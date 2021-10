OPINION: Caos en la economía norteamericana

El autor es economista y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo.

En una economía donde las fuentes de materia están ubicadas, en mas de un 60%, en el exterior, se han disparado los precios de los alimentos y otros bienes de consumo.

La contracción en los niveles de cabotaje mundial también ha creado un desabastecimiento en la oferta de estos bienes, creando inventarios supernumerarios y por consecuencia, problemas enormes en los flujo de caja de las empresas, que necesitan los ingresos de venta para solventar sus gastos operacionales y financieros.

Esta contracción en la oferta de estos bienes ha generado niveles de precio especulativos enormes, causando problemas muy serios, no solo a los hogares y familias, si no también al gobierno estadounidense; de un 3% en el 2011, ya está casi en un 5.5% para lo que va del 2021. Esto da una tasa acumulada de un 21.2% para estos 10 años.

Si comparamos las tasas promedio de inflación de estos 10 años (2011/2021) vemos que es apenas de un 1.92%

Es importante señalar, que, de seguir esta tendencia alcista, la tasa promedio para Diciembre del 2021, podría estar cerca del 6.5%. Esto significa casi 10 veces mas que la tasa promedio acumulada de los últimos 10 años que fue de un 1.92%. Para el gobierno norteamericano es y será un tremendo dolor de cabeza, con un horizonte de solución, a corto y mediano plazo, incierto.

Por el lado de los ingresos, también el panorama luce algo lúgubre. El ingreso familiar promedio nacional para los Estados Unidos para el año fiscal 2021, es de US$79,900, representando un aumento, sobre el ingreso familiar medio nacional en el año fiscal 2020, de solo US$1,400. O sea, solo un1% en comparación con años anteriores, que el promedio era de un 5%.

El aumento en la canasta básica es otro elemento perturbador en la economía norteamericana. Esta reducción ha disminuido el poder adquisitivo total, de la población, en casi un 5%.

Como ejemplo, pongamos el incremento en el costo de un desayuno promedio de un norteamericano (año de referencia 2019):

Podríamos decir que el ciudadano norteamericano tiene que gastar un 30.75%, en promedio, para desayunar igual que en el 2019.

En los otros renglones de la canasta básica, los aumentos también han sido considerables.

Finalmente, el déficit comercial internacional mensual de EE. UU, aumentó de US$70,3 mil millones en julio (revisado) a US$73,3 mil millones en agosto, ya que las importaciones aumentaron más que las exportaciones.

Según la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Y la Oficina del Censo de EE. UU, el superávit de servicios disminuyó $ 1.7 mil millones en agosto.

Como el lector podrá apreciar, el estado de situación de la economía norteamericana exhibe cifra preocupantes en relación a la inflación, disminución en el poder adquisitivo de sus ciudadanos y un déficit comercial históricamente espeluznante.

Fuentes:

1-Bureau of Labor Statistics and US Treasury Department.

2-Bureau of Economic Analysis.

3-Gráficos VMA