OPINION: Entérate NY

►¿Sacaron a Marisol Alcántara del Alto Manhattan?: La aguerrida y ex senadora demócrata por el distrito 31, la dominicana Marisol Alcántara, está integrada en cuerpo y alma trabajando en la Unión de Enfermeras de la ciudad de Westchester” (es su profesión) donde desempeña funciones ejecutivas, con asignación de vehículo nuevo, pago colegio a su hijo, y sueldo ¡Uff! entre otros grandes beneficios, nos informó una fuente bien enterada de la situación. También nos explicó que fue una forma para sacarla del combate político en el Alto Manhattan, porque tienes muchos políticos gurúes en su contra. ¡Anjá!

►Presidente PRM inaugura local en Nueva Jersey: Una acreditada fuente de incuestionable crédito dentro del PRM-NY nos confió lo siguiente: José Ignacio Paliza, presidente del partido y senador por Puerto Plata, llegó el pasado viernes a Nueva Jersey e inauguró el nuevo local del partido, ubicado en Passaic, y allí habló de la estructura financiera que tiene la organización, como se están administrando los fondos, en el alquiler y compras de varios locales, entre ellos los de Santiago, La Vega y San Pedro de Macorís. (En el 2018 la JCE, basada en el artículo 50 de la Ley Electoral No.275-97, le entregó doscientos cincuenta y dos millones ochenta mil pesos (RD$252,080,000). Añadió que si no hay unidad no habrá triunfo, porque la unidad es el único factor que puede definir si el PRM gana o no en el 2020. Lo acompañaba Carolina Mejía, secretaria general, quien dijo que hay que entender que la unidad existente entre Luís Abinader e Hipólito Mejía es una unidad monolítica para lograr que el PRM llegue al poder en el 2020, y el que no está de acuerdo y no entienda eso simple y llanamente le está haciendo un flaco servicio al partido, llámese como se llame. Ambos regresaron a RD este domingo. La misma fuente nos indicó que Margarito de León, coordinador internacional de Luis Abinader Presidente (LAP20) y viviendo en Pensilvania, a escasos kilómetros del acto, no asistió alegando que no lo invitaron. ¡Huumm!

►¿Rehúye visitar PRM-NY por problemas antagónicos?: La misma fuente perremeísta en NY aseguró que Paliza, durante su visita a Nueva Jersey este fin de semana, rehuyó visitar la principal seccional del exterior, como lo es la de NY con más voto que 17 provincias de la RD, debido a los problemas antagónicos que existen. Pero, después de inaugurar el local en Passaic, efectuó una reunión entre unos 15 compañeros de la dirección en la Gran Manzana (Neftalí Fuertes, actual presidente; Luís E. Ducasse, ex presidente; Luis Eludis Pérez; Alejandro-Tontón-Rodríguez; David Williams; John Sánchez; Felipe Mercedes; Johanna Miranda (La Beba); Willian Aquino; Viterbo Peguero; Eva de León; y Dingo Torres (Bigote), entre otros. Afirma la fuente que entre Tontón y Eludis por fracciones de segundo no se fueron a los brazos, en presencia de Paliza. Se recuerda que la convención pasada en NY terminó como la fiesta de los monos “a rabazos limpios” y después de ahí los ganadores y perdedores están como el aceite y el agua. Los perdedores, que no han vuelto más al partido, dice la fuente, alegaron a Paliza la entrega de la presidencia de El Bronx y el Norte de Manhattan. Paliza, con salida salomónica, delegó en Fuertes y Ducasse solucionar el conflicto aquí, de lo contrario lo van a resolver desde RD. “En los últimos meses han venido altos dirigentes desde el país a poner el orden, y nada han podido solucionar, entre ellos Roberto Furcal, Tony Raful y otros, dejando siempre serias advertencias”, diiice la fuente.

►Un misil contra Eligio Jáquez: Una compañera del PRM-NY nos hizo llegar este Facebook que circuló fugazmente en las redes sociales. Veamos:

Inexplicable: Compañeros; como es posible que en pleno proceso del PREMIL ll de nuestro Partido (PRM) para actualizar y ampliar el Padrón interno a los fines de las Primarias cerrada, el compañero Eligio Jáquez este distrayendo la Militancia poniendo a circular un libro. Peor aún, usando las estructura del Partido, en estos momentos trascendentales, para el logro de su Proyecto personal. ¡INCREIBLE! El luisismo está que arde por este oportunismo. Transcrito igual. En los archivos de “Entérate NY” descansa el original. Jáquez estuvo en NY el pasado 12 de diciembre con su libro. Diiiicen en los nuevayores que el autor intelectual de ese “misil” es un dirigente muy allegado a Luís Abinader, que se cree más luisista que el mismo Luis, porque trabajó hace años con su fenecido padre. Su nombre? Similar al de una flor y una exquisita bebida. ¡Huumm!

►¿Qué le pasa al PLD-NY?: Dos cartas coincidentes en su contenido nos hacen llegar dominicanos desde El Bronx y el Alto Manhattan, expresando lo siguiente: ¿Qué le está pasando a la dirección del PLD-NY que no defiende su partido, ni al presidente Danilo Medina? Esto lo escuchamos con frecuencia en voz de profesionales, comunitarios, ciudadanos comunes y militantes del mismo partido. ¿Tienen miedo?, se preguntan, porque criollos en la Gran Manzana denuncian actos de corrupción e impunidad en su gobierno, teniendo todo su derecho, pero los peledeistas deberían destacar, con todo sus derechos, el 911, el metro, las visitas sorpresa, préstamos a los pequeños comerciantes, entre otras cosas. También les hacen piquetes a sus dirigentes, altos funcionarios, dicen cosas públicamente del mandatario ¡Uff! y la dirección peledeista coincide en hacerse la desententida, no hablar, no defender, no involucrarse con la comunidad, ni opinar. Parece una logia concentrada en esperar los 25 de cada mes. ¡Ah! recuerdan que el PLD ha perdido las dos últimas elecciones en esta urbe, donde hay más votos que en 17 provincias de la RD, y tienen un alto porcentaje de volver a perder en el 2020, si continuan como van. ¡Huumm!

►Los seguidores de Leonel en NY: Observadores políticos dominicanos en la urbe sostienen que los seguidores del ex presidente Leonel Fernández en NY están haciendo su trabajo político bien orquestado, con dirigentes peledeistas y el sector externo. Pusieron de ejemplo, la visita nuevamente de Franklin Almeyda, Domingo Jiménez, Francis Vargas y Demóstenes Martínez, quienes juramentaron decenas de “leoncitos” en El Bronx, Brooklyn, Haverstraw, Westchester, Perth Amboy-Nueva Jersey, y el domingo partieron hacia Boston para juramentar también. Además se reunieron con varios movimientos, entre ellos “Judel”, “Jóvenes Con Leonel en NY”, “La Dignidad con Leonel”, “La Manada”, “Impacto”, “La Nueva Opción” y los “300 con Leonel”. Algunos dirigentes expresaban: “Si a Leonel le cierran una ventana en el PLD, el pueblo le abrirá la puerta”. Otros repetían lo proclamado por “El León”, en marzo 2018: “Una modificación a la Constitución puede abrir las puertas para un régimen dictatorial y despótico”. “La Constitución es sagrada, no se toca, es la mayor expresión de la soberanía del pueblo dominicano”. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Un valor dominicano en NY: José Miguel Quezada (Mike), con más de 40 años en NY, es un dominicano que en tiempos anteriores representó a trabajadores dominicanos en el sindicato Unión 174, que representa la industria cárnica, teniendo que defenderlos ante reiteradas injusticias que querían cometerse contra ellos. Actualmente colabora con algunas instituciones benéficas que envían diferentes artículos (sillas de ruedas, muletas, camas para hospitales, medicinas, útiles escolares y deportivos a diferentes barrios de la ciudad capital, de donde es oriundo. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígales “Mike, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Ciudades alrededor de los EE.UU tienen programas del gobierno para ofrecer transportación gratis a los ancianos. El mismo puede ser hacia los supermercados, servicios médicos, alcaldía, etc. Para saber el suyo en el área que reside visite www.eldercare.gov o llamar al 1-800-677-1116.

►Cultura General: Una isla es una zona de masa terrestre estable, más o menos extensa, rodeada completamente por una masa de agua. Cuando pensamos en NYC, lo hacemos en rascacielos y no en las islas que posee, que tienes 9: ►Manhattan ►Liberty ►Ellis Island ►Roosevelt Island ►Governors Island ►Long Island ►State Island ►Randall’s Island►City Island

►Dólar, euro y combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.82 y Venta $50.27 ►Compra Euro $53.26 y Venta $60.10 ►Galón de Gasolina Premiun $213.70 y Regular $199.99 ►Gasoil Premium $184.30 y Regular $171.90 ►Kerosene $162.80 ►Gas Licuado de Petróleo $107.60 ► Gas Natural Vehícular $28.97

►Nuestro idioma: Pecaminoso(a) = Las cosas que están o parecen contaminadas de pecado. Lúgubre = desagradable, lamentable.

►Cita histórica: La imprudencia suele preceder a la calamidad. (Apiano, historiador romano de origen griego.)

►Refrán y significado: A perro flaco no le faltan pulgas = Al abatido y caído se le juntan todos los males.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com …Teléf. 917-858-3660