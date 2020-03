OPINION: Danilo planifica comprar las elecciones de mayo

EL AUTOR es escritor y politico. Reside en Nueva York.

1 – Es cierto, en política hay cosas que se ven y otras que no se ven a simple vista, siendo esas cosas agazapadas, muchas veces más importantes que las que se ven sin el auxilio del microscopio y el bisturí dialectico, puesto que, para ver las cuestiones que no se ven, hay que aplicarse a fondo al análisis, para entonces descubrir los asuntos, que a simple vista no se ven. Naturalmente, para manejar esos instrumentos del análisis dialéctico hay que tener una preparación que las mayorías no tiene, situación que es aprovechada por quienes detentan el poder, para manipular a las masas carenciadas de intelecto y de los elementos mininos para el sustento de la vida.

2 – Aplicando el anterior criterio al discurso pronunciado por el presidente Medina en la noche del miércoles 25 pasado y a su universo político, podemos desentrañar, que sus Programas “Quédate en casa”, y “Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE)”, para asistir económicamente a más de 8 millones de dominicanos, está diseñado para comprar las elecciones, que dicho sea de paso, Danilo quiere que se realicen el 17 de mayo, para aprovechar el sentimiento de agradecimiento, de compromiso, lealtad y gratitud, que para esa fecha persistiría en las masas incultas y paupérrimas favorecidas por ese tipo de asistencia social.

3 – ¿En que me baso para sustentar esta tesis? Pues bien…, el presidente Danilo Medina en su aludido discurso no hizo referencia a la fecha o posposición de las elecciones, cosa que debió hacer para dar una respuesta a la inquietud que la nación tiene al respecto. Entonces, Danilo, truculento y astuto como nadie, ha dejado esa tarea al presidente de la JCE, doctor Julio Cesar Castaños Guzmán y a al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, su ministro de salud, quienes por separado han asegurado, que las elecciones sí pueden realizarse el 17 de mayo, pese a todos los factores en contra, para que dichas elecciones no se den en esa fecha.

4 – Ante la posibilidad de realizarse las elecciones referidas el 17 de mayo por mandato de Danilo, Rafael Morales, un ciudadano de a pie, comenta: “Se equivocó Danilo, no es verdad que en estas condiciones de epidemia yo voy a permitir que mi familia salga a votar para que se contagie en esa aglomeración de votantes, donde sabe Dios cuantos infectados habrá”.

5 – Para reforzar mi teoría de que Danilo con su programa “Quédate en casa”, y “Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE)” ha planificado comprar las elecciones, y que para ese logro a él le interesa que las misma se hagan el 17 de mayo, voy a traer a colación la reseña de un dominicano llamado Julio César, que según sus propias palabras está loco por salir del PLD. Con este relato, Julio César denuncia, que con esos programas Danilo (para su títere Gonzalo Castillo), procura ganar las elecciones realizándola el 17 de mayo, dado el beneficio que en tiempo y espacio, las mismas le redituarán, dado que en ese tiempo aún persistirá el agradecimiento hacia su persona de aquellas masas favorecidas con su entrega de dinero, varios insumos y los servicios sociales anunciados.

6 – Para ilustración del lector, a seguidas transcribo la reseña aludida de Julio César. Cito: “En las elecciones congresuales del año 2018 en Florida, el gobernador de ese estado, Rick Scott, aspiraba a senador por Florida, compitiendo con Bill Nelson, a quien todas las encuestas daban por ganador. Pero luego sucedió algo inesperado, vino un ciclón en agosto del 2018 y el Gobernador Rick Scott aprovechó ese momento para repartirle dinero a la gente (que es lo que va a hacer Danilo ahora con los programas que ha anunciado, a consecuencia de la imprevista pandemia del coronavirus.

7 – Fue así como Rick Scott repartió 600 dólares por personas en cada hogar de Florida. En el caso mío, que soy casado con 3 hijos, tanto mi esposa como yo trabajamos y nos dieron 3,000 dólares, pero esto no me hizo cambiar mis ideas sobre Bill Nelson y tanto mi esposa como yo votamos por él, pero nos dimos cuenta que desde que el Gobernador Rick Scott repartió todo ese dinero comenzó Bill Nelson a descender en las encuestas dando como resultado que el Gobernador Rick Scott ganara a Bill Nelson el senado por Florida.

8 – Esto que pasó en las elecciones americanas – continúa explicando Julio César – con más razón puede pasar en las elecciones dominicanas, por la pobreza, la ignorancia y la inconsciencia de nuestra gente. Es más, en este momento está sucediendo en los Estados Unidos de América, que los votantes que desde hace tiempo repudian a Trump, ahora están de risitas con él, después de él haber anunciado que proporcionará mil pesos a cada miembro de una familia, para que palien los efectos económicos ocasionados por el coronavirus. Hablo del Trump, que desafiando el consejo de los médicos, hace una llamado al pueblo a “retornar a la normalidad y a sus trabajos” y a abarrotar las iglesias el Domingo de Pascua, ignorando que esa es una vía para un contagio efectivo. Repito, si este viraje sucede en una nación desarrollada, ¿cuánto mas no se puede dar en un país tercer mundista como lo es nuestra Republica Dominicana?

9 – Para que esto no suceda – continúa narrando nuestro Julio César – tenemos que pedirle a Luis Abinader que trate de hacer todos los pactos y alianzas necesarias (hasta las impensables), para ganar en primera o segunda vuelta, porque de no ser así, podríamos perder, ya que los danilistas están aprovechando el momento del coronavirus para ganar terreno con mil marrullas y queriendo incidental el proceso electoral. En su escrito Julio César termina diciendo: En dominicana, tenemos que ganar la presidenciales, y después hablamos.

10 – Ante el aferramiento al poder y la falta de escrúpulos que Danilo y su gente han demostrado, es lógico pensar, que las varias propuestas provenientes de diferentes sectores y de figuras importantes de la vida nacional, para que las elecciones sean pospuestas, solo serán aceptadas, si convienen a los propósitos del danilismo. Dada esta situación, también está en “vamos a ver”, los vaticinios de quienes dan por sentado la suspensión transitoria de las susodichas elecciones.

11 – En este contexto, en uno de sus artículos Juan TH nos dice: “El gobierno no lucha contra la pandemia del coronavirus, sino que lo utiliza para impedir las elecciones de mayo y su inevitable derrota”. También, al respecto Melvin Mañón escribe: “Está claro, meridianamente, que no habrá elecciones en mayo”.

12 – Cuidado con los mañosos del PLD y los sectores parasitarios que les apoyan, pues ellos buscan aprovechar la coyuntura del Covid-19 para incidental las presidenciales, dice un ciudadano de a pie.

13 – Al respecto, Miguel Solano un expeledeista comenta: “El comité político del PLD debe saber que el temita del coronavirus no lo van a usar para suspender las elecciones. Inténtenlo y verán que iremos para la Plaza de la Bandera, que seremos millones y que iremos después de las 8 de la noche para enviar al infierno su satánico decreto”.

14 – José Francisco Peña Guaba propone una posposición de las elecciones con el texto siguiente: “Estamos preparando una propuesta para que se pospongan las elecciones congresuales y presidenciales y que las mismas se efectúen en una fecha en que las condiciones así lo permitan, sin afectar el plazo constitucional de traspaso de mando o cambio de gobierno que se efectuará el 16 de agosto de 2020”. Por igual, el Partido “La Fuerza del Pueblo” declaró que estará atento a la evolución de los acontecimientos para que cualquier medida que se adopte dentro del “estado de excepción” en que se encuentra la República Dominicana “siempre sea en el marco de la Constitución”.

15 – Otra que expresa su opinión de la posposición de las elecciones de mayo es Pilar Santo Domingo. Al respecto ella nos dice: “Es evidente que si el Covid-19 sigue devastando y matando a los pueblos, más aún a los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, la decisión de aplazamiento de las elecciones de mayo, estaría dentro de lo humanamente correcto y recomendable.

16 – El periodista Juan Mojica es de opinión, de que deben suspenderse las elecciones hasta mejorar la pandemia, incluso ha externado, que ha sido una irresponsabilidad de la JCE, del gobierno y la oposición el haber permitido que se realizaran las elecciones municipales en el pasado 16 de febrero sin ningún protocolo, sin la protección debida y sin estar preparado para enfrentar el virus.

17 – las próximas elecciones congresuales y presidenciales del 17 de mayo – sigue expresando el periodista Juan Mojica – van a depender del estado de conmoción social, de la evolución de la pandemia, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre todo, de que al gobierno le convenga o no a sus cálculos políticos. Si bien hay fechas y plazos legales y constituciones para las elecciones. El derecho a la salud, debe estar por encima del derecho de elegir y ser elegido. Bajo esa lógica, creo que las próximas elecciones presidenciales y congresuales deben suspenderse hasta que hayamos controlados los efectos del virus. Concluye diciendo el periodista Juan Mujica.

Otros estados suspenden las elecciones

18 – Dado que otros estados han suspendido las elecciones hasta de manera indefinida en espera de la solución de la pandemia que nos ocupa, ello le da pie a Danilo para también el hacer lo mismo, pero de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, después que Bill De Blasio el acalde de New York, ha declarado sobre la proyección del coronavirus que “Abril será peor que marzo y mayo peor que abril”, a los dominicanos del exterior que se olviden de elecciones. Bajo las condiciones actuales ellas no serán posible en ningún territorio de ultramar, más, a sabiendas, que las votaciones de exterior no favorecen al oficialismo.

Conclusión

A – Es bien sabido que el hombre propone y Dios dispone. El rumbo que han tomado las elecciones programadas para mayo debido al coronavirus, no ha sido por obra de los dominicanos. En consecuencia, ante la contingencia creada, los opositores al nefasto gobierno del PLD debemos más que nunca actuar con serenidad, patriotismo, sabiduría y desprendimiento, pero también con firmeza frente a un peledeismo perverso que todos los pasos que da es para mantenerse en el poder al precio que sea.

C – Sobre el tapete están todas las opciones posibles, consabiendo, que para cada una de ellas hay una solución. Ante esta anómala situación solo cabe unirnos como un solo hombre para defender los intereses de la patria. Esta es la única fórmula a la vista, para analizar la problemática electoral planteada, para que en consenso tomemos la decisión científica, política y humanista que mejor convenga a la solución de tan compleja disyuntiva electoral, a que nos ha sometido, tan despiadada contingencia de contagio viral.

B- Espero que cada uno de mis lectores en esta ocasión deje su opinión en cuanto a si las elecciones que nos ocupan se deben realizar o no en mayo, tomando en cuenta todas las opiniones y variables que inciden en esas elecciones. Amigo lector, su opinión aquí es importante, pues ellas pueden orientar a nuestro lideres a tomar la decisión correcta en la disyuntiva que están planteando las elecciones por venir el 17 de mayo, para con ello contrarrestar, un peledeismo que se ha constituido en una desgracia nacional, que en su maldad, con capaces hasta de apostar por la expansión del contagio, para entonces, en rio revuelto, poder aplicar un “estado de excepción” que beneficie sus tácticas y estrategias electorales para permanencia en el poder. ¡Ojo con esto!, si en verdad queremos recuperar a nuestra patria de las personas que han asumido la concupiscencia, la maldad, la perversidad…, como las filosofías de sus vidas.

El que tenga oídos que oiga…

sp-am