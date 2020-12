OPINION: El crecimiento de la Fuerza del Pueblo

El vertiginoso crecimiento de La Fuerza del pueblo (FP) ha sido en los últimos meses comidilla de círculos políticos, empresariales y sociales de la Rep. Dom., que han medido y visto con asombro, el posicionamiento de esta organización política.

Los pláticas han girado alrededor cómo una organización bisoña, saliendo de una contienda electoral reciente, haya podido, en tan corto tiempo, ascender en todo el cuerpo social dominicano, con representación en el poder político nacional.

Absorto se cuestionan cómo yendo en paralelo, a un gobierno nuevo que, en general, la gente espera un cambio de importancia, y con un presidente que, las encuestas les otorgan aceptados niveles de aprobación, la FP continúa su ascenso indetenible.

Esos mismos sectores claves ven extasiados que el ascenso de La FP se produce también, contrariando la práctica bipartidista electoral nuestra, donde la aparición de una tercera fuerza política, de entrada, no alteraba, a corto plazo, el tablero político.

Esas interrogantes obligadas del ascenso de la FP, en círculos íntimos de políticos, empresarios y sectores de opinión, se justifica en tres factores claves: a) la identidad del líder; b) su determinación, y c) su Cambio y renovación permanente.

Es una verdad, de Perogrullo. que en estos momentos de, formación e identidad del nuevo partido, Leonel Fernández es la FP, él es el líder unificador que garantiza en su crecimiento (reitero en este momento de identidad) no se pierda la calidad formativa de sus miembros ni el grupismo destruya su legado.

Nunca como ahora se percibe tanta determinación y coraje en el Leonel Fernández de hoy; en esta nueva etapa de su vida política, es como si le hubiesen inyectado savia nueva, en su torrente sanguíneo, que lo inspira, a reiterar con ahínco, su lucha férrea, por la institucionalidad del País.

Parecería que, en el lapsus de, salida abrupta del PLD, o quizás antes, ya fuera del poder, se auto examinara, mirando sus aciertos y sus errores, ha visto sus fortalezas y sus debilidades y ha conocido las traiciones en sus máximas expresiones, sabiendo perdonar y perdonarse.

Proveído de una paz interior, reflejada en su rostro, lucha por su pueblo, aporta ideas, en procura de mejores soluciones, a los problemas de todos, especialmente para los más jóvenes, en estos tiempos de incertidumbres y crisis colectivas.

Así viene a irrumpir la FP, segura de su Líder, consciente del ejército que tiene, nutriéndose de todo lo bueno de esta sociedad, natural más del litoral del PLD, con quienes en cada rincón del país, tenemos una relación de compañerismo y hermandad.

La FP no busca destruir al PLD ni a nadie, cómo podría ser, si nace democrática, plural y participativa, aunque lógico, ante el desvío del PLD de su esencia y de su mística, miles por decoro y decencia, corren al encuentro del líder de sus amores.

Leonel escucha al silencio, en esa quietud, se reencuentra con el Maestro que no se detenía ante nada, quien a su salida del PRD, organizó y afinó sus ideas, para como el ave fénix resurgir de las cenizas, renovado y firme en sus convicciones.

La FP embebe y seguirá embebiendo todo lo mejor del PLD, sobretodo, las ideas de Don Juan, por gravedad todos vendrán, como también, sin esfuerzo, se irá diluyendo, lo poco que ha de quedar del viejo partido, por simple deducción matemática.

No es grato decirlo, pero quedarán, sólo aquellos pocos que, por su complicidad con el danilismo, no vendrían a la FP, no por divergencias políticas, sino por cuestiones de negocios entrelazados, fruto de conciliábulos propios de la ilicitud de un poder inmerecido.

JPM