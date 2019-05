OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Danilismo demostró fuerza en NY: El sector del presidente Danilo Medina demostró fuerza en NY y el pasado acto es el mejor ejemplo, aunque muchos “compañeros” sostienen que el éxito del mismo se debió en gran parte al equipo gerencial y operativo del cónsul Carlos Castillo, y al dinamismo del doctor Yomare Polanco, presidente del movimiento “No Importa el Color, la estrella es Danilo” con presencia en varios estados. Se comentó mucho entre los peledeistas asistentes, mientras piqueteaban el acto, la encuesta de Univisión 41 la semana pasada, sobre el presidente en el Alto Manhattan. Ver:https://www.youtube.com/watch?v=xuOIiAyWL0c. Los “compañeritos” coincidían en que “eso de debe a que el partido en NY no ha salido ni defendido al mandatario; no salen ni se “grajean” con la comunidad. Eso te indica que si vuelven a dirigir la campaña del presidente (si se repostula) es otra crónica de una tercera derrota anunciada. ¡Ah! Muchos en el acto observaron que el presidente del PLD-NY, durante su discurso mencionó a todo el mundo, menos al cónsul, y cuando Castillo habló fue aplaudido varias veces, dejando indicar su aceptación entre los peledeistas. ¡Ah! la semana pasada el mismo presidente proclamó ante los periodistas “rechazo que el PLD esté en un débil posicionamiento en la Circunscripción 1, a pesar de dos derrotas electorales consecutivas”. ¿A quién le creo? Dijo un “chusco” en el Alto Manhattan.

►Piquetearon evento PLD-NY: Decenas de dominicanos piquetearon el acto del PLD-NY celebrado el pasado sábado en el Teatro United Palace, cuando apoyaban las obras del Presidente Medina. Los protestantes llegaron temprano a las inmediaciones, fueron trasladados a la parte trasera del edificio por la policía, incluyendo un equipo “Swat”. Luego le permitieron estar al frente, vociferando todo tipo de epítetos contra el mandatario. Cuando empezó el acto unos 20 de ellos penetraron de forma estratégica, uno a uno, estando dentro junto a los concurrentes peledeístas, el grupo comenzó a vociferar “ladrones”, “corruptos”, interviniendo rápidamente la seguridad del Teatro para desalojarlos, pero se armó un lío, dos protestantes fueron trasladados al hospital con magullones, arañazos y contusiones en el cuerpo, mientras las condenas “al atropello” no se hicieron esperar. Unos peledeistas sostuvieron “si fuéramos nosotros que entráramos a un acto bajo techo de algunos de ellos, inmediatamente nos catalogarían de “bandas”, “dictadura”, “provocadores” y “violentos”. “El respeto al derecho ajeno es la paz” proclamó Benito Juárez, recordaron algunos.

►Calificando y descalificando en acto PLD-NY: Un grupito (10 ó 12) “compañeritos” estacionados a pocos metros de la entrada del Teatro United Palace, durante la celebración del evento “Apoyo a las obras del Presidente Danilo Medina”, el pasado sábado, se dieron a la tarea de calificar y descalificar a peledeístas que representan al mandatario en la urbe. Nos estacionamos, por coincidencia y de manera discreta, a pocos pies de ellos y escuchábamos cuando se referían a connotados dirigentes y reconocidos altos funcionarios gubernamentales, quienes al entrar al acto se comentaban unos al otro “ese si es malo”, “ese si es bueno”.

►Observando desde una esquina: Emiliano Pérez, embajador alterno ante la ONU, miembro del Comité Central (CC), y uno de los principales organizadores del pasado acto en apoyo a la gestión del presidente Medina, una semana antes de celebrarse el mismo en el programa “Revista 110” de Julito Hazim, en RD, proclamó que “la actividad que se va a hacer el día 4 está organizada por el PLD, no solo por el sector Danilo, es por el PLD en general, porque vamos a celebrar la buena gestión del presidente”, lo que puso chivos a seguidores de Leonel Fernández, y 3 de ellos se apostaron discretamente en una esquina del Teatro United Palace para ver si algún “leoncito” asistía, pero no detectaron a nadie, eso fue un acto de los danilistas, afirmaron. Ellos atinaron decir “estamos juntos pero no reburujados”. Video: https://www.youtube.com/watch?v=fThJcHCFnEk

►Planteamiento: Alberto Jiménez, brillante ex presidente de la filial del PRSC-NY y con las mejores propuestas para la comunidad dominicana en el exterior, presentada cuando aspiró a diputado por ultramar, es actualmente el presidente de “Acción Social Dominicana”, entidad antipolítica y de carácter social en el exterior y en la RD que lucha por el bienestar e intereses de los dominicanos, planteó a un grupo de criollos que debatían aspectos políticos del patio en el Alto Manhattan: “Ustedes, la oposición, lo que están es ayudando a Leonel, no los entiendo, dizque en contra de Danilo e indirectamente apoyando “El León” quien ha liderado la posición no reforma a la Constitución. Ustedes lo que deben es hacerle propuestas a los dominicanos que les beneficien, salgan a la calle con propuestas y no solamente vociferar. Sabemos que hay errores y los gobiernos cometen errores, pero vamos a aportar, llevar propuestas en vez de estar criticando sin aportar nada, con un tirijala cada quien”. A quien le sirva el sombrero que se lo ponga, comento un “chusco” que escuchaba. ¡Wepa!

►¿Opositores irresponsables?: Políticos, comunitarios y de la sociedad civil en NY se han quedado sorprendidos con lo expresado por Damarys Muñoz, aspirante a diputada en la Circunscripción 1 por el opositor Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), al acusar la oposición de irresponsable frente al gobierno del PLD, porque ningún político ha tenido la voluntad para promover acciones encaminadas a mantener la dignidad del pueblo por encima de sus aspiraciones o ambiciones políticas. Al final de un encuentro callejero en la calle Dyckman, entre un grupo de “todólogos”, y “opinólogos” coincidieron en cantar https://www.youtube.com/watch?v=zJDqWzGGLHw

►Diputado Rubén Luna: Es un secreto a voces que el actual diputado del PRD en el exterior, Rubén Luna, no cuenta con el aval de la dirigencia y militancia perredeistas en la Circuncripcion 1-USA, porque el presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, ha recibido cientos de cartas, llamadas, e-mail, WhatsApp, twitter, y mensajes solicitándole no tomarlo en cuenta para una reelección, y tomar en cuenta a uno de los dirigentes valiosos, que se indentifique con la comunidad, le duela el partido y la militancia. Una fuente nos informó que Vargas Maldonado, ante la avalancha de peticiones provenientes de NY, Nueva Jersy, Connecticut, Pensilvania, Washington DC, Maryland, Virginia, Delaware, Boston y Providencia, ha atinado decir “Vox Populi, Vox Dei (la voz del pueblo, es la voz de Dios).

►Un valor dominicano en NY: José Zabala, graduado en la UASD (Summa cum laude) de contabilidad, llegó a laborar en varias prestigiosas empresas en su área, pero sintió que su vocación era servir a la comunidad, y se dispuso hacerlo a través de sus medios “Zabala al Día” y “TV Más”, convirtiéndose en el bloguero más activo dentro de la comunidad criolla en NY, con más de 500 artículos al finalizar al año, los cuales van dirigidos a orientar sus connacionales. Participa mensualmente de incontables actividades del sector privado y publico, dentro y fuera de los EE.UU. Sus planteamientos son en defensa de su comunidad, y los efectúa en www.zabalaaldia.com y simultáneamente por Facebook, Twitter, YouTube, Instagran, y US Stream a más de 10 mil afiliados. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Zabala, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Cuando el gobierno de USA tiene equipos adicionales, bienes confiscados o propiedades (autos, camiones, casas, edificios, terrenos, computadoras, mobiliario y herramientas de trabajo, entre otros, los vende en subastas públicas. Mayor información www.gsaauctions.gov o llamar al 1-866-333-7472.

►Cultura General: Aerofobia: Trastornos de ansiedad ante un futuro viaje. Claustrofobia: Miedo a los sitios cerrados. Agorafobia: Miedo a los espacios abiertos. Brontofobia: Miedoa situaciones relacionadas con la naturaleza y fenómenos atmosféricos. Enoclofobia: Miedo a las avalanchas, multitudes o encontrarse entre mucha gente. Hematofobia: Miedo a la visión de sangre o heridas. Acrofobia: Miedo a las alturas. Necrofobia: Miedo a la muerte. Entomofobias: Miedo a los insectos. Apifobia: Miedo a las abejas. Aracnofobia: Miedo a las arañas. Mirmecofobia: Miedo a las hormigas. Herpetofobia: Miedo a los reptiles. Ofidiofobia: Miedo a las serpientes. Cainofobia: Miedo a los perros. Ailurofobia: Miedo a los gatos.Colombofobia: Miedo a las palomas. Alektorofobia: Miedo a las gallinas. Ictiofobia: Miedo a los peces.

► Turismo en RD: Lugares turísticos en el Cibao: El Monumento a los Héroes de la Restauración, Museo del Carnaval, Catedral Santiago Apóstol, Centro León, Los 27 Charcos de Damajagua, Cayo Arena, Salto de Jimenoa, Teleférico de Puerto Plata, la Laguna Dudú, en Nagua; y el Santo Cerro, en La Vega; entre otros.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.06 y venta 50.55 ►Compra euro 55.16 pesos y venta 59.03 ►Galón de gasolina Premium 244.70 y regular 231.30 ►Gasoil Premium 197.70 y regular 185.30 ►Kerosene 174.50 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 103.70 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Idiosincrasia = Característica de una persona o cosa que se distingue de las demás. Apócrifo = Que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye.

► Cita histórica: La utopía es el principio de todo progreso y el diseño de un porvenir mejor. (Anatole France, poeta, periodista y novelista francés.)

► Refrán y significado: Esa persona está achochado(a) = es cuando no tienes ganas de hacer nada.

► Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com o llamar al 917-858-3660

