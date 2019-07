OPINION: Carlos Gómez, algo más que un triunfador Latino

POR BOLIVAR BALCACER

Hace unos días compartí con el joven emprendedor Carlos Gómez con quien me unen vinculos afectivos profundos desde nuestra época de muchacho en Moca, no había vuelto a ver a Carlos desde su paso por la politica en New York cuando trató de ser Diputado del exterior por el partido Reformista sin lograr el objetivo en el 2016.

En este encuentro hablamos de nuestra temporada como compañeros de estudios, de su familia, de sus inquietudes, de sus sueños humanisticos en favor de la juventud dominicana tanto de allá como de aquí, hablamos de los Millenium y de su interés por dar lo máximo a favor de su patria amada.

Ví un Carlos Gómez maduro, amplio, dinámico, pero siempre timido, las ideas de este joven emprendedor no se han asimilado en la dimensión de un cerebro gigante que ve en su país el futuro del progreso, pero fué muy claro cuando me planteó que de la unica forma que se puede crecer horizontal y verticalmente en Dominicana, es dandole más importancia a la juventud, proyectando su crecimiento en base a consolidar la educación de ellos, darle confianza, importantizarlos, orientarlos en todos los ordenes, Carlos está super claro en su propósito, quizas por esa razón está invirtiendo muchos recursos en la juventud del país y sobrre todo en la niñez, sin dejar de lado a los envejecientes de quienes me manifestó hay que darle apoyo total, no solo por gratitud sino por ejemplo que los viejos sembraron, ejemplo que se ha ido dejando de lado cuando se debe consultar en esos libros de sabiduría olvidados en el peor de los casos.

Más que buscar una postura politica, mi gran sueño es ver crecer a mi pueblo, ver a los jovenes en posiciones de avanzada y produciendo lo mejor de sus sueños, solo así podremos competir con paises que tan pequeños como el nuestro son verdaderas potencias en el orden económico, cultural, social y tecnólogico me dijo.

El Carlos Gómez que traté en esta oportunidad es un autentico visionario, un hombre reflexivo, un personaje con una mente más allá del dinero, sentí en su forma de hablar que tenía al frente a un verdadero filantropo, a un soñador de inquietudes realizables, un personaje claro en su sentimientos y en sus objetivos futuros, fué sincero cuando me dijo que uno de sus mayores fallos ha sido no implementar a tiempo un equipo, para junto ensamblar sus ideas cosa que ya va formando no solo en Dominicana, sino en toda latinoamerica, está convencido que si no se le da apoyo a los jovenes nos iremos por un derricadero, aplastado por la robotización de la humanidad.

El trabajo debe ser en equipo real, comprometernos con el crecimiento total en todos los renglones y este no es un trabajo de un solo hombre, debe ser colectivo, politico, cultural, profesional en todas las ramas, darle más participación a la mujer, insttruir a los niños, buscar la sabiduría de los ancianos, consolidarnos como estuctura, fortalecida desde la casa, la escuela, la iglesia, los cuarteles, desde los Alpinistas hasta los militares, reanudar el trabajo del campo, reafirmar la educación sin crear lagunas divisorias que perjudiquen el crecimiento de la juventud, es mandatorio comenzar un trabajo educativo tendente a que los jovenes entiendan la importancia de las escuelas vocacionales y darle apoyo a estas para que de ellas surjan los nuevos profesionales de america sin tener que escoger carreras largas, esos son parte de los temas que abordó conmigo el emprendedor y visionario Mocano.

Tocamos en ese encuentro, sus inquietudes politicas tanto en dominicana como en New York, hablamos de sus inversiones tanto dentro como fuera del país y su ultimo sueño en el alto Manhattan en materia empresarial, pero ese tópico lo abordaré en mi próximo articulo sobre la trayectoria y el crecimiento del más solido emprendedor latinoamericano de estos tiempos, reconocido como uno de los 25 latinos más sobresaliente de los Estados Unidos de America.

