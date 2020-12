OPINION: El otro PRM que apoya a Nicolás Maduro

Preliminar

1 – Apenas hace una semana, salió en los diarios el titular siguiente: “RD y otros 15 países denuncian como fraudulentos y faltos de legalidad y legitimidad los comicios celebrados el pasado domingo 6 de diciembre en Venezuela. Los 15 países aludidos son los siguientes: República Dominicana, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía; la Unión Europea y otros países de la comunidad internacional también han considerado que esos comicios no cumplen con los mínimos estándares democráticos.

2 – El documento de denuncia contra las elecciones parlamentarias de Venezuela de los citados países, llama a la comunidad internacional a que se unan al rechazo de estas elecciones por considerarlas fraudulentas y pide que se apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia en Venezuela.

3 – El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo (el que en meses pasados confesó que cuando era jefe de la CIA, robaba, mataba y engañaba), calificó estas elecciones de «farsa» y «fraude», puesto que no reflejarán la voluntad del pueblo venezolano.

4 – El susodicho comunicado concluye con una llamada a los venezolanos de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias para que se comprometan a un proceso de transición con el fin de celebrar unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible. Nicolás Maduro y aliados ganaron estas elecciones con casi el 70% de los votos emitidos, de un padrón electoral de 20 millones, según informa el Consejo Nacional Electoral Venezolano (CNE).

El discurso

5 – Pues bien, yo (Miguel Espaillat) me ocupo de producir este documento, sirviendo de vocero de los perremeistas que apoyamos el gobierno chavista de Nicolás Maduro Moro. Y como el PRM es un partido – supongo – donde impera la diversidad ideológica, donde nadie es defenestrado porque piense diferente a otros sectores del Partido, y porque si vivimos en democracia, me asiste el derecho constitucional a la libre expresión y difusión de mis ideas sin que por ello sea objeto de persecución o retaliación alguna.

6 – Y debo exponer, que aparte del derecho constitucional que me ampara para expresar y difundir mis ideas libremente, también está el lugar positivo que me he ganado dentro del PRM y de mi pueblo en general, a fuerza de mucho esfuerzo intelectual y aporte material. En consecuencia, puedo decir, y así consta entre mis compañeros de partido, que para llevar al PRM al poder, fui de los que, junto a ellos, puse en juego hasta mi propia vida, y gasté gran parte de mi magra economía en el proyecto “Luis Abinader al poder”. Entonces, esa participación me da la calidad moral y el mérito para disentir sobre cualquier política que consideremos errada, tomadas por el gobierno que yo contribuí a llevar al poder. Pero además, mis palabras van dirigidas al gobernante Nicolás Maduro y a todo el pueblo chavista, para que sepan, que el pueblo dominicano en mayoría le apoya y eleva preces al altísimo, para que Dios le dé larga vida, alma y corazón fuertes, para que pueda seguir liderando sin problemas de salud el proceso que ha de conducir a que su patria salga victoriosa en su batalla contra el imperio.

7 – En base a las consideraciones anteriores, expreso mi disentir y rechazo a la política exterior que hacia el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro Moro, ha adoptado nuestro presidente su excelencia Luis Abinader Corona. También exhortamos a nuestro gobernante a reflexionar (a rectificar), para que en nombre de la soberanía de los pueblos y del ejercicio correcto de una política exterior, en base al derecho internacional, que en vez de confrontar al gobierno de Venezuela, unidos a los gobiernos fascistas de Brasil, Chile, Colombia y a las demás colonias del imperio, mejor nos unamos a los gobiernos genuinamente democráticos, decentes y progresistas de México, Argentina, Bolivia y Uruguay, que han optado por respetar la soberanía del pueblo venezolano, de no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela ni de ningún otro país, para adoptar la posición, de que la solución a los problemas internos de Venezuela, pertenece solo a los venezolanos.

8 – Ya es hora de reconocer, que las sanciones y el bloqueo contra Venezuela, para destruir su economía y sus instituciones, y para llevar el mayor sufrimiento a su población, para que se rinda por hambre, es un crimen de lesa humanidad. Es hora de reconocer, que la guerra del imperio contra Venezuela es por petróleo, por recursos naturales, es cuestión de neoliberalismo, de geopolítica, de imperialismo, y que eso de restablecer la democracia, la libertad y los derechos humanos para los venezolanos es un cuento imperialista, que ya no cala en las mentes, con dos dedos de frente.

De palomas y buitres

9 – Pero si en interés de la democracia, los derechos humanos y la paz mundial, queremos embestir contra las naciones que masacran a sus pueblos y a otros, entonces embistamos contra el gobierno de Israel presidido por Benjamín Netanyahu, por sus canalladas, masacres y robos de tierras a los palestinos. Embistamos contra Jair Bolsonaro por su fascismo, por su falta de respeto a los derechos humanos, por permitir la destrucción de la amazona. Embistamos contra Lenin Moreno, por las fechorías antidemocráticas y de toda índole, que está cometiendo contra el pueblo de Ecuador. Embistamos contra el fascista Iván Duque, por auspiciar los tantos asesinatos de líderes políticos y sociales de su país, y por estar atizando una guerra fratricida entre colombianos y venezolanos, que al final solo beneficiará a las élites rapaces de una potencia extranjera que se lucra saqueando o otros pueblos.

10 – Embistamos contra el malvado Sebastián Piñera, por sus masacres contra el pueblo chileno. ¡Dios mío! que sería de Maduro en los medios de comunicación si en su gobierno se hubiese reprimido una protesta dejando 400 ciudadanos tuertos. Embistamos contra José Orlando Hernández, que se quedó en el poder mediante un vulgar fraude, que no fue objetado ni denunciado ni rechazado, como de manera canalla lo han hecho contra las legítimas y limpias elecciones que favorecen el chavismo. embistamos contra quienes han llevado la desolación, y la muerte a millones de seres humanos en Irak, Afganistán, Yugoslavia, Yemen, Siria, Libia, y en cualquier parte del mundo donde hay petróleo, oro, níquel, cobalto, y cualquier otra materia prima. Denunciemos a los reyes y príncipes de Arabia Saudita como carniceros asesinos de la gente de su propio pueblo. En fin, embistamos, contra esas naciones que abusan y usan su poderío militar y económico, para invadir a las naciones más débiles para colonizarlas, saquearlas, pisotearlas y humillarlas. No queramos ver mansas palomas, donde solo hay buitres. Acabemos con ese engaño.

A manera de conclusión

A – Aprovecho esta ocasión para sugerirles a ciertos dominicanos de las sombras e iletrados, que inducidos por la propaganda del imperio le han dado con la ridiculez de nombrar a Maduro con el mote de “maburro”. ¡señores!, quien tiene el don de la palabra, el don de la oratoria y de discernimiento como la tiene Nicolás Maduro Moro, jamás puede ser burro. Los burros rebuznan, Maduro es un orador de alto vuelo, un expositor brillante. Las personas que tienen el don de la palabra, tienen la más alta inteligencia. Para más, ¡y que “cojones” tiene ese venezolano para defender a su patria, de quienes la quieren colonizar para saquearla!

B -También, exhorto a las nuevas autoridades estadounidenses que tomarán posesión el próximo 20 de enero, a rectificar su política exterior hacia Venezuela y el resto del mundo. De no ser así, las tantas injusticias acumuladas contra las naciones más débiles y pobres, por causa de una malsana política imperialista ejercida con saña contra la humanidad, desatará tarde o temprano el Armagedón profetizado por el libro del Apocalipsis, donde en una tercera guerra atómica mundial, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, todos habremos perdido.

Posdata

A – Exhortamos a nuestro presidente y al canciller de la República, comunicar en alocución publica si es cierto o no, la especie que Pelegrín Castillo y” consorciados nacionalistas” están difundiendo con alevosía, sembrando en el pueblo confusión, miedo, rabia y malos entendidos. Me refiero a que ellos están difundiendo en los medios de comunicación, que en todas las provincias del país se van a establecer campamentos para traer miles de haitianos como refugiados, lo cual – según ellos – constituye una parte del plan de los Estados Unidos, Francia, Canadá y otras potencias imperialistas para fusionar la isla. Para tranquilidad de nuestro pueblo, y la salud y credibilidad de nuestro gobierno, el presidente y su canciller, deben salirle al paso a esta especie, para aclararle al pueblo, que es lo que verdaderamente hay detrás de la misma.

B – Como unas van de cal y otras van de arena, felicitamos y apoyamos la decisión de nuestro presidente, de poner en marcha una modificación de la constitución, con el objetivo de crear las bases jurídicas contra la corrupción y para recuperar lo robado, así como la creación de entidades de control y de un nuevo marco normativo para acabar y castigar la corrupción. En hora buena.

El que tengas oídos, que oiga…