, policías corruptos, cárceles privadas, aerolíneas y albergues, diiicen. Sus problemas comienzan antes de su llegada a EE.UU, teniendo que pagarles a “guías” hasta US$5 mil. En el primer trimestre 2019, Geo Group y Corecivic, corporaciones que controlan centros de detenciones, obtuvieron 40 y 41 millones de dólares. Desde 2018, Inmigración tiene un acuerdo por 646 millones de euros con la empresa Classic Air Charter (CAC), responsable de organizar la mayor parte de los vuelos, según datos de la Oficina de Contabilidad del Congreso (GAO). También reciben fondos públicos las iglesias y albergues que alojan temporalmente a los inmigrantes.

►Un valor dominicano en NY: Judy Vargas, hermana del carismático líder comunitario y político Jaime Vargas (pero ella no se mete en política) viene desempeñando un papel importantísimo, hace años desde su oficina de gestión o brokerage, ubicada en el 1286 de la avenida Saint Nicholas con la calle 174, en el Alto Manhattan, a favor de miles padres de familias que son taxistas en NYC, haciéndoles diligencias para ahorrar en su seguro del automóvil, orientación ante la Comisión de Taxis & Limosina (TLC), la policía de la ciudad exclusivamente para los taxistas y que frecuentemente les pone excesivas multa$, el procedimiento correcto ante la Agencia Federal de vehículos de motor (mejor conocida en inglés como “Motor & Vehicle”) cuando tienen que obtener un documento de allí. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Judy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Nos envían un documento. Veamos: Las multas que impongan agentes de Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), antigua AMET, por violación a la ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la RD, se extinguen y prescriben al año Ver: https://elpregonerord.com/opinion/multas-de-transito-prescriben-al-ano/ Art. 45 del Código Procesal Penal RD: La acción penal prescribe: 1) Al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de 10 años ni ser inferior a tres. 2) Al vencimiento del plazo de un 1 año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto. Ver: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_repdom_codpp.pdf Listado de infracciones más comunes, los artículos que las sancionan y los montos a pagar. Ver: https://intrant.gob.do/index.php/seguridad-vial/observatorio-permanente-de-seguridad-vial/category/22-multas

►Cultura General: La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que a nivel mundial el cáncer colorrectal afectó en el 2018 a 1,849,518 personas. 55% a hombres y 45% a mujeres; murieron 880,972; de ellos 484,224 hombres y 396.598 mujeres. En RD-2018 la suma de 1,489 dominicanos fueron diagnosticados. El 90% de los nuevos casos de este tipo de cáncer ocurren en personas mayores de 50 años y el 80% en pacientes que no cuentan con un historial familiar relacionado a este tumor.

►Turismo en RD: La Toma de San Cristóbal, balneario de agua dulce natural ubicado a solo unos 6 kilómetros de la capital, fue durante la época colonial la primera represa de Las Américas. Este balneario tipo piscina cuenta con toboganes, área de juegos, venta de comida, refrigerios, y un puente de madera que ofrece una buena vista y estética al lugar. Horario de lunes a domingo: 8:00 AM a 6:00 PM. Entrada RD$50 por persona.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.06 y venta 50.55 ►Compra euro 55.70 pesos y venta 57.10 ►Galón de gasolina Premium 241.10 y regular 227.30 ►Gasoil Premium 197.70 y regular 184.00 ►Kerosene 172,80 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 101.80 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Nepotismo = Trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos.

►Cita histórica: “La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros.” (Eric Frattini, escritor, profesor, y periodista peruano.)

►Refrán y significado: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda = Es difícil disimular lo que uno es.

