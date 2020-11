OPINION: Difícil recuperación económica

Es obvio que la situación económica del país y el resto del mundo se ha tornado difícil durante más de 8 meses del presente año 2020 debido a la pandemia que sigue azotando de manera inclemente a toda humanidad.

Realmente, ha sido incómodo para todos los gobiernos dar respuesta a las distintas necesidades que demandan sus gobernados ya que han sido muchas las pérdidas de empleo que se han generado y muchos los gastos médicos que se han tenido que erogar de frente a los exiguos recursos que hoy se recaudan y se reciben por diversos conceptos.

Hoy son más, mucho más los gastos que se generan ya que además de las erogaciones médicas el gobierno ha tenido que atender mediante los programas: “quédate en casa, pa ti y fase”, a más de setecientas mil dominicanos que han tenido que dejar de laborar y que gracias a la reactivación parcial de la economía han podido reintegrarse a sus labores más de la mitad de la mencionada cantidad personas ociosas involuntariamente.

Prácticamente hoy, los presupuestos solo se formulan privilegiando tres grandes pilares: salud, educación y alimentación a favor de una población que no puede valerse por sí misma, lo que ha llevado a la misma a niveles más altos de pobreza, pero gracias a la asistencia del gobierno esta no ha llegado a tocar fondo.

Es sabido por todos, que esta situación no es exclusiva de la República Dominicana, por ello llama la atención que recientemente la Embajada Norteamericana haya advertido a sus nacionales para que sopesen el visitar el país debido a la pandemia, cuando hay países de la región y otros confines que están peor que la nación dominicana en ese orden.

La recuperación económica del mundo la cual se ha hecho difícil está supeditado al desarrollo eficiente de una vacuna que pueda ser aplicada a un 70% de la población mundial para alcanzar la inmunidad de los habitantes del planeta.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó que tras el Covid-19, el camino será arduo y que los países deberían eliminar barreras arancelarias a la tecnología médica para alentar la mejoría.

Este llamado de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue hecho en el marco de la reunión virtual del Grupo 20, en un momento de repunte de la pandemia que ha dejado más de 1.3 millones de muertos en todo el mundo y una crisis sanitaria que ha provocado una aguda contracción de la economía mundial.

Pese a que una solución médica a la crisis está a la vista, el camino para la recuperación económica sigue siendo tortuoso en todo el mundo y propenso a los retrocesos, manifestó Kristalina.

Se sabe que en Europa y los Estados Unidos los casos de contagios siguen aumentando, lo que ha obligado a algunos países a imponer restricciones más estrictas para frenar la situación que pinta alarmante.

Mientras algunos países se acercan al desarrollo de una posible vacuna que dé al traste con dichos contagios no menos cierto que el repunte de las infecciones es un poderoso recordatorio de que una recuperación sostenible no puede ser lograda salvo que se logre derrotar la pandemia en todos los países.

El FMI espera que haya esfuerzos multilaterales para la manufactura, la compra y la distribución de recursos médicos, especialmente para los países pobres.

El organismo internacional de financiamiento espera que el Producto Interno Bruto (PIB) global se contraiga 4,4% este año, para luego tener una recuperación de 5,2% en 2021.

El conocido prestamista global espera también que los países trabajen en conjunto para frenar la pandemia ya que la combinación de políticas nacionales bien coordinadas con medidas globales va a ayudar a asegurar que haya una recuperación fuerte y sostenible.

Este organismo internacional espera que concluya el acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea y reitera la necesidad de que los países mantengan un mayor nivel de gasto público para pasar el charco económico y reconfigurar sus economías, el crecimiento y luchar de forma mancomunada con el cambio climático.

No es una ni dos las veces que este organismo prestamista y otras instituciones se hayan referido al aumento del gasto en tiempo de pandemia e incremento de la deuda pública ya que los tiempos no son para aplicar recetas económicas ortodoxas e inclusive el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos Jerome Powell haya dicho que la economía no volverá hacer la misma que hoy se conoce.

De manera que el gobierno dominicano a tono con dichas recomendaciones y poniendo el oído en los sectores productivos y el pueblo optó por disminuir el gasto presupuestal para 2021 a unas 16 instituciones y aumentó el mismo en otras 6, privilegiando los sectores de mayor demanda producto de la situación que hoy se vive ante el Covid-19.

En los actuales momentos también se analiza seriamente continuar con los subsidios mediante los programas sociales anteriormente mencionados durante el primer cuatrimestre o hasta que se tenga una vacuna que garantice la reactivación de la economía que se espera que arranque con todo vigor a los fines de lograr por lo menos el crecimiento económico potencial y se estabilizan las demás variables de la economía.

De manera que se abrigan todas las esperanzas de que Con Dios y el esfuerzo conjunto de las naciones se logre el despegue añorado de todas las actividades productivas, a pesar de la dificultad que hoy enfrenta el mundo para lograr la recuperación económica.

Tal vez no sea de la noche a la mañana dicha recuperación pero con el esfuerzo de todos el país y el resto del mundo se saldrá a camino pues de situaciones más difíciles la humanidad se ha recuperado.

