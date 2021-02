OPINION: Dudas con la vacuna

El autor es periodista. Reside en Puerto Plata

Dice el Presidente de la República Dominicana Luis Abinader, que un 40% de la población tiene temor a vacunarse y solicita a las instituciones ayudar a despejar esos miedos o dudas.

¿Tenemos que mandar al Infierno a esas personas que manifiestan sus dudas y temores por las vacunas? ¿Es acaso que no nos damos cuenta, que las dudas bien manejadas ayudan a despejar caminos, a estudiar situaciones, a realizar mejores experimentos hasta alcanzar lo deseado?

¿Podemos acaso creer que lo alcanzado hasta ahora en las Ciencias no es producto de las dudas? Las contraposiciones entre los mismos científicos donde las dudas en vez de abatirlos, detenerlos, y lograr abandonar proyectos, les sirve de estímulos para recorrer otros caminos, otros experimentos y reforzar lo aprendido.

El asunto y aclaramos, no es dudar por dudar, sin poder ofrecer si se nos pide, algún tipo de explicación.

El porcentaje un poco alto de ciudadanos con esa reticencia hacia las vacunas, realmente llama la atención. En la medida en que vayamos aprendiendo, observando los ejemplos y resultados, esas dudas desaparecerán.

Cuando dudamos sobre el funcionamiento de algo, lo prudente, es proceder a investigar, profundizar, satisfacer si se quiere, nuestra curiosidad. “La duda modesta, es el faro de los sabios” Shakespiere

Es más, “no se lleven del científico que no duda, del que tiene certezas no basadas en evidencias, o del que no cambia de opinión cuando se obtienen nuevos resultados” Amanda Cierra.

La duda de Pedro, lo ayudó a caminar sobre las aguas del mar embravecido. Único mortal que ha logrado hacerlo.

Respeto el derecho de cada quien a desear vacunarse con tal o cual vacuna, más si están dispuesto a pagar el costo de la misma. Deben por igual respetar el derecho de nuestro gobierno o de cualquier gobierno a realizar lo mismo a la población con la marca comercial de la vacuna que consideren.

Si el gobierno de Cuba envía una donación de sus vacunas, lo hace Rusia, Japón, China, EEUU, Inglaterra…¿No la recibimos?

Termino con este pensamiento del periodista José Cervera…” Lo más complicado y duro de practicar Ciencias, es mantener la permanente capacidad de hacerse preguntas: sobrevivir mentalmente a un entorno de dudas continuas. Porque la esencia del conocimiento científico es su volubilidad: cualquier teoría, hipótesis o hecho, puede ser descartado debido a un nuevo avance, a un nuevo descubrimiento.

Todo el andamiaje de lo que creemos saber es volátil. Nada es permanente ni debe ser considerado fijo e inmutable. La obligación de cualquier científico es poner constantemente en duda todo lo que cree que sabe.

No condenemos a nadie por sus dudas o por no dudar…al final todos nos beneficiaremos de las vacunas sin importar la marca.

