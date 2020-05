El voto en el exterior

LA AUTORA es vicepresidenta de la República, abogada y política. Reside en Santo Domingo.

Es una gran men­tira que el parti­do de Gobierno tenga interés de que no se reali­cen los comicios en el exte­rior, porque supuestamente no obtendríamos el favor de los dominicanos que con­forman la diáspora domi­nicana. Es una falacia más de sectores opositores que quieren adjudicarle al Par­tido de la Liberación Do­minicana, una cuestión que es responsabilidad del órgano que organiza los comicios.

Los resultados del 2016 hablan por sí solos. En la primera circunscripción del voto en el exterior, el PLD sacó 45,455 votos, frente a los 35,495 que sacó el Par­tido Revolucionario Moder­no. En la segunda circuns­cripción, el PLD se erigió como ganador con 20,693 votos, frente a los 11,646 votos del PRM. Y en la ter­cera circunscripción el PLD ganó con 20,724 votos, frente a apenas 6,836 votos que sacó el PRM. En conse­cuencia, el alegato de que el PLD teme perder el voto en el exterior carece de cual­quier fundamento y solo responde a las maquinacio­nes de la oposición.

El Partido de la Libera­ción Dominicana siempre ha sido un aliado de los derechos de la comunidad de dominicanos en el ex­terior, desde que en el año 1997 se estableció el vo­to en el exterior en la Ley Electoral.

Ese compromiso se hi­zo más evidente con la modificación constitucio­nal del año 2010, que es­tableció la figura de Di­putado de Ultramar, para que la diáspora domini­cana y sus intereses es­tén debidamente repre­sentados en el Congreso Nacional, tomando en cuenta que la suma de la población dominica­na que vive en el exterior equivale a una de las pro­vincias más habitadas del país.

Incluso, el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha tenido la pro­tección de nuestra diás­pora como uno de los fundamentos de la línea política partidaria. El pro­fesor Juan Bosch siempre privilegió las acciones que buscaban fortalecer las seccionales del Partido en las grandes urbes del mun­do hacia donde han emi­grado los dominicanos.

Una muestra de ello son las innumerables cartas que intercambió con el ex­tinto Juan Francisco San­tamaría, fundador y orga­nizador del PLD en París y en gran parte de Euro­pa, en la colmena de las ideas revolucionarias, des­de donde se forjaron rela­ciones internacionales de alta calidad que, al mo­mento de llegar al gobier­no en 1996, rindieron gran­des frutos para el bienestar del país.

Ese tejido que constru­yó el PLD en los países don­de hay presencia de domi­nicanos, sirvió para poner en relieve las necesidades y los reclamos de la diáspo­ra, para lo cual el PLD creó el entramado institucional una vez en el Gobierno, que ha permitido dar respuesta efectiva a las aspiraciones de quienes han emigrado. En suma, se ha trabajado para que nuestra diáspora también se sienta parte del desarrollo económico y el bienestar de nuestro país.

En consecuencia, a los que quieren engañar a la población diciendo que el PLD no quiere que se rea­lice en el voto del exterior, hay que recordarles las pa­labras de don Juan, cuando decía que “el hombre com­pleto no denigra, no falsea, no miente para beneficiar­se o perjudicar a los otros”, muy por el contrario, al PLD hay que reconocerle que es el partido que más ha tra­bajado por la diáspora, pa­ra que sientan orgullo de su país y quieren regresar a disfrutar de las bonanzas de esta patria.

