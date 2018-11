OPINION: Entérate NY

“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad.

►Pinceladas de elecciones este martes en NY: Todo está listo para la celebración este próximo martes día 6 de las elecciones estatales y federales en EE.UU y por ende en la ciudad de NY, donde hay más de 12 millones de neoyorkinos (blancos, afroamericanos e hispanos) con derecho a votar. El Partido Demócrata tiene 6,201,033 inscritos. El Republicano 2,823,758, y hay otros 3 millones distribuidos entre los partidos Verde, Independiente, La Familia, Conservador y Trabajador, entre otros. Se elegirá un gobernador, fiscal estatal, senador federal, contralor estatal, defensor del pueblo, 63 senadores estatales y 150 asambleístas. Asimismo, se someterá una modificación a la Constitución del Estado con 3 preguntas: ►Sobre el financiamiento de campañas políticas, para reducir los aportes de 5,100 dólares a solo 2 mil y que la ciudad aumente el fondo público de 6 a 8 por cada dólar que recolecte el candidato. ►Crear una Comisión de Participación Ciudadana para que se asocie con organizaciones comunitarias y coordinar el gasto del presupuesto participativo que se asigne a las comunidades. ►Poner límite de los cargos públicos en las juntas comunitarias, a 4 mandatos de 2 años. En esta contienda participan varios dominicanos a cargos y se da como un hecho que los demócratas ganarán nuevamente en la Gran Manzana y el estado. ¡Wepa!

►Pinceladas de elecciones este martes en EE.UU: Los comicios de este martes día 6 definirán el control del Congreso y cientos de cargos electivos en EE.UU. entre los partidos Demócratas, Republicanos y otros. Decenas de dominicanos participan como candidatos y miles de criollos ejercerán el voto. Se elegirán 35 de los 100 escaños en la Cámara Alta y 435 de la Representantes; 36 gobernadores de los 50 existentes, cientos de senadores y asambleístas estatales, además de fiscales y contralores estatales, entre otros. Las dos cámaras del Congreso actualmente están bajo control republicano, quienes tienen 51 en la cámara alta y 241 en la baja, mientras que los (D) 47 más los independientes (Angus King por Maine, y Bernie Sanders por Vermont) para sumar 49. Los (D) necesitan arrebatarles 2 escaños a los (R) para tomar el control del Senado. En la Cámara de Representantes los (R) tienen 241 y los (D) 194, entre estos últimos está el único dominicano actualmente en el Congreso-EE.UU, Adriano Espaillat, quien busca la reelección. Los (D) para controlar esta Cámara tienen que ganar 23 escaños. Los demócratas postulan más mujeres y candidatos de minorías, mientras que los republicanos conservan su mayoría de candidatos blancos. ¿Qué pasaría si los republicanos mantienen el Senado pero los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes?. Bloqueo. El riesgo de un cierre del gobierno puede aumentar considerablemente por la incapacidad de dos cámaras enfrentadas de ponerse de acuerdo, y esto se produce cuando en el Congreso no hay consenso en la aprobación de un presupuesto para operaciones del gobierno por todo el país.

►Factores que determinarán triunfo demócrata: Los sabiólogos, todólogos y opinólogos dominicanos en el Alto Manhattan debatieron a profundidad estas elecciones de medio tiempo en EE.UU. Sus conclusiones:►El Partido Demócrata saldrá triunfante, basando sus “enjundiosos” análisis en el reciente estudio divulgado por el “New American Economy” (NAE) indicando que se ha registrado un “aumento agudo” en votantes hispanos, asiáticos y de extranjeros naturalizados, superando el margen de victoria en sus distritos en los comicios de 2016.►En otro reciente estudio del Instituto de Política de Harvard, revelando que el 55 % de los electores entre 18 y 29 años votarían en las elecciones legislativas, favoreciendo a los demócratas en la batalla por el Congreso, ya que atraen al 66 % de los jóvenes frente al 33 % de los republicanos. ►El censo de EE.UU indica que solo en dos ocasiones, 1986 y 1994, el voto joven superó el 20 %.►La decisión política que tomen los jóvenes tendrá un peso mayor en el resultado, indican las estadísticas de voto anticipado para unos comicios que tradicionalmente han atraído a un electorado mayor, blanco y masculino. ►Según el “Proyecto de Elecciones de EE.UU”, auspiciado por el analista político Michael P. Donald, de la Universidad de Florida en Gainesville, a menos de 5 días de las votaciones, más de 26.4 millones de personas han votado por adelantado. ►En varios estados el sufragio adelantado entre los ciudadanos de 18 a 29 años triplican o cuadruplican los registrados en 2014, de acuerdo al portal TargetSmart, una compañía de datos. ►Pensilvania y Nevada, territorios muy competitivos electoralmente, han incrementado el voto joven anticipado en un 411 % y un 363 % .► Los ataques a la comunidad inmigrante promovido por la administración del Presidente Donald Trump tienen repercusiones nacionales. ►Las últimas encuestas dan el 49.3% a los demócratas y 42.1% a los republicanos.

►A Dios rogando y con el mazo dando: Analistas criollos en NY sostienen que entre las etnias minoritarias en El Bronx, los dominicanos son mayoría (+ de 400 mil), porque veintenas de miles de ellos que residían en el Alto Manhattan, por las altas rentas, se han mudado en los últimos años al “condado de la salsa”. Esta situación es aprovechada por ciertos políticos, entre ellos el concejal Fernando Cabrera, quien aspira a la presidencia de El Bronx para el 2021. Cabrera se inventó un monumento en honor a los criollos caídos en la Segunda Guerra Mundial. ¡Bien!, diiiicen. Lo que está mal, mal, mal es que el concejal no ha querido firmar el proyecto 737 denominado Ley de Supervivencia de Trabajos en los Pequeños Negocios (SBJSA) para proporcionar mejores condiciones a los propietarios de bodegas, salones de belleza, barberías, talleres de mecánica, bases de taxis, tiendas, y restaurantes. Los quisqueyanos lideran esos establecimientos en NY. La ley consagraría una renovación de arrendamiento de hasta 10 años. Requeriría el arbitraje obligatorio para establecer un aumento en el alquiler que sea razonable tanto para el propietario como para el inquilino. El otro funcionario es el reverendo Rubén Díaz, actual concejal y quien apoya a su hijo para su futura aspiración. Díaz ofrece con frecuencia banquetes de comida, celebra muchas entregas de pergamino, fiestas y da loas a los criollos, el abrazo dominicano (del oso) pero de ahí no pasa, pudiendo influenciar en que se nombre a algunos dominicanos en el Ayuntamiento, que preside su hijo (no hay uno en el staff), para que también decidan en la repartición de miles de millones de dólares y favorecer así los negocios de los dominicanos. Todo ABM = Allante, Bulto y Movimiento, diiiiicen.

►Da vergüenza y pena: Varios lectores nos escriben y coinciden en expresar que da vergüenza y pena que el Centro Comunitario Hermanas Mirabal, ubicado en el 618 W de la calle 142 en el Alto Manhattan (212-234-3002) que por 20 años viene luchando por la justicia social, contra los abusos de los caseros, el desplazamiento, preservación de los pequeños negocios y los trabajos”, tenga que cerrar sus puertas en diciembre próximo por deber 20 mil dólares por retraso en el pago de renta. Ha defendido más de 35 mil inquilinos ante las cortes de viviendas, principalmente en Washington Heights e Inwood y El Bronx. Es penoso que el concejal del área, Make Levine, no ayude a solventar la deuda, quizás porque su director, Luis Tejada, no defiende a judíos, su ascendencia, pero con su negativa actitud está perjudicando a miles de dominicanos que residen en el distrito 7. Pero da más pena y vergüenza, diiiicen, que el concejal criollo por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, pese a que en su jurisdicción Tejada ha tenido que defender a más del 75 % de los inquilinos (dominicanos), tampoco le haya proporcionado recursos de los millones que le asigna el Concejo Municipal a sus concejales para las organizaciones comunitarias. Expresan que miles de criollos se podrían quedar fuera de la agenda para defenderlos de desalojos ilegales, falta de mantenimiento de los apartamentos, asistencia legal gratis en las cortes y violaciones de los códigos de vivienda. La semana pasada, Tejada fue llevado a corte por el casero Tony Huang, llegando a un acuerdo que finaliza el 28 de diciembre. Especifican que el “Centro” ha tenido que enfrentar a grandes y poderosas corporaciones multimillonarias, entre ellas Pinnacle Group, Ventura LLC, Alma Realty, Langsan Propertites, Vantage LLC, Stellar Management, YMY Management Corp., y Rachel Bridge Corporation, las cuales poseen cientos de edificios de renta y con frecuencia luchan para bloquear la labor de Tejada. ¿Será que dan órdenes?, preguntan algunos en la avenida Saint Nicholas.

►La gente de Leonel en NJ y NY: Seguidores de Leonel Fernández continúan teniendo problemas en NJ. Máximo Corcino y Flavio Holguín, ambos con arrastre entre los peledeistas del Estado Jardín, se mantienen en conflicto desde que Bauta Rojas y Radhamés Jiménez vinieran hace unos tres meses a sostener encuentro con los peledeistas de NJ y Corcino no invitara a Holguín y sus gentes a las reuniones, diiiicen dos reconocidas dirigentes del PLD. Ni siquiera Franklin Almeyda pudo reconciliarlos durante sus reuniones con ellos hace tres semanas. ►Otra cosa, Freddy Pérez, director del proyecto “Sector Externo” de “El León” viene en esta semana para una reunión el próximo sábado en el restaurant 809, en horas de la tarde. Le acompañará Franklin Almeyda. Será una reunión estratégica para tratar la forma de cómo reconocer los movimientos de apoyo, la cantidad de personas que debe tener, una estructura organizada, y dichos movimientos tendrán que reclutar adeptos para la meta de los dos millones de firmas. ¡Ah! hablando de Almeyda, el cuchicheo entre peledeistas de NY es que ha dejado a un lado los “leoncitos tradicionales”. No está despachando con ellos, los ha relegado a un segundo plano y solo se reúne con la doctora Kirsy Cabreja y un grupito de “novatos”. La situación parece estar fuera de carril. ¿El León, como rey de la selva, tendrá que venir y poner orden?. ¡Huumm!

►Cambió la hora en EE.UU: A partir de este domingo cambió la hora en EE.UU. Hay que retrasar una hora. En EE.UU el período de invierno es de alrededor de 4 meses y medio, debido a que el domingo 10 de marzo 2019 vuelve a cambiarse y ponerse igual que en la RD.

►El PRM en NY: Desde el pasado lunes, día en que la seccional del PRM-NY celebra sus reuniones, se integraron a los trabajos de esa entidad dirigentes que se habían alejado después de la pasada convención, entre ellos Luis Ducasse, Margarita Pichardo, Rafaela Gómez, René Mateo, Francisco Sandoval, Ramón Valerio, George Robles, y José Miguel Sosa, entre otros, todos con funciones ejecutivas actualmente. ¿Dejaron solo a Margarito de León?, preguntan “compañeros”, porque ellos fueron de los participantes en su nuevo proyecto político llamado “Lineamientos Alternativos Presidenciales” (LAP), una plataforma política paralela a la seccional, diiicen. Asimismo, De León se hace llamar presidente internacional del PRM, cargo que no existe, afirman varios dirigentes. ►Otra cosa, están divulgando por las redes que Neftali Fuerte, actual presidente de la seccional-NY aspira a una diputación. Eso es falso de toda falsedad. Él ha proclamado que quienes difunden esa especie, lo hacen con la intención de hacerle daño, pero que ya lo ha informado a la seccional y a las altas instancias en RD. ►Otra cosa, está el run run entre políticos, comunitarios y profesionales de que Neftalí constituyó la nota discordante la semana pasada, cuando habló al develar el busto (US$200 mil su costó) en honor a los dominicanos que pelearon por EE.UU en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en El Bronx Community College. Se puso a hablar de impunidad, corrupción, etc. etc. y los presentes se miraban entre sí disimuladamente. ¡Ah! Hablaron el concejal Fernando Cabrera, propulsor, el congresista Adriano Espaillat, el cónsul Carlos Castillo, Damián Rodríguez, Fidel Castilla y Geraldo Rosario, presidentes de First Class, del PRD-NY, y los “300 con Leonel”, respectivamente, y todos se refirieron a la valentía, al hecho histórico que enaltece la RD. Una falla perremeistas. ¡Ah! No hubo un solo representante del PLD.

►Un valor dominicano en NY: El dominicano Jensy Florián (646-220-4623) es considerado entre profesionales de diferentes áreas en NY como el mejor o uno de los mejores entre los expertos de diseño en general en la Gran Manzana (página webb, periódicos y revistas, etc). Ha laborado por años en influyentes medios anglosajones, entre ellos Daily News y The Wall Street Journal. Asimismo, en NYC Sports News, el desaparecido periódico hispano HOY (NY), y el NY Taxi Voice, entre otros prestigiosos medios. Su profesional labor la efectúa “cómodamente” a los hispanos, como una forma de contribuir al progreso. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Jensy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El ex alcalde (NY) Make Bloomberg fue quien promulgó y firmó la legislación que prohíbe furmar en más de 1,400 parques, playas, paseos costeros y plazas peatonales en la Gran Manzana.

►Servicio comunitario: Nuestros hijos sufren con frecuencias el “Bullying” en las escuelas. Esto es el acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros. Para los padres conocer más sobre este tema y ver los programas de ayuda, visite https://www.pacer.org/es/ o llamar al 1-888-248-0822

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.66 y Venta $50.09 ►Compra Euro $55.83 y Venta $59.56 ►Galón de Gasolina Premiun $235.00 y Regular $223.30 ►Gasoil Premium $207.90 y Regular $195.80 ►Kerosene $184.70 ►Gas Licuado de Petróleo $119.40 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Rifirrafe = Riña o pelea poco importante. Famélico = Que está excesivamente delgado a causa del hambre.

►Cita histórica: Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. (Gloria Febles, escritora españla)

