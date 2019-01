OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad

►Feliz año nuevo: A nuestros lectores, bendiciones, salud y éxitos en este 2019 y los años por venir. Nuestra ausencia se debió a unas merecidas vacaciones en RD. Asimismo, queremos dar las gracias a cientos de personas, en diferentes lugares del planeta, por felicitarnos personalmente, vía telefónica, correo electrónico, Facebook, Twitter e Instagram, por el reciente reconocimiento que nos hiciera el Congreso de los EE.UU a través del congresista Adriano Espaillat. El mismo es para nuestra comunidad y me tocó recibirlo. Mil gracias. Ver: https://elnacional.com.do/congreso-ee-uu-reconoce-en-ny-periodista-ramon-mercedes ¡Ah! prestantes dominicanos de NY y RD valorizaron positivamente esta columna en su tercer aniversario. Ver: //hoy.com.do/personalidades-dominicanas-y-nueva-york-valoran-columna-enterate-ny/ Mil gracias nuevamente.

►2019 = año preelectoral: Según mis irrefutables fuentes, el aspirante presidencial y diputado Ito Bisonó (PRSC) se juramentará próximamente en el Partido Liberal Reformista (PLR), que fundó y dirige el senador por Higüey, Amable Aristy Castro. Otros connotados colorados también harían lo mismo a pesar de que algunos de ellos están visualizando otro rumbo político. Los compatriotas primero lo intentaron con el ingeniero Eduardo Estrella y su Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), pero no se llegó a ningún acuerdo. ¡Huumm! Luego enfilaron para donde Amable, quien les puso condiciones y aceptaron. ¡Ah! la misma fuente nos aseguró que el senador optará por candidatearse como síndico en el 2020 por su natal Higüey. Algunos observadores políticos afirman que lo de Ito y otros ¨compatriotas¨ es un hecho, y como muestra pusieron las recientes declaraciones del secretario de organización del PLR, Domingo Plácido, proclamando en NY ante cerca de un centenar de dirigentes, militantes y seguidores de la entidad: ¨llevaremos candidatos propios, incluyendo a nivel presidencial en las próximas elecciones2020¨. ¨Además, en los próximos días ingresarán a la organización personalidades importantes de la nación, las cuales le darán un giro al posicionamiento electoral de los partidos en la RD¨. ¡Ay! ¡ay! ¡ay! Más claro de ahí no canta un gallo, vociferaron algunos.

►Quique Antún en NY: El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, visitará NY los días 24, 25, 26, y 27 de este mes, según nuestras fuentes en la filial-NY, pidiendo a la vez no ser identificadas. El jueves 24 sostendrá un encuentro, a las 10:00 A.M, con el reverendo Rubén Díaz y los ministros hispanos de NY en su iglesia, ubicada en el 1437 de la avenida Longfellow, en El Bronx. El viernes 25 juramentará más de un centenar de nuevos militantes del PRSC, en un local ubicado en la avenida Jerome con la calle 171, en El Bronx, a las 7:00 P.M. El sábado 26 ofrecerá un taller durante todo el día, exclusivamente para compatriotas en la iglesia Scientology de la calle 125 con la Segunda avenida, en Harlem, y en la noche será el orador principal de una conferencia en ¨The Astoria World Manor¨ en Queens, ubicado en el 2522 de Astoria Blvd. 718-278-7766, auspiciada por el Instituto Duartiano. Y el domingo 27 ofrecerá una conferencia titulada ¨Rol de los Dominicanos en Ultramar, en el Desarrollo de la Economía y Soberanía Nacional¨ para empresarios, dueños de negocios, políticos, comunitarios y personas de la comunidad, en el Grand Slam Banquet Hall, ubicado en el 3534 de Broadway con la calle 145, en el Alto Manhattan. Unos reformistas en El Bronx expresaron: ¨se van 10 y entran más de 100 al partido¨. ”Adelante compatriotas, a paso de vencedores”. (Joaquín Balaguer)

►¿Por encima del bien y el mal?: Quisqueyanos en el Alto Manhattan nos envían una carta expresando: ¨Condenamos los actos de corrupción e impunidad de cualquier gobierno, no selectivamente, porque hay dominicanos(as) que se autoproclaman defender los intereses de la comunidad y piensan que están por encima del bien y el mal. Falso de toda falsedad, diiicen. Tienen derecho a protestar pero no a hacerlo violentamente, como lo hicieron la semana pasada cuando penetraron al restaurant 809 y luego al salón donde el Dr. Yomare Polanco y su movimiento ¨La Estrella es Danilo¨, efectuaba una rueda de prensa para anunciar el apoyo a la reelección del mandatario. !Qué forma de protestar! Añade la misiva que en vez de protestar contra un sinnúmero de problemas que aquejan nuestra comunidad (vivienda, salud, inmigración) se hacen los desentendidos. Polanco tiene todo el derecho de apoyar a Medina. Ese grupito, precisan, no protestó cuando Hipólito Mejía visitó el mismo lugar recientemente. Parece que hay un propósito marcado en ahuyentar a empresarios, funcionarios, políticos y periodistas que visiten dicho negocio. Esperamos equivocarnos, pero presagiamos que esto parará en Corte, porque lo cortés no quita lo valiente. ¡Ah! hay quienes dirigen dichas protestas por vía telefónica y promoviendo sus incidencias programadas por las redes, diiicen. El respeto al derecho ajeno es la paz, como dijera Benito Juárez, concluyen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=D7scfPAqpao

►Felicitan a Espaillat: Dominicanos en NY están felicitando al congresista Adriano Espaillat por haber juramentado para un nuevo período ante el Congreso de EE.UU el pasado día 2. Muchos comentan que hay que seguirlo apoyando para preservar al único y primer dominicano en la instancia de más poder en el mundo, como lo es el Congreso estadounidense, y a la vez continúe favoreciendo con sus proyectos de leyes a los más necesitados. Fue juramentado por Nancy Pelosi, vocera de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y la mujer con mayor poder legislativo y político en EE.UU. ¡Felicidades!

►José Paliza en NY: El presidente del PRM, José Paliza, estará en NY este fin de semana, nos confió una fuente de la seccional-NY. Primero en Nueva Jersey para dejar inaugurado el local de la entidad. Luego en NY juramentará decenas de nuevos militantes en el local principal del partido. Asimismo, sostendrá reuniones con la dirección de la organización y sus principales dirigentes. Su mensaje, al decir de algunos respetados dirigentes: ¨el que no se integre al partido se quedará fuera¨. Algo similar lo había manifestado Tony Rafúl a la dirección de la seccional, cuando vino a NY hace algunas semanas advirtiéndoles a los perremeistas en esa ocasión ¨los que no atiendan la línea del partido se quedarán fuera¨. Todo esto porque el PRM-NY sigue dividido en varios grupos¨ desde que se celebrara la pasada convención, terminando la misma como la fiesta de los monos ¨a rabazos limpios¨.

►¿PRM-NY con las pilas puestas?: Una creíble fuente del PRM-NY nos confió lo siguiente: La Comisión Ejecutiva se reunió el pasado viernes en la noche, decidiendo ya que una comisión compuesta por representantes de las diferentes corrientes a lo interno de la organización evalúe si los llamados dirigentes, que en una ocasión fueron disidentes, se han integrado verdaderamente, porque del dicho al hecho es mucho el trecho, diiiicen. Si no se integran y asumen sus posiciones, se llenarán las vacantes, se acordó.

►José Plasencia vuelve a su partido: El dirigente político en NY José Plasencia, ciego seguidor de Hipólito Mejía, que se entregó en cuerpo y alma a la reelección de Danilo Medina en 2016, a través del movimiento ¨La Maquinaria¨ y recientemente le cambió el nombre por H 20, se reintegró la semana pasada al PRM. Muchos lo objetaron pero más lo recibieron, nos comunicó la fuente, solicitándole que pidiera excusa públicamente y así lo hizo. Cuando Plasencia iba hablar en el local del partido, algunos dirigentes se le alejaron y otros salieron del salón al recordar su repetida frase “somos una especie de guardia imperial al servicio de la reelección”. El presidente Danilo Medina le había ofrecido villas y castillos, pero le falló, diiiicen. Entre otras cosas expresó: ¨Fui fundador del partido” y por circunstancias tomó esa decisión, pero que ha vuelto a su casa, donde están sus hermanos, amigos y va a trabajar hombros con hombros para que el PRM vaya al poder. Agregando que es un soldado y acepta cualquier responsabilidad, que no vino a buscar cargos, y apoyará a cualquier candidato que salga triunfante en la convención. Se presentó con algunos de los integrantes del H-20. Unos ¨compañeritos¨ nos enviaron dos videos y comentaron: “Hay dos clases de arrepentimiento, el falso que es aquel que viene del fracaso y el verdadero que viene de ser consciente de haberlo hecho mal”. Ver: Retornando al PRD: https://www.youtube.com/watch?v=gNQZjmyFiWo

Ver: Apoyando la reelección: https://www.youtube.com/watch?v=GmjaZnZlUUs ¡Bueeeno!

►Reverendo llama apoyar a Ydanis: La candidatura de Ydanis Rodríguez para ¨Defensor del Pueblo¨ está tomando cada vez mayor auge. El reverendo y concejal por El Bronx, Rubén Díaz, hizo un llamado a sus gentes para apoyarlo, nos confirmó una prestante dama cercana al religioso y político, pidiendo reservas de su identidad. Rodríguez sonrió con la muela de atrás cuando Díaz le manifestó ¨He profesado la dominicanidad todo el tiempo y estoy haciendo un llamado, y luego haré los contactos de lugar, para que los dominicanos en la urbe cierren filas con usted¨. Precisamente se perdieron 3 escaños en las elecciones pasadas por no haber unidad entre los quisqueyanos, precisó Díaz. ¡Uff! En las próximas horas veremos a los seguidores del reverendo planteando el por qué Ydanis es el mejor candidato.

►Un valor dominicano en NY: Félix Jerez, un dominicano residente en NY por muchos años, es muy conocido entre la comunidad criolla de EE.UU como periodista, productor, y empresario artístico que en los últimos años ha impulsado hacia la fama artistas, modelos y músicos. Además, es un experto en proyectar la imagen de profesionales, entre ellos decenas de dominicanos en la Gran Manzana. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígales “Jerez, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Para superar momentos difíciles el Gobierno de EE.UU ofrece beneficios y ayuda financiera a los estadounidenses. Cada persona es elegible para diferentes beneficios según su situación. Más información: https://www.benefits.gov/es/ o llamar al 1-800-333-4636.

►Cultura General: Los días feriados en EE.UU durante este 2019: ►1 de enero = Año Nuevo. ►21 de enero = Martín Luther King. ►18 de febrero = De los Presidentes. ►19 de abril = Viernes Santo. ►21 de abril = Domingo de Pascuas. ►12 de mayo = Las Madres. ►27 de mayo = De los Caídos. ►16 de junio = De los Padres. ►4 de julio = De la Independencia. ► 2 de septiembre = Del Trabajador. ►14 de octubre = De la Raza. ►11 de noviembre = De los Veteranos. ►28 de noviembre = Acción de Gracias. ►25 de diciembre = Navidad.

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.82 y Venta $50.27 ►Compra Euro $53.26 y Venta $60.10 ►Galón de Gasolina Premiun $207.30 y Regular $192.70 ►Gasoil Premium $175.70 y Regular $165.10►Gas Licuado de Petróleo $104.60 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Abúlico(a) = Disminución notable de la energía o voluntad. Obliterar = Anular, borrar o tachar una cosa.

►Cita histórica: “El alcohol es estéril, las palabras que se dicen en una noche de borrachera se desvanecen como la oscuridad al comienzo del día.” (Marguerite Duras, novelista, guionista y directora de cine francesa.

►Refrán dominicano: A río revuelto, ganancia de pescadores = Cuando alguien saca provecho de una situación de alboroto y descontrol de manera oportuna.

