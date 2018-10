OPINION: El historial de las Aguilas Cibaeñas

Águilas Cibaeñas, nombre surgido a partir del Campeonato de 1937 (el más fatídico que conoce la historia de nuestro béisbol), específicamente el 28 de enero de ese año, es el equipo que ha mostrado más consistencia en ganar juegos que les permitan participar más allá de la serie regular en la historia del béisbol profesional dominicano.

Águilas Cibaeñas es el mismo equipo que originalmente se llamó SANTIAGO BASEBALL CLUB, nacido el 2 de enero de 1933.

A raíz de la reaparición en 1951 de lo que por más de medio siglo se conoce como el “Pasatiempo Nacional”, es el club que en más series finales ha participado con 39 (Licey 36, Escogido 29, Estrellas 16, Azucareros/Toros 4 y Gigantes 4) y, dentro de los conjuntos tradicionales, el que menos veces ha ocupado el último lugar con cinco, sólo dos en los últimos 47 campeonatos -ninguna en los últimos 26 y una en los últimos 33- (Licey ha quedado 10 veces en el sótano, Escogido 13 y Estrellas 20).

Sobre los equipos de expansión, los Gigantes (nacieron en 1996) han quedado 5 veces en el sótano, los Azucareros/Toros 9 (nacieron en 1983) y Caimanes 2 (sólo jugaron en 5 campeonatos).

[Eliminaciones en serie regular: Estrellas 25, Escogido 22, Azucareros/Toros 14, Licey 12, Gigantes 9, Águilas 9 y Caimanes 2].

En 64 torneos (cuatro en verano, período 1951-54; y 60 campeonatos en época otoño-invernal, a partir de 1955), la conquista de títulos de campeones se divide de la siguiente manera: Licey 22, Águilas 21, Escogido 16, Estrellas 2, Azucareros/Toros 2 y Gigantes 1. Los sub-campeonatos: Águilas 18, Estrellas 14, Licey 14, Escogido 13, Gigantes 3 y Azucareros 2. Razones políticas impidieron la realización de tres campeonatos: 1961-62 (iniciado, pero no terminado), 1962-63 y 1965-66.

Además, Águilas Cibaeñas es el equipo que más veces ha pasado desde la serie regular hacia la postemporada (55), es decir, con mayor cantidad de clasificaciones. El único otro equipo con 50 ó más es Tigres del Licey (52).

Águilas Cibaeñas es el único equipo del béisbol profesional dominicano que está en ventaja en sus series particulares contra todos sus oponentes, incluyendo los desaparecidos Caimanes del Sur, lo que le permite exhibir el mejor record de por vida en serie regular. También en serie semifinal la franquicia histórica del Cibao posee la mejor marca acumulada desde 1951.

Estos resultados convierten a las Águilas Cibaeñas en el equipo más competidor del béisbol dominicano.

A partir de la creación de la Liga Dominicana (Lidom) y su afiliación al béisbol organizado de Norteamérica en 1955, los campeonatos ganados se dividen así: Licey 20, Águilas 20, Escogido 16, Azucareros/Toros 2, Estrellas 1 y Gigantes 1. En verano, Licey ganó dos campeonatos, Águilas y Estrellas uno cada uno.

Dentro de la Lidom, las Águilas conquistaron su primera corona en el campeonato 1964-65 y desde entonces ha sido el equipo más ganador de República Dominicana, ya que a partir de ahí se han efectuado 53 torneos y los títulos de “Campeones” se han repartido de la siguiente manera: Águilas 20, Licey 18, Escogido 11, Azucareros/Toros 2, Estrellas y Gigantes uno cada uno.

En la época de la expansión se han efectuado 35 campeonatos y los títulos de “Campeones” se dividen de la siguiente manera: Águilas 13, Licey 11, Escogido 8, Azucareros/Toros 2 y Gigantes 1. A partir de la temporada 1964-65 hasta la conquista de su corona número 20 en la temporada 2007-08, las Águilas ganaron 19 títulos de “Campeones” en 43 campeonatos, algo incomparable en cualquier deporte profesional en todo el mundo.

En calendarios de 50 juegos o menos en serie regular (a partir del campeonato 1986-87), Águilas Cibaeñas es el equipo que en más ocasiones ha ganado 30 ó más juegos con 11, seguido por Licey 5, Estrellas 4, Escogido 3, Gigantes 2 y Azucareros/Toros cero.

Hasta 1961, las posibilidades de triunfos de los conjuntos de provincias (Estrellas y Águilas) eran limitadas, debido a las influencias que a favor de los equipos de la capital ejercían poderes de la dictadura que terminó ese año, ayudando a que muchas situaciones fuesen manipuladas para afectar a los llamados “equipos del campo”, acomodándole las cosas a Escogido y Licey.

En los últimos 26 campeonatos (desde 1992-93 hasta 2017-18), Águilas Cibaeñas es el único equipo de la Lidom que no ha ocupado el último lugar al concluir la serie regular. Durante ese período, todos los demás han quedado en el llamado “sótano” por lo menos cuatro veces cada uno (Toros/Azucareros 7, Estrellas 6, Gigantes/Pollos 5, Licey 4 y Escogido 4).

Desde el inicio de la década de 1970, Águilas Cibaeñas es el único club dominicano de béisbol que ha participado en seis series finales consecutivas dos veces: desde 1973-74 hasta 1978-79 y desde 1992-93 hasta 1997-98. No obstante, tomando en cuenta el sistema de clasificación del “Todos contra Todos” en serie semifinal, las Águilas han estado en 18 de las últimas 25 series finales (no se incluye temporada 1998-99, porque no hubo “Todos contra Todos” en semifinal).

Bajo ese sistema de “Todos contra Todos” en semifinales, surgido en 1986, Águilas Cibaeñas es el único equipo que ha ganado cinco campeonatos en temporadas consecutivas: 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-00 y 2000-01 (en 1998-99, al recesar Estrellas y Toros, no hubo “round robin semifinal”), alcanzando el logro histórico de haber ganado la última serie final del Siglo XX (2000) y la primera del Siglo XXI (2001).

Además, desde el surgimiento del referido sistema (round robin) en serie semifinal, Águilas Cibaeñas es el equipo con más participaciones en esa etapa con 27, seguido por Licey 25, Escogido 22, Estrellas 19, Azucareros/Toros 18 y Gigantes 13.

Es impresionante conocer que, al pasar balance, Águilas Cibaeñas es el único equipo dominicano que ha ganado seis campeonatos en un período de ocho años (entre 1996 y el 2003), nueve torneos en 13 años (entre 1996 y el 2008) y diez coronas en 16 temporadas (entre 1993 y el 2008) .

Hasta 2017, esa experiencia le permitió a las Águilas ser el único conjunto de la Confederación del Caribe que en la segunda etapa había conquistado dos Series del Caribe en años consecutivos -ganando diez juegos en línea-, tres títulos caribeños en cinco años (1997-2001), cuatro coronas en un período de siete años (1997, 1998, 2001 y 2003) y cinco en 11 años, luego de ganar la del 2007. Criollos de Caguas ganaron en 2017 y 2018, para unirse a las Águilas en la segunda etapa en conquistar la Serie del Caribe en años seguidos.

