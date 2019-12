OPINION: Cuestionario al señor Gonzalo Castillo

Preliminar

Me motiva elaborar este cuestionario al señor Gonzalo Castillo, porque he visto, que hasta el día de hoy, las preguntas que le hacen en las entrevistas a este aspirante a presidente de la República, giran en torno a temas intrascendentes, que nada aportan al debate de las ideas, ni a la ilustración del lector para conocer a fondo el intelecto y bagaje moral de este aspirante a gobernar nuestra República Dominicana. Hecha esta aclaración, pasemos a desarrollar el cuestionario aludido.

1 – Señor Castillo: el expresidente de Ecuador Rafael Correa, por RT para América Latina, le hizo a Noam Chomsky una entrevista. En esa ocasión, Correa le preguntó a este afamado lingüista, ¿Cómo usted define lo que significa imperialismo?

2 – A lo que Chomsky respondió: la palabra imperialismo abarca un amplio rango de significados, pero básicamente significa la capacidad de controlar, dominar de una forma u otra lo que hacen los demás; a veces mediante la violencia extrema, como la invasión a Irak, otras veces mediante manipulaciones financieras, por ejemplo, incentivando la fuga de capitales para imponer un programa de ajustes estructurales, o a veces puede ser secuestrando a presidentes, como hace un par de años, pero básicamente significa la capacidad de dirigir, controlar y salirte con la tuya, sin siquiera ser censurado o castigado, lo cual es algo crítico.

3 – Señor Castillo: como el termino imperialismo, tal como señala Chomsky, abarca un amplio rango de significados, ¿Cuál sería para usted, el significado de ese vocablo? También quiero pedirle que nos dé su versión de lo que usted entiende por neoliberalismo, y si está de acuerdo con ese modelo económico y su doctrina, tal como los imperialismos lo están imponiendo a sangre y fuego en todo el mundo, en especial en América Latina.

4 – Señor Castillo: como usted es un candidato por el PLD, lógicamente, esa alta distinción me lleva a colegir que usted es uno de los discípulos más avanzados del boschismo, es decir, uno de los mas cultos e instruido, en el conocimiento de la doctrina boschista, por lo que, no solo debe su capacidad política a lo estudiado en los círculos de estudios y por haber leído, o mejor dicho, estudiado y analizado todos los libros políticos, históricos y sociológicos de Bosch, sino, que también ha engrosado su formación política con otras fuentes, y que por ello es un versado en economía política, historia, sociología y geopolítica económica e imperialista. Siendo así, ¿cree usted, que ha devenido en ser válida, la tesis, que sobre el imperialismo y pentagonismo expuso Bosch en su libro, “El Pentagonismo, Sustituto Del Imperialismo”?

5 – Señor Castillo: ¿cómo usted tipifica la violenta salida del poder de Evo Morales en Bolivia? ¿Aquello fue un golpe de estado, o una revolución del pueblo para recuperar la democracia?, tal como dicen Trump y los que se han alzado con el poder. ¿Cree usted que Evo fue un dictador, y que en cambio la señora Añez y su círculo son profundamente democráticos y verdaderos cristianos? ¿Cree usted que ahora sí habrá progreso paz, democracia, etc., en Bolivia?

6 – Señor Castillo: En Latinoamérica, últimamente están predominando dos corrientes políticas contrapuestas: la izquierda, que corresponde a los gobiernos nacionalistas y progresistas, que defienden los recursos naturales, la soberanía y a los pobres de sus respectivas naciones; y por otro lado, los gobiernos de derecha, que responden a los intereses de los imperios (el estadounidense y europeos), y a las oligarquías locales. Como usted sabe, a los gobiernos de izquierda, los imperios los derrocan o tratan de hacerlo por cualquier medio, incluyendo a sangre y fuego. Los ejemplos de estos casos sobran. Pero mire usted, para derrocar a un gobierno de izquierda, la oposición de la derecha sale a las calles a protestar violentamente con la idea de tumbar al gobierno. En esas protestas, conformadas por hordas que se hacen llamar democráticas, cristianas y anticomunistas, se llevan a cabo actos terroristas y vandálicos inhumanos, como son quemar personas vivas, incendiar hospitales, escuelas, bibliotecas, comercios, vehículos y todo lo que encuentren a su paso. Cuando esto ocurre contra un gobierno de izquierda, lógicamente, éste se defiende y manda la fuerza pública a combatir a esos enloquecidos, para evitar que arrasen con todo lo que encuentren a su paso. Pero sucede, que a estas acciones, para defensa legitima de un gobierno constitucional, los imperios y las oligarquías locales como el Grupo Lima, la condenan, argumentado que es inaceptable el uso excesivo de la fuerza contra el pueblo. Sin embargo, si aprueban el uso excesivo de la fuerza con balas y bombas, cuando los derechistas están en el poder, y son asediados y confrontados por una oposición contraria a los intereses imperialistas, tal como está sucediendo actualmente en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Honduras. Por el contrario, para los imperios, cuando los izquierdistas en el poder se defienden, dicen que abusan contra el pueblo, pero cuando los derechistas masacran al pueblo, alegan que lo hacen para defender la “democracia”.

7 – Señor Castillo: ¿que usted tiene que decir de esta doble moral de los imperios y de las oligarquías latinoamericanas? ¿De usted ganar la presidencia de la RD, cómo sería su reacción, si masivamente el pueblo se tirara a la calle a protestar? ¿Ordenaría usted masacrar al pueblo, tal como lo han hecho, Sebastián Piñera, Iván Duque, Jeanine Añez, Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Juan Orlando Hernández, y como lo han hecho en su tiempo Leonel Fernández y Danilo Medina?

8 – Señor Castillo: de usted llegar a presidente de la RD, asumirá la gobernanza de un país con una severa crisis económica, política, social, migratoria, ecológica y moral. Usted va a gobernar un país exageradamente endeudado, con una economía que en cualquier momento puede colapsar, con un dólar que puede dispararse entre el 200 y 300 por uno. Este desmadre es debido a la mala administración de Leonel y Danilo, pero también, por causa de la corrupción y a la aplicación de políticas neoliberales. ¿Cuál es su plan para resolver estos gravísimos problemas? ¿Seguirá usted aplicando ese neoliberalismo? que dicho sea de paso, ha hundido la economía de nuestro país, de Chile y Argentina, pero que te también están hundiendo la de Brasil, Colombia, Ecuador, y a cualquier país que adopte ese fatal modelo económico por imposición de los imperialismo, en confabulación con las oligarquías locales y regionales.

9 – Señor Castillo: el norteamericano John Perkins, en su libro “Yo fui un Terrorista Económico” denuncia que el imperio obliga a las naciones mas débiles a endeudarse con prestamos leoninos, con fines de saqueo y dominio, y que cuando los gobernantes no se someten a esas imposiciones, entonces, lo derrocan. ¿Da usted por cierta, estas denuncias?

10 – Señor Castillo: ¿En un supuesto gobierno suyo, será posible una Constituyente para crear una nueva Constitución que permite una justicia independiente? ¿No le teme usted a una justicia soberana, dado las múltiples acusaciones que pesan en su contra? Me refiero al caso Odebrecht, y a los tantos contratos de asfaltados, que por más de 13 mil millones de pesos se le atribuyen a usted haber hecho de manera mafiosa.

11 – Señor Castillo: ¿qué significado e importancia tiene para usted la filosofía?

12 – Señor Castillo: Muchos pensadores atribuyen a la Iglesia Católica y últimamente a las evangélicas, ser la conciencia y el brazo del poder político, y que esa característica se inicia desde el mismo momento en que el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial del estado, ¿cuál es su parecer de esa tesis, o realidad? ¿Cree usted, que con la combinación, balas, cristianismo, anticomunismo, neoliberalismo y golpes de estado, que últimamente está imperando en nuestra América, se establecerá la democracia, la paz, el desarrollo, el progreso y la soberanía de las naciones?

13 – Señor Castillo: ¿Es usted determinista, voluntarista, existencialista, evolucionista, o creacionista? ¿Cómo conceptúa usted el pensamiento de Platón, Aristóteles, Carlos Marx, Friedrich Hegel, Friedrich Engels, Baruch Spinoza (no me confunda éste filosofo con “Boruga” el cómico dominicano), Enmanuel Kant, Adam Smith, Max Webber, Juan Jacobo Rousseau, Maximilien Robespierre, Martin Heidegger, Lois Montesquieu, San Agustín de Hipona, ¿Voltaire, Simón Bolívar, José Martí, Duarte, etc.? ¿Cómo el pensamiento de estos grandes hombres y de otros como ellos, han influenciado en su vida?

14 – ¿Qué opinión tiene usted de Trujillo, y del nieto de ese sátrapa que ahora aspira a gobernar nuestro país?

15 – Señor Castillo: ¿Está usted de acuerdo con las tres causales que dan justificación científica al aborto terapéutico? ¿Está usted de acuerdo con que el Estado sea laico?

16 – Señor Castillo: por último, quiero preguntarle, ¿usted, como gobernante, va a dejarnos en manos de la oligarquía que nos oprime, explota y humilla y en manos del imperialismo que nos saquea y domina, y con la corrupción rampante que nos destruye? ¿o simplemente, para más comodidad, usted va a dejar al pueblo en mano del Dios hebreo, o en manos del Cristo del Nuevo Testamento? Le hago esta pregunta, porque ahora la moda es, la hipocresía de usar a Dios, para cometer todos los crímenes.

17 -Señor Gonzalo Castillo: espero que no se me haga “el Penco”, y que en consecuencia, responda a las preguntas que le hago en este cuestionario, para que nos deje saber la reciedumbre moral y el calibre intelectual del hombre que pretende gobernar al pueblo dominicano.

