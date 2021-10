OPINION: Danilo miente a las bases del PLD

Afirmar públicamente y, en especial, frente a las bases del Partido de la Liberación Dominicana, que la derrota en las elecciones presidenciales de julio 2020 no obedeció a la división de aquel partido, más que una tomadura de pelo constituye una falacia estadista que hace burla y mofa a la inteligencia colectiva del pueblo dominicano.

En efecto, las declaraciones del también presidente de esa organización, reflejan dos cosas. La primera: ausencia de humildad, al no reconocer sus errores y segundo; qué al parecer sigue siendo su principal objetivo inmediato no ser oposición del actual gobierno , sino persistir en su obstinación personal e irracional contra el ex presidente Leonel Fernández, quien lo subió y también lo bajó del poder.

Soy de opinión de qué las bases peledeistas deberán reaccionar ante la actitud de su presidente, y así los actuales precandidatos presidenciales, ya que esta situación, hará del proceso de escogencia de su representante en la boleta electoral, una especie de show mediático, pues desde ya se percibe que la elegida por Madina será Margarita, supuestamente para reducir el caudal de popularidad del líder de la Fuerza del Pueblo.

En tal sentido, puedo sugerir al Alcalde Abel Martinez asi como el Doctor Francisco Dominguez Brito, ambos precandidatos presidenciales y figuras con dominio propio, cualidades que molestan a Medina, a no bajar la guardia para que no se queden como Penélope «parada en la estación «

Se debe reconocer errores tan graves como ser responsable de llevar su partido a la oposición, máxime cuando se te ha entregado en el poder y el control institucional de todos los poderes del Estado y que por posiciones mezquinas y lucha de grupos, el criterio de estadista haya claudicado ante acciones antidemocráticas como las usadas por Medina contra Leonel.

Primero intentó desacreditar la gestión anterior al 2012, usando el Ministerio Público para dañar el entorno de Leonel, precisamente con Francisco Domínguez Brito como escudero.

Recordarle al precandidato Francisco Domínguez Brito que el haberse prestado desde la Procuraduría General de la República a los intereses y estrategia política del ex presidente Medina, no le garantiza nada. El caso de Reinaldo Pared Pérez, Temo, Valentin, y Baret son el ejemplo clásico.

Ahora, Medina reducido en su imagen política y social, dice que el PLD perdió las elecciones porque se cansó de su buen estado de bienestar. Una afirmación como esa, sumado a los últimos espectáculos que ha protagonizado como el no asistir a la toma de posesión de presidente Abinader entre otros (…), refleja cierta preocupación, dado que las bases del PLD, así como las de la Fuerza del Pueblo, de cara el 2024, solo tienen opción de volver al poder si se unen en torno a un candidato presidencial en primera o segunda vuelta.

Pero para eso. Medina debe bajar el tono y empezar reconociendo su exclusiva responsabilidad por el fracaso del PLD en las elecciones pasadas y su previa división.

jpm-am