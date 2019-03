OPINION.- Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Abinader dice no hay problema PRM-NY: Luis Abinader, durante su reciente visita a NY, dijo que “El PRM es el partido más democrático en RD, hubo una situación de apelación en Massachusetts, funcionaron bien los mecanismos institucionales del partido. En NY ganó Neftalí Fuertes y al otro día fue felicitado por todos, y se está haciendo una estructura unitaria que está prácticamente lista en un 80 %, integrando a los que no resultaron ganadores y ahora el partido empezó el plan de crecimiento. Lo que pasa es que el PRM es un partido democrático y en la democracia surgen estas diferencias, y una cosa es que surjan diferencias y otra que haya división. Considero que ha sido un gran éxito, porque ha sido el único partido que ha podido renovar sus estructuras en los últimos 10 años”. A seguidas preguntó: ¿Cuántos años tiene Pared Pérez como secretario general del PLD? Nosotros tenemos a dos personas, caras nuevas, como José Ignacio Paliza, con 36 años, es senador y presidente del partido, y a Carolina Mejía, secretaria general, nosotros hemos saltado a una nueva generación”.

►Del Comisionado Cultura nos requirieron: La semana pasada hicimos pública la información, de una irrefutable fuente, dando cuenta que el Ministerio de Cultura, que dirige Eduardo Selman, había eliminado la Feria del Libro este año para hacerla cada 2 años, también el Festival de Teatro, Premios de Literatura-Letras de Ultramar, los conciertos de Independencia y Restauración, y el Festival de Poesía de la Diáspora. Quien me convocó fue la subcomisionada, Miguelina Concepción, porque la llamaron desde RD, no dijo quién. Reunido con Carlos Sánchez y ella, el Comisionado me aclaró: “Cultura no ha eliminado nada, ha pospuesto la Feria y esos programas por asunto de presupuesto, porque el Ministerio es de los que menos recibe en RD. Se ha pospuesto la Feria para una mejor planificación, porque al presupuesto para de año se recortó y por consecuencia fueron afectadas algunas actividades”. El actual presupuesto de Cultura es de D$2,588,256,252.00.

Ver: //cultura.gob.do/transparencia/phocadownload/Presupuesto/Presupuesto%20aprobado%20Ao%202019.pdf “El presupuesto para NY es variable”, dijo Sánchez, “porque depende de lo que venga en el plan operativo anual. En enero pasado le asignaron 83 mil dólares porque hay pocas actividades. Los artistas, poetas y compositores deben comprender que cuando hay recortes, hay recortes, hay que ceñirse, y no podemos solicitar más de lo que sea posible”. Por su lado, Concepción manifestó que la clase artística no será afectada, pues con la nueva medida la entidad le dará la oportunidad de un mayor tiempo para hacer un mejor trabajo. Cuando se les pidió su opinión de solicitar un mayor presupuesto al presidente Danilo Medina, a través del ministro, Sánchez dijo “como diáspora necesitamos ampliar los programas, pero no acusamos ni al Presidente ni a Selman, es parte de un paquete en general que tenemos que someter”. Anunció el premio “Letras de Ultramar” a celebrarse el próximo 16 del presente mes en el Comisionado.

►Las cherchas en el Alto Manhattan: Los dominicanos en el Alto Manhattan tienen en bodegas, restaurantes, taxis y juego de dominó varios días con “cherchas” constantes, y se les escucha decir “hasta 50 mil pesos (mil dólares) por una multa de tránsito en RD”, eso será mayor macuteo, quitarle al dominicano el aumento de sueldo, o se convertirá en letra muerta la ley 63-17. ►La pelea a trompadas limpias en la boda de Manuel Peynado, entre Víctor Díaz Rúa y el abogado Julio Cury, que está casado con una hermana de Peynado. Ver: https://elnuevodiario.com.do/julio-cury-y-victor-diaz-rua-se-entran-a-trompadas-en-boda-de-manuel-peynado/ ►No bien termina el Presidente Medina de proclamar que la criminalidad en el país ha disminuido de un 24 % a 10.4 % cuando en el parque Las Praderas, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres en el centro de la capital, atracaron públicamente a punta de pistolas en plena luz del día a más de 30 personas que celebraban un cumpleaños. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2019/02/27/555462/vocero-policial-confirma-asalto-colectivo-en-parque-las-praderas

►Cancilleria asigna funciones consulado NY: El ministerio de Relaciones Exteriores asignó funciones mayores al vice cónsul y director de gabinete del consulado dominicano en NY, según mis fuentes. Eduardo Hernández, sencillo, humilde y trabajador, en adición a sus funciones, es el responsable de la Sección Comercial de la sede. El Presidente Danilo Medina ha establecido los requisitos para estos funcionarios y en su reciente discurso resaltó la creación de una mesa técnica para facilitar la exportación de productos cárnicos a mercados de países como EE.UU, y que ya está lista la “Estrategia Dominicana competitiva”, que incluye 109 medidas que habrán de colocar a RD entre los mejores países para hacer negocios de todo el continente. La visión del actual cónsul, Carlos Castillo, a crear “La Ventanilla Inmobiliaria”, una cartera de proyectos inmobiliarios en RD que ofrece orientaciones a pequeños y medianos empresarios. Hernández estará al frente de todo esto, bajo la supervisión del cónsul. Habla 4 idiomas, es graduado en economía, y ciencias políticas en la Universidad de Pensilvania (2008); con Maestría en Estudios Estratégicos de Seguridad, y 4 cursos de alta gerencia en el Departamento de Estado. Sirvió como asesor en la Junta Interamericana de Defensa y en el Senado-RD laboró y dirigió comisiones importantes de trabajo. ¡Ah! También laboró como asesor en la Sub Secretaria de Servicios de la Junta Interamericana de Defensa. Diiicen que es como Balaguer “chiquito pero tupio” y calculador.

►Lamentan fallecimiento madre Cirilo Moronta: Muestra de dolor y lamentaciones expresaron cientos de dominicanos el pasado viernes cuando acudieron a la funeraria Ortiz, ubicada en el Alto Manhattan, para darle las condolencias al reconocido empresario Cirilo Moronta, propietario del restaurant 809 (La Casa Dominicana) y a sus hermanos Fernando, Lino, Andrés (Moreno) y Lorenzo (Chía), por el fallecimiento de su madre Domingo Moronta, a quien le oficiaron una misa de cuerpo presente en la iglesia Holy Spirit Church, en El Bronx, y luego le dieron cristiana sepultura en el cementerio Saint Raymond, en el mismo condado.

►Nuevo presidente Dominican Day Parade: En un documento que nos envían varios profesionales quisqueyanos del Alto Manhattan, pidiendo no ser identificados por ahora, precisan que el Desfile Dominicano de Manhattan (Dominican Day Parade) tiene un nuevo presidente, Winston Cedeño, que habla el español americanizado, no se le entiende mucho, no se le conoce ningún tipo de conexión con la comunidad criolla, pero, María Khoury tenía que entregar la presidencia en las próximas semanas decidió renunciar para poner a Cedeño, su marioneta. Cedeño, diiicen, es Director de Regulaciones del Estado, desarrollando e implementando una comunicación interna y externa de compañías en asuntos que tienen que ver con póliza de energía. El nombre del ex gobernador de NY y actual directivo de Dominican Day Parade, David Paterson, se barajó para presidir dicho desfile. “Entérate NY” espera que los directivos desmientan o afirmen eso, porque el que calla otorga, dice el refrán pueblerino. Asimismo, para el 2019 ya tienen en agenda “Cultura Caribeña” y el grupo radical pro haitiano “We Are All Dominican” (Todos Somos Dominicanos), informaron las fuentes.

►Deben rendir cuentas a la comunidad: En otro aparte de dicho documento, exigen a Dominican Day Parade rendir cuentas de los cuantiosos recursos que han entrado a la entidad, porque es una organización sin fines de lucro (501-c-3) y quienes vienen apoyando dicho Desfile son las empresas multimillonarias Coca Cola, Delta, Jet Blue, Goya, Uber, Metro Plus Health Plan, Los Yankees, Edison Properties, Transport Workers, New York Presbyterian, Spanish Broadcastin System (SBS), Daily News, Telemundo-47, Univisión-41 y Manhattan Mini Storage, entre otros tantos. Están ofreciendo 200 mil dólares en becas a estudiantes, bien, pero deben informar cuánto entraron y cuánto salieron $. Felipe Febles, el presidente vitalicio de la Gran Parada Dominicana del Bronx, sin fines de lucro también, es patrocinado por muchas otras instituciones, y tampoco rinde cuentas. Pero todo es ¡Viva la RD! ¡Viva Duarte! ¡Viva la Bachata! ¡Viva el Merengue! Pero nada de rendir cuentas. ¡Huumm!

►Un valor dominicano en NY: Juan Jiménez es de esos dominicanos que efectúan un sinnúmero de obras que benefician la comunidad criolla en la Gran Manzana sin hacer bulla. Ex presidente del Instituto Duartiano y actual secretario general, presidió la Asociación de Comerciantes Dominicanos en NY, ayudando y orientando a cientos de nuestros comerciantes, y asimismo es directivo de algunas organizaciones que ayudan a connacionales en RD con el envío de medicamentos, alimentos, equipos deportivos y médicos, entre otras cosas. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Jiménez, usted es un valor dominicano en NY.”

►Servicio comunitario: La semana pasada más de 100 trabajadores de lavaderos de autos (Car Wash) en el Alto Manhattan y Harlem, entre ellos los dominicanos Marcos Díaz, Giovanny Paulino, Agustín Bencosme, Martín Ureña, Aldo Sención y Carlos Encarnación, ganaron una demanda judicial por 8.5 millones de dólares (400 millones 500 mil pesos dominicanos) al un juez imponer al patrón quisqueyano José Vásquez, el pago de dicha suma por tenerlos durante años trabajando a la intemperie en los inviernos. Los trabajadores neoyorkinos deben conocer sus derechos: https://www.labor.ny.gov/formsdocs/factsheets/pdfs/p711S.pdf

►Cultura General: Los restaurantes en NYC están identificados con una letra A, B o C visible en la entrada. El departamento de sanidad realiza inspecciones sorpresa y asigna una según las irregularidades que encuentre (higiene, manipulación de la comida, plagas).

La mejor nota es una A, y la peor, una C. Hay que fijarse en la letra antes de entrar a cualquier restaurante. Los carritos de comida en las calles neoyorkinas ya tienen asignada dichas letras.

►Turismo en RD: Atractivos turísticos y ecológicos del Sur. 1) Bahía de las Águilas en Pedernales, es una playa virgen, no contaminada, que alberga unas 130 especies de aves, la Laguna de Oviedo, la más grande del país con 28 kilómetros cuadrados e Islas Beata y Alto Velo, dos islotes con innumerables atributos. 2) Lago Enriquillo, el más grande y el punto más bajo de todo el Caribe y la mayor reserva de agua de RD, y Las Caritas, cuevas taínas ubicadas frente a éste. 3) En Barahona, Los Patos con unos 500 metros de longitud y es considerado el río más corto del mundo; Polo Magnético, donde las personas se detienen, colocan su automóvil en neutro y misteriosamente parece estar subiendo por la colina ignorando la fuerza de gravedad. 4) Bahía de Ocoa, se destaca por la limpieza de sus aguas y sus corrientes que permiten cualquier práctica de deporte acuático. 5) Balneario La Toma, de agua dulce y ubicado en San Cristóbal. 6) Parque Nacional Jaragua, que forma parte de la primera Reserva de la Biosfera Unesco en RD, entre otros tantos lugares a visitar.

►Dólar, euro y combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.08 y venta 50.50►Compra euro 56.06 pesos y venta 59.59 ►Galón de gasolina Premium 224.60 y regular 212.60 ►Gasoil Premium 201.50 y regular 191.20 ►Kerosene 176.10 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.60 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Síndrome de Hubris = Enfermedad de los que creen saberlo todo. Engreído = Persona que muestra orgullo excesivo por las cualidades o actos propios.

►Cita histórica: “Jamás perderás tu conexión, siempre y cuando te pares en la humildad de tu corazón y no en la soberbia de tu ego.” (Anónimo)

►Refrán y significado: A veces hay que tomar decisiones que duelen al corazón, pero tranquilizan el alma = Es mejor tener amigos a mil kilómetros de distancia.

