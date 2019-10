OPINION: El futuro de Leonel, Danilo e Hipólito depende de este domingo

EL AUTOR es periodista, director de ALMOMENTO.NET. Reside en Santo Domingo.

En las primarias de este domingo de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) está en juego no simplemente lo relativo a las principales candidaturas de estas organizaciones sino también el futuro de Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader e Hipólito Mejía, las cuatro figuras que más han gravitado en el escenario político dominicano en los últimos tiempos.

En el PRM

Si Abinader resulta victorioso, obtendría no sólo la candidatura presidencial sino también se convertiría en el principal líder de este partido, el cual a simple vista carece de dirigentes con atributos para serlo. Hipólito quedaría definitivamente desplazado y pasaría a ser una simple figura decorativa, adornada únicamente con el cintillo de “expresidente”.

Si, por el contrario, este último es el triunfador, su figura se agigantaría, pues quedaría demostrado que, a pesar de su edad y de los problemas que tuvo su gobierno (2000-2004), conserva fortaleza política. El se impondría, entonces, como líder del PRM y (gane o pierda las elecciones) pasaría a ser la principal figura política del país.

Abinader tiene la virtud de que, aunque pierda, su carrera política no finalizaría este domingo.

En el PLD

En cuanto al PLD, no es secreto para nadie que la pelea no es entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, sino mas bien entre este último y Danilo Medina. Y no es una simple lucha de “faja contra cabellera”, como aquella que escenificaban los siempre recordados “Jack Veneno” y “Relámpago Hernández”, sino una feroz competencia de gladiadores romanos, en la que el derrotado perdía no sólo su prestigio y también su vida, quedando su cadáver tendido en la arena.

Si Leonel es el perdedor, se evaporarán de sus manos no sólo la candidatura presidencial sino también el poco o mucho liderazgo que él ahora tiene en el PLD; quedaría en todo el pueblo la impresión de que quien definitivamente tiene el control de este partido es Danilo y que Fernández “se dejó ganar” de un luchador novato que apenas tiene dos meses en este deporte. Medina quedaría como “único líder”.

Ahora bien, si Leonel resulta triunfador, su figura se agigantaría, pues quedaría en el pueblo la impresión de que él sólo, sin más recursos que el entusiasmo suyo y de sus seguidores, le ganó a cuatro luchadores juntos que tenían “armamentos” de todo tipo: Danilo, Gonzalo, Andrés Navarro y Francisco Domínguez Brito.

No hay que ser adivino para saber que la sobrevivencia política de Leonel y Danilo depende de los resultados del certamen de este domingo.

A uno de los dos apenas le quedan horas de vida política!!.