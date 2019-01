OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►¿Indetenible la violencia en RD?: Los analistas del patio en NYsostienen: “El recrudecimiento de la violencia y el crimen en la RD pone en evidencia los fallos de las autoridades para afrontar este flagelo, que sigue siendo la tarea pendiente del presidente Danilo Medina, pero el mandatario lo atribuye a la gran cantidad de deportados desde EE.UU. Diiicen que Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general de AlPaís-NY, tiene razón al plantear que los gobiernos del PLD han fracasado en su lucha contra la delincuencia. Ver: https://elnuevodiario.com.do/afirma-gobiernos-pld-fracasaron-en-lucha-contra-homicidios-y-delincuencia/

►¿Sentencia de … en RD?: Los mismos opinólogos en el Alto Manhattan esperan que los cuerpos policiales no vean en la declaración del presidente Medina una sentencia de … y apresamientos injustificados contra los repatriados, aunque sí deben responder acorde a las circunstancias de los hechos, porque hay que enfrentar la delincuencia, diiicen. ¿Marcarán estos hechos sentencia de …. y bastarían para cumplirla. ►Matan coronel PN en Baní. ►Matan al subdirector de la cárcel Rafey en Santiago; ►Matan un ex capitán PN durante atraco en su colmado en Santo Domingo Este. ►Matan 3 en Las Cañitas D.N. ►Matan 3 en un campo de caña en La Romana. ►Matan 4 en Guerra, entre muchos otros. “Existen muchos deportados por delitos que no son criminales y podrían pagar la mismas consecuencias”, diiicen los todólogos.

►Estadísticas de Deportados: Según el Instituto Nacional de Migración de la RD (INMRD) 66,669 dominicanos fueron repatriados hacia RD desde 1993 hasta el 2016. Ver://inm.gob.do/transparencia/phocadownload/Publicaciones/Personas%20Retornadas%20en%20Condicin%20de%20Vulnerabilidad%20DIGITAL.pdf. En 2017 solo de EE.UU fueron regresados 1,988. Ver:https://www.telemundo47.com/noticias/destacados/Casi-un-centenar-de-dominicanos-deportados-a-Quisqueya–491571451.html Mientras que en el 2018 fueron 2,001 criollos. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2018/12/20/panorama/pais/durante-2018-mas-de-dos-mil-dominicanos-han-llegado-deportados-por-el-aila/ ¡Wao!

►Pinceladas sobre nombramientos consulares en EE.UU: Un ex diplomático dominicano en NY nos dijo lo siguiente sobre los dimes y diretes entre el canciller Miguel Vargas Maldonado y el periodista Huchi Lora: Recientemente Lora informó, en base a información del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la misma cancillería dominicana que en territorio estadounidense hay 108 vicecónsules y solo 14 de ellos están acreditados. Luego el canciller informa que son 70 los vicecónsules. En EE.UU hay consulados en NY, Boston, Chicago, Los Ángeles, Miami y New Orleans y una sección consular en la embajada en Washington. En Puerto Rico existen consulados en San Juan y Mayagüez, atendiendo una matrícula de más de dos millones de quisqueyanos en ambos lugares, sostuvo. Concluya usted amigo lector. ¡Huumm!

►Declaraciones de guerra en el PLD: Dominicanos en NY, con capacidad profunda del análisis, conversando con nosotros expusieron: En el PLD hay declaraciones de guerra. Veamos: Franklin Almeyda (leonelista) proclamó que Leonel tiene el 70 % de la base del PLD y la reelección la están impulsando gentes que no son del partido (José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Olivo Rodríguez Huertas, José Singer, y José González Cuadra), sino del entorno al presidente Medina. Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, contesta: “el danilismo tiene el 67 % de los comités intermedios, 70 % del Comité Central, mayoría en el Comité Político (CP) y en ambas Cámaras, además constituye una obra de gobierno en todo el país y en su momento esa estructura tomará lo que más convenga a los intereses del pueblo dominicano. El presidente sigue callado. El ex presidente Fernández declaró recientemente “en este año (2019) el PLD se mantendrá en unidad. Ver: https://www.elcaribe.com.do/2019/01/13/panorama/pais/leonel-asegura-que-el-pld-se-mantendra-unido-en-este-ano/ ¿No siempre?, ¿este año solamente? se preguntan los sabiólogos en NY. ¿División? ¡Ah! “El León”, además proclamó en Santiago que nunca había hecho grupos dentro del PLD porque no hacía falta para optar por una candidatura, y las simpatías que tiene dentro y fuera del PLD forman parte de una estructura que se llama “Convergencia Democrática”. ¿Nuevo Partido?, preguntan ¡Huumm!

►Hablando de AlPaís-NY: Políticos de diferentes entidades, activistas comunitarios, profesionales y ciudadanos comunes en NY aplauden que AlPaís-NY creara un instituto de formación política, pero esperan que disciplinen algunos(as) de sus miembros que con su llamado “accionar co-mu-ni-ta-rio” embarran… y dejan entrever que actúan como “chivo sin ley” o “enviado(a) por orden del partido”. ¡Huumm! Se desprende que los “camaradas” aprenderán porque ejemplo, disciplina, y accionar prudentes es lo que hace la dirección de la organización, encabezada por Mayobanex Rodríguez, Juan Villar, Eramis Cruz, Roberto Mercedes y Rolando Bautista, entre otros. ¡Qué viva la revolución! ¡Uff! Gritó un chusco en el Alto Manhattan.

►Ejemplo a seguir en RD: El cuchicheo de la semana pasada entre dominicanos en NY fue que el hombre más rico del mundo, Bill Gates, hizo su fila para comprar una hamburguesa en un local de comida rápida en EE.UU. Muchos criollos en la Gran Manzana coinciden en que en RD, principalmente los políticos, deben seguir su ejemplo. Nos enviaron videos recordaron cuando Luis Acosta (El Gallo), director de la DGDC y presidente del Partido UDC, discute en una sucursal del Banco de Reservas por negarse a hacer la fila. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=InGibkg8zss. Luego, Acosta dio su versión.Ver: https://www.youtube.com/watch?v=aG-Y41gPxVM. Posteriormente el senador del PLD por Samaná, Prim Pujals, sostuvo también una acalorada discusión en otra sucursal bancaria porque le exigieron hacer su fila. Ver el enfrentamiento: https://www.youtube.com/watch?v=38mKhxKGA2w, diiiiicen en NY que los dominicanos en RD deben seguir el ejemplo de Gates. ¿Se oye o no se oye?

►PRM-NY responde: La semana pasada escribimos que una irrefutable y acreditada fuente a lo interno del PRM-NY nos aseguró que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, rehuyó visitar la principal seccional del exterior, como lo es la de NY, y que entre los dirigentes Luis Eludis Pérez y Alejandro-Tontón-Rodríguez, en presencia de Paliza, por poco se cruzan los brazos. El presidente de la seccional, Neftali Fuertes, nos llamó e informó entre otras cosas que “Paliza vino exclusivamente a la juramentación de NJ. Y añadió que aquí se hizo lo que fue la integración. Después de la convención, nos enviaron la Ley de Home y todo se arregló, aquí estamos en paz, no hay ningún problema. Lo que sucedió fue que Luis Eludis Pérez llevó una inquietud, como parte de la posición de los que perdieron por el asunto de la proporcionalidad, y Emilio Ducasse se queja y él (Fuertes) le dice que ese no es un problema de la institucionalidad. Ahí no se discutió ni se agredió, y Paliza le encargó resolver el problema. Pero hay compañeros que obedecen a la línea de Margarito de León que todavía por los líos de sus problemas internacionales no se han integrado porque están presionando en RD, dijo.

►¿Contradicción?: Fuertes también nos expresó: “No te vamos a decir que estamos de amores, las cosas se están llevando, a veces el que pierde le da trabajo adaptarse a las nuevas cosas”. Al referírsele sobre el altercado físicamente durante la convención pasada, entre él y Ramón Amparo, atinó a responder con un eh, eh, eh, ya eso pasó. Ver: https://almomento.net/convencion-prm-comienza-con-retrasos/ “Aunque siempre quedan resquemores, porque decirte que las cosas están perfectas, no lo están, no es que estamos de amores”, sentenció. Ante dichos alegatos, este reportero solicitó enviar una nota por escrito con todos sus detalles para publicarla. Seguimos esperándola. Nuestra confiable fuentes, al ser consultada nuevamente al respecto, expresó “Dígale a Fuertes porque sea el presidente del partido las cosas no son como lo dice”. Es cierto que Paliza rehuyó venir a la Gran Manzana a enfrentar los problemas, él estaba a media hora de NY y se lo habían solicitado de manera informal”, concluyó nuestra creíble fuente.

►Dominicanos “chivos” en EE.UU: Ante la reciente declaración del alcalde de NY, Bill de Blasio, de que los neoyorkinos deben prepararse para lo peor si continúa el cierre del Gobierno Federal, ha puesto “chivos” a miles de dominicanos, no sólo en NY sino en todo EE.UU. NYC dejará de percibir 500 millones de dólares en fondos federales, que tendrá un impacto terrible, porque afectará 1.6 millones de personas que compran comida gracias a un programa federal. “El 1 de marzo, no le va a llegar dinero a la gente para la comida, tampoco las ayudas que reciben 280 mil neoyorkinos para pagar sus alquileres, ni los 26 millones destinados a un programa para ofrecer alimentación básica a más de 300 mil mujeres y niños, ni los fondos para la alimentación en las escuelas”, afirmó De Blasio. “No sabemos qué hacer, pero debemos tener en cuenta la posibilidad de que esto continúe meses, incluso un año entero. El Gobierno lleva bloqueado 30 días (hasta este lunes) porque se le ha negado aprobarle al presidente Donald Trump 5,700 millones de dólares para la construcción del muro. “Una falsa crisis de seguridad en la frontera y ahora está creando una crisis humanitaria”, sostiene el alcalde.

►Un valor dominicano en NY: Nany Peralta, nativa de Moca, se ha ganado el título de “Reina de las habichuelas con dulces” en NY, porque elabora y vende el tradicional y delicioso plato dominicano a cientos de personas de diferentes nacionalidades, poniendo en alto la gastronomía quisqueyana. Largas filas (personas y de automóviles) se forman diariamente en la calle 182 con la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan, para comprar un embase de uno o cinco dólares. También vende majarete y chacá (maíz en grano endulzado). Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Nany, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: “La Fundación Bienvenido Seas Inc.”, establecida en el D.N. se encarga de asistir a los dominicanos repatriados para que puedan reinsertarse en la sociedad. Contactar a su directora, Renée Vicioso: (809) 798 4326 // 688 8417 o escribir a: bienvenidoseas@gmail.com para fines de orientación.

►Cultura General: El Palacio Nacional en RD es una de las obras más emblemáticas del país, con estilo victoriano, y representa el símbolo de la soberanía dominicana. Inició su construcción en 1944 y finalizó en 1947. Costó 5 millones de dólares y lo construyó el ingeniero italiano radicado en Santo Domingo Guido D’Alessandro. Consta de 3 niveles. El primero sirve de alojamiento de servicios generales. El segundo alberga la entrada y el vestíbulo principal, el Salón del Consejo de Gobierno y los despachos del Presidente, Vicepresidente y varios funcionarios. El tercer tiene los salones de Embajadores, Cariátides, Verde, bar, comedor principal y las áreas privadas del Presidente. Las visitas a las misas son abiertas al público, pero es necesario avisar previamente.

►Turismo en RD: Creamos este segmento para llevar informaciones turísticas exclusivamente de la RD a nuestros lectores. ►Conduzca un buggy, nade y sumérjase en los ríos y cataratas en las montañas. ►Aventura de rafting en las aguas rápidas de Jarabacoa. ►Aventura en Samaná a Cascada de Limón y Cayo Levantado. Ver: https://www.tripadvisor.com.ve/Attraction_Review-g147289-d149930-Reviews-Secretos_Musical_Bar-Santo_Domingo_Santo_Domingo_Province_Dominican_Republic.html

►Dólar, euro y combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.82 y venta 50.27 ►Compra Euro 53.26 pesos y venta 60.10 ►Galón de gasolina Premium 211.90 y regular 195.30 ►Gasoil Premium 180.90 y regular 169.60 ►Kerosene 159.80 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 110.75 ► Gas Natural Vehicular 28.97.

►Nuestro idioma: Sicofante = Persona que calumnia o delata. Fetichismo = Admiración exagerada hacia una persona o una cosa a la que se otorgan virtudes extraordinarias.

►Cita histórica: Nuestro rencor proviene del hecho de haber quedado por debajo de nuestras posibilidades sin haber podido alcanzarnos a nosotros mismos. Y eso nunca lo perdonaremos. (Emil Cioran, filósofo y ensayista rumano).

►Refrán y significado: Mal de muchos, consuelo de tontos = Las desgracias de las personas suelen darle felicidad a otras.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com …Teléf. 917-858-3660