OPINION: Congreso Hispanoamericano de Prensa

NUEVA YORK.- El XV Congreso Hispanoamericano de Prensa se realizará en la ciudad de Nueva York del 21 al 24 de agosto del año en curso, en los escenarios de las Naciones Unidas – ONU, la Universidad de Columbia (Columbia University) y el Colegio Comunal Lehman; entre la batería de invitados que vendrán como conferencistas, anuncia la presencia del Dr. Jean Louis Bingna, Príncipe de Camerún, hijo del rey Mbombo Njoya y nieto de uno de los padres de la independencia de Camerún, Ruben Um Nyobe.

Jean Louis Bingna, se autodefine como un príncipe con sangre revolucionaria, quien vive hoy en un departamento en el barrio de San Cosme, en la capital mexicana, donde trabaja como maestro, luego de haber tomado la decisión, a petición de su hermana, de abandonar su país por razones políticas. Al pedir asilo político renunció al derecho de ser el heredero del trono y de tener 12 esposas, como se estila en su país, el cual abandonó por promover democracia en un país que se encuentra dividido por la guerra y los conflictos tribales.

Según relata, tuvo que hacerlos porque en Camerún tienen un presidente que lleva 32 años de tiranía, quien cambia la constitución a su antojo y donde no se respetan los derechos de los periodistas, los niños no tienen derecho a la escuela y sólo un grupo de gente se aprovecha de los demás. “Es muy triste. A veces me dan ganas de llorar, porque nadie hace nada y eso pasa en toda África”, explica Bingna, quien siguió los pasos de su abuelo, Ruben Um Nyobé, líder independentista de Camerún.

«Mi vida es más que un libro de historia. He tenido una vida demasiado complicada», comenta en un español con un fuerte acento francés. Todo empezó con su abuelo materno, fundador del primer partido de su país, la Unión de la Gente de Camerún (UPC, por sus siglas en francés), y figura clave en la independencia de la nación africana. Fue asesinado en 1958 por fuerzas francesas.

«Toda la vida de mi familia es de lucha por la humanidad, por el respeto del derecho humano, de la mujer, de la cultura, de los niños y de todos. Es por eso que yo estoy afuera; yo no soy como otra gente, que viene porque quiere viajar a otras partes del mundo, o porque se salió de su país porque no hay trabajo. Yo estoy afuera por mis opiniones políticas», confiesa.

Desde joven supo de marchas y represión. Participó en su primera manifestación a los 14 años, que llevó a que lo expulsaran del liceo donde estudiaba. En la universidad organizó una «pequeña revolución», que acabó en tres muertes, arrestos y la quema de su cuarto universitario. Como sucesor de su abuelo, continuó con el legado del partido UPC; Sin embargo, a principio del nuevo milenio comenzó a notar infiltraciones y divisiones internas, por lo que tomó la decisión de acabar con el partido del abuelo Um Nyobe y crear uno nuevo en 2004. En su país existen 300 partidos políticos legalmente registrados, pero sólo 5 representan una verdadera oposición al Gobierno del Presidente Paul Biya, desde 1982 en el poder.

Tomó un año para que el gobierno le autorizara su partido político, Partie Nouveau Cameroun, sólo tras la intervención de la Fundación Jimmy Carter, que demandó al Presidente Biya aceptara el derecho de Bingna a formar un partido político. Como secretario general del partido, encabezó una marcha que tuvo un saldo de 300 muertos y 3 mil detenidos. Por este incidente comenzó a tomar fuerza pública, gracias a la unión de partidos de oposición y sus llamados a emprender una revolución, por lo que empezó a hacerse de enemigos poderosos

Una noche su hermana le llamó para decirle que el Embajador de Francia era su amigo, quien el dijo que su nombre era el primero en la lista de gente que el gobierno tomó la decisión de eliminar y que, por favor, saliera de Camerún con todos tus amigos implicados. Cuenta que esa misma noche se reunió con la dirigencia del partido y tomaron la decisión de pedir asilo a Los Estados Unidos, a Francia y a Inglaterra y escapó vestido y maquillado de mujer. Aunque Estados Unidos aceptó su solicitud, su madre lo previno sobre el riesgo de vivir en un país que mantiene relaciones diplomáticas con Camerún y en donde podría ser asesinado; así que su hermana lo puso en contacto con una amiga suya empresaria en Durango, quien se encargó de arreglar su viaje a México, adonde llegó sin saber adónde ir o con quién hablar, habiendo vivido allí escondido por tres semanas, hasta que decidió viajar a Ciudad México.

Estando sin norte, una mañana una mujer que iba pasando lo saludó en francés y aprovechó para contarle su historia. Ella tenía un amigo africano quien entonces lo orientó, hasta llegar a la Asociación Civil Sin Fronteras, encargada de proteger a migrantes y solicitantes de asilo; de ahí lo canalizaron a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), donde investigaron su historia y evaluaron sus opciones de asilo, y en tres semanas, Jean Louis se convirtió en un refugiado político en México.

Ya asentado en ésa, creó, junto a otros conocidos la Organización de Refugiados en México, para ayudarse entre sí a luchar contra la discriminación, y exigir su incorporación a la cultura y la economía del País. Ahora se dedica, entre otras cosas, al proyecto de Francofonía, que es una organización formada por países, comunidades o individuos cuya lengua materna es el francés, idioma de unos 900 millones de personas y países en el mundo, donde contamos como miembros de pleno derecho cuarenta y nueve estados, además de cuatro miembros asociados y diez miembros observadores.

Las actividades de esta organización no solo se centran en la preservación y estudio de la lengua, sino también en la difusión de la cultura, la educación, extensión de la democracia y reducción de las diferencias como consecuencia de las nuevas tecnologías. De igual manera, promueven la cultura mexicana. Se organizan en Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno realizadas cada dos años, la Conferencia de Ministros y la Comisión Permanente que actúa como órgano ejecutivo. Desde este año 2019 la Secretaria General de la Francofonía es la ruandesa Louise Mushikiwabo.

Con esa gran experiencia como ciudadano de Camerún e individuo consciente de las necesidades de nuestros pueblos, como exiliado en México y líder político de su país, su ponencia y participación en el Congreso Hispanoamericano es grandemente esperada por todos.

