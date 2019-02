OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►La Margaret Thatcher del PRM llegó a NY: Margaret Thatcher fue primera ministra de Inglaterra (1979-1990) y se le conoció como “La dama de hierro” por su tesón y estilo agresivo a la hora de negociar. Dos aguerridas dirigentes del PRM-NY nos confirmaron, reservando sus identidades, que así le llaman a Sara Paulino, ex diputada y presidente de la Federación de Mujeres Modernas, apéndice de su partido, quien llegó a la Gran Manzana el pasado fin de semana, como enlace oficial entre el PRM y la Circunscripción 1 en EEUU. Fue envidada por Luis Abinader para resolver los problemas existentes en la conflictiva área y presentarle las posibles soluciones para cuando llegue el próximo miércoles. Paulino trajo en sus manos la espada y la balanza que representa la Justicia. Me dicen que no come cuentos ni relajos. ¡Ah! la semana pasada escribimos que un grupo de dirigentes se juramentaron en un restaurant del Alto Manhattan, sin la asistencia de un solo directivo de la parte institucional de la entidad. Los juramentados apoyan a Ramón Emilio Concepción a la presidencia del país, proclamando: “La honestidad, coraje, capacidad y gallardía lo hacen el candidato idóneo para sacar del poder al PLD. ¿Y los otros? Ver: https://elnuevodiario.com.do/expresidentes-prm-en-ny-y-el-bronx-se-juramentan-en-equipo-ramon-e-concepcion/ Pero los directivos de la seccional se hartan de decir que no hay problemas, todo es unidad. ¡Anjá! Queriendo tapar el sol con un dedo, diiiicen.

►¿Siguen los problemas PRM-NY?: La próxima llegada de Luis Abinader no ha aminorado ni hecho desaparecer los problemas que vienen sucediendo en la seccional de NY. La dirección viene exigiendo que lo dejen trabajar en equipo que para eso fueron escogidos y elegidos. Mientras que seguidores de Margarito de León alegan que éste es el coordinador internacional. Según fuentes a lo interno del partido, pidiendo reservas, De León incursiona en las labores institucionales de la seccional. Ya dio a conocer de manera inconclusa la llamada agenda de Abinader, que visitará exclusivamente NY, y por culpa de él se eliminó una masiva juramentación, en el restaurant Banana Brasil, ubicado en la ciudad Danberry-Conneticut. Según la agenda consensuada elaborada por la dirección de la seccional (Neftalí Fuerte, presidente; John Sánchez, secretario general; Felipe Mercedes, director de finanzas; Alejandro -Tontón- Rodríguez, director de prensa; José M. Sosa, director electoral; Margarita Pichardo, coordinadora adjunta; Yulín Mateo, delegado ante la JCE; René Mateo, ex director ejecutivo del comando de campaña, y Johanna Miranda, directora de eventos, entre otros, hay muchas cosas en la agenda que han sido excluidas.

►¿Eso es lo que se merece la comunidad del gobierno?: Sin quitar ni poner. Un ex funcionario del Comisionado de Cultura en NY nos expuso lo siguiente: “El ministro de Cultura, Eduardo Selman, decidió eliminar la Feria del Libro este año para hacerla cada dos años. El Festival de Teatro, Premios de Literatura-Letras de Ultramar, los Conciertos de Independencia y Restauración, y el Festival de Poesía de la Diáspora, fueron eliminados. De los dos salones que poseía el local en el primer piso, ordenó eliminar uno. Diiice la fuente, que a consideración de Selman, eso es demasiado dinero que está gastando en NY. ¡Ah! lo que $e debe de la Feria del Libro, anterior a él asumir el mando, no se ha pagado. ¿La reconoce o no? porque debió pagarse ya que él trajo una amplia comisión con hospedaje en hoteles en dowtown Manhattan para la Feria bajo su responsabilidad y no hay deudas pendientes. Hemos llamado al comisionado Carlos Sánchez y no responde, y a la subcomisionada, Miguelina Concepción, quien nos dijo que Sánchez en una reciente reunión les informó eso. Ella considera que a Carlos lo están apretando demasiado, le parece que es injusto tanto apriete y también le pidieron que de 19 empleados lo baje a 12, le dijo a “Entérate NY”.

►¿Cerrarán el Comisionado Cultura-NY?: Con lo que el ministro de Cultura, Eduardo Selman viene haciendo con el Comisionado en NY, todo deja indicar que está dando los pasos para cerrarlo o simplemente dejarlo disfuncional. Los escritores, artistas, poetas, compositores, entre otros sectores, ya no tienen que buscar nada, porque el Comisionado en la urbe parecerá un elefante blanco, nos informa una acreditada fuente, que a la vez nos envía una carta documentada. Veamos: El ministerio en RD tiene un presupuesto de RD$2,588,256,252.00 y entre sus gatos figuran “publicidad, impresión y encuadernación” por RD$14,861,115.00, y en viáticos RD$2,797,000.00, según el reporte público del “Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) del 2019.

Ver://cultura.gob.do/transparencia/phocadownload/Presupuesto/Presupuesto%20aprobado%20Ao%202019.pdf. Sin embargo el presupuesto del Comisionado no llega a los $125 mil dólares (RD$6,250.000.00: Seis millones 250 de pesos dominicanos) para pagar todo. Sostiene la fuente que cada vez que el arquitecto Selman tiene una función pública que tenga que ver con la comunidad en el exterior, esta sufre directamente su accionar negativo, y eso… que es el secretario de ultramar de su partido (PLD).

►Más claro de ahí no canta el gallo: A seguidores del presidente Danilo Medina en NYC se les ve con frecuencia tirarles “puyas directas” a seguidores del ex presidente Leonel Fernández. Es frecuente en el Alto Manhattan oírle decir “más claro de ahí no canta un gallo”, en referencia a lo dicho por José Ramón Peralta de que el presidente es el único político en RD que en la actualidad goza de una simpatía electoral para ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales del 2020. Esto, seguido también de, como decían los balagueristas “vuelve y vuelve” y añadiendo el estribillo de la canción del jefe “recogiendo limosna no lo tumban”.

►¡Por fin, abrirán local PRD en NY!: En los próximos días el PRD abrirá su local en la avenida Saint Nicholas con la calle 185, en el Alto Manhattan, un deseo de los perredeistas desde principio de 2017. El local de ahora es propiedad del invisible diputado por la Circunscripción 1, Rubén Luna, según mi fuente; que también nos indicó que el partido está inmerso en el programa de crecimiento, porque hay un proceso de convención abierto y la misma se celebrará el próximo mes de abril. Dicha fuente recordó que el presidente de la organización, Miguel Vargas, en meses pasados reiteró en NJ que esa organización participará con candidatos propios “y exitosos” en las elecciones de 2020, exhortando a los dirigentes a que trabajen duro, abran el partido a los que quieran regresar y busquen a los nuevos votantes, “tomando en cuenta que el padrón en el exterior creció en un 30% y pasó del medio millón de inscritos”, y en EE.UU el padrón aumentó un 64 %. Ya dicen que Luna será impuesto como diputado nuevamente, y es como dice el merengue de Wilfrido Vargas “Por la plata baila el mono”: Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=Y_xoviutsEg

►Prensa & Comunidad reconoce dominicanos NY: “Prensa & Comunidad (Prenco)” reconoció el pasado fin de semana como “Valores Dominicanos en NY” con motivo del “Mes de la Herencia Dominicana” a varios quisqueyanos por poner en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Fueron ellos: La periodista Esperanza Ceballos, Univisión-41; George Álvarez, politólogo; Alfredo Rodríguez, diputado ultramar; Yomare Polanco, empresario; María Harper Marinick, canciller educación en Arizona; Johan Hernández, modisto internacional. Los pergaminos fueron entregados por el concejal y candidato a Defensor del Pueblo NYC, Ydanis Rodríguez, y el presidente de Prenco, el autor de esta columna. El icono de la loción dominicana, Francis Mendez fue el maestro de ceremonia.

►Base de taxi High Class Bronx: Taxistas en el Alto Manhattan y El Bronx están aplaudiendo que la base de taxi High Class, que preside el ex taxista Antonio Cabrera (Tuly), se haya escogido para iniciar las demandas contra el Concejo Municipal de NYC y la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC siglas en inglés). Las mismas las hará el concejal Ydanis Ramírez, candidato a Defensor del Pueblo, en las elecciones a celebrarse este martes en la ciudad, que introducirá en las próximas semanas una legislación para establecer un programa de rescate para ciertos propietarios de medallones de taxis en función de la crisis financiera de cada caso. Su propuesta también contempla una moratoria para los conductores de taxis que enfrentan enormes multas emitidas por la TLC que se han acumulado con el tiempo, y excluyen a los conductores de taxis del recargo estatal. En la ciudad hay unos 180 mil taxistas y de ellos el 55 % son de origen dominicano, de los cuales dependen miles de familias, tanto en NY como en RD, y muchos de esos familiares en la Gran Manzana han catalogado al Concejo Municipal y TLC como injustos, arbitrarios, indolentes y hasta anti inmigrantes, que no les importa la clase trabajadora. ¡Ay!

►Diplomacia y Asuntos Consulares: El público en general está siendo invitado a la apertura del curso semipresencial en Diplomacia y Asuntos Consulares, con la conferencia “La Geopolítica para comprender el Nuevo Orden Mundial” que ofrecerá, gratuitamente, el catedrático e intelectual Iván Gatón, considerado el dominicano de más amplio y profundo conocimiento sobre temas diplomáticos del país caribeño. Posee maestría en estudios diplomáticos, extracurriculares, y avanzados en varias universidades del mundo, e imparte cátedra en 4 universidades de la RD. Este evento será el próximo viernes día primero, a partir de las 7:00 p.m, en el Comisionado de Cultura, ubicado en el 541 de la calle 145. Mayor información: 646-500-1504 o www.arislico02@gmail.com ¡Ah! En el mismo Comisionado, al otro día sábado, el mismo profesor inicia un curso, durante los próximos 4 sábados con cupo limitado, desde las 12:00 hasta las 6:00 de la tarde. ►Primera charla, día 2: Organización de la Comunidad Internacional. ►Segunda, día 9: Evolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. ►Tercera, día 16: Legislación y Práctica Consular. ►Cuarta, día 23: Práctica y Redacción Deplomática.

►Un valor dominicano en NY: Laura de Rodríguez, directora de la Fundación en Defensa de los Dominicanos en Norteamérica y el Exterior (FDDNE) en EE.UU, con oficina principal en la RD (C: 2da. No. 13, Sector Los Arroyos, Arroyo Hondo Viejo, 809-549-4954) con su labor social ha beneficiado desde USA a cientos de personas de escasos recursos en el país caribeño, desde hace varios años, entregando sillas de ruedas, camas para hospitales, canastillas para parturientas, útiles escolares, servicios médicos y funerarios, asignación de becas a estudiantes meritorios, y ayudas a personas afectadas por fenómenos naturales o siniestros, más asesoría legal para connacionales con problemas en Dominicana. Estas ayudas se efectúan a través de solicitudes por parte de dominicanos residentes en EE.UU y Canadá, llamando a los teléfonos 917-829-8406 y 917-285-7148. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Laura, usted es un valor dominicano en NY.”

►Servicio comunitario: La Oficina del Estado de NY para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) ya posee las tarjetas de identificación para personas con discapacidades intelectuales y del habla, que permitirá a una persona con una discapacidad del desarrollo, como el autismo, comunicar más fácilmente información importante sobre su diagnóstico a la policía y los paramédicos en caso de una emergencia. Para solicitarla visitar: https://opwdd.ny.gov/iddidcards

►Cultura General: El Bronx es uno de los condados que más ha cambiado en NY en los últimos años y es el tercero más poblado en EE.UU, con 1 millón 471 mil habitantes y 42 mi². Es la cuna del rap y del hip hop; en sus calles se hablan más de 75 lenguas distintas, aunque el inglés y el español predominan. Los 3 lugares más visitados: El Zoológico, Estadio de los Yankees y el Jardín Botánico. Fue parte de Westchester; en 1874 fue anexado NYC, creado en 1914 cuando se desarrolló urbanísticamente. Es el único condado de NY que es parte del continente y no está en una isla. Es el último de los 62 condados fundadosque tiene el estado.

►Turismo en RD: Los mejores lugares turísticos en RD: 1) Ciudad Colonial de Santo Domingo. 2) Dunas de Baní. 3) Península de Samaná. 4) Parque Nacional Los Haitises. 5) Punta Cana. 6) San Felipe de Puerto Plata. 7) Los 27 Charcos de Damajagua. 8) Bayahibe. 9) Isla Saona. 10) Bahía de las Águilas.

►Dólar, euro y combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 50.08 y venta 50.49 ►Compra euro 56.05 pesos y venta 59.66 ►Galón de gasolina Premium 224.60 y regular 212.60 ►Gasoil Premium 201.50 y regular 191.20 ►Kerosene 176.10 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 111.60 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Impostor = Que se hace pasar por otra persona o por lo que no es. Afrenta = Hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, honor, y credibilidad

►Cita histórica: “El Título te da derecho al trono, pero los hombres no siguen títulos, siguen el valor.” (William Wallace, uno de los héroes nacionales más grandes de Escocia.)

►Refrán y significado: “A Pan Duro, Dientes Agudos” = Para superar las dificultades, es necesario esforzarse.

