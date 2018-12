OPINION: Campos de Moya y los tres Bush

1-Sorpresa y curiosidad me ha causado un articulo de Campos de Moya publicado en un diario digital con el título: “Los tres Bush”, es decir, George W. H. Bush (padre), George W. Bush (hijo), y Jeb Bush, también hijo.

2-Para que el lector comprenda mi sorpresa y curiosidad, de inmediato copio textualmente algunos de los párrafos del susodicho artículo de Campos de Moya: “Sin saber la razón básica, por años he sido admirador de la gestión presidencial de George W. H. Bush, 41vo. Presidente de los Estados Unidos. Comencé a seguirle en los medios desde que acompañó como vicepresidente al Presidente Ronald Reagan. Para mí, Reagan devolvió con su gestión el respeto perdido que había históricamente tenido los Estados Unidos de América y a su vez Bush y su esposa Bárbara devolvieron el prestigio perdido por administraciones anteriores de la Casa Blanca”.

3-Recuerdo vivamente y en cada detalle a Wolf Blitzer en CNN narrando el primer ataque ordenado por el Presidente Bush el 16 de febrero del año 2001, que en poco días provocó la rendición del temido dictador Saddam Hussein.

4-La grandeza de George W.H. Bush puede ser comprendida con una foto que rompe el corazón y que circuló el mundo, su perra “Sally” descansando al lado de su féretro y por su consejo a los jóvenes externado en una carta manuscrita enviada a Sam Palmisano un importante pasado Presidente de IBM.

5-George W. Bush – prosigue narrando Campos de Moya – Gracias a una invitación que me realizó el actual Alcalde del Distrito Nacional, el muy buen amigo, David Collado, tuve la oportunidad de por una hora junto a un reducido número de personas conversar con el Presidente Bush (43vo Presidente de los Estados Unidos de América) en ocasión de una charla que este realizó en el Hotel El Embajador. Me atrevo a aseverar que todos los ahí presente pudimos apreciar la jocosidad de nuestro invitado especial y sagacidad para el manejo de las respuestas a nuestras preguntas.

6-Esa hora y su coloquio con nuestra reputada presentadora Alicia Ortega nos hizo aprender la verdadera dimensión de este Presidente distorsionada y muy alejada de la realidad por algunos medios de prensa y redes sociales que durante su mandato comenzaron a hacerse importantes medios de comunicación. Fue Bush el primer Presidente Americano en enfrentar 4 ataques terrorista suicidas simultáneos en territorio de los Estados Unidos el 9 de septiembre del 2001, los mismos cambiaron para siempre los Estados Unidos de América y el mundo.

7-Jeb Bush – apunta Campos de Moya – Por iniciativa de José Manuel Armenteros a la sazón Presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo una reducida delegación de dirigentes empresariales dominicanos visitamos al Gobernador del Estado de Florida, Jeb Bush con la misión de invitarle a visitar y dictar una charla en la Republica Dominicana”.

Mis comentarios sobre el artículo de Campos de Moya

8-Antes de proseguir con el desarrollo de mi trabajo, aclaro a Campos de Moya y a mis lectores lo siguiente: mis escritos se inscriben dentro del debate de las ideas, nada de ataques personales; lo hago así, porque hasta ahora es el único método científico que conozco, que nos permite discutir de manera civilizada sobre cualquier tema, navegando por los mares y ríos caudalosos de la tesis, antítesis y síntesis. Visto este comentario, vayamos al asunto que nos ocupa.

9-En su artículo Campos de Moya nos revela que él y otros 500 dominicanos más (entre ellos Fernando Rainieri, Nicolás Vargas, Camilo Suero, Horacio Ornes, etc.), estudiaron en Texas A&M University becados por la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID).

10-La revelación anterior del señor Moya es importante tenerla en cuenta, puesto que la visión que tenemos de las cosas, y nuestro accionar en este mundo, por lo regular coinciden con la educación y los intereses a que nos debemos, por lo cual, en la mayoría de los casos, nuestra verdad no se corresponde con la realidad. En este cuadro, de alguna manera conecto con el relativismo de Campoamor cuando expresa: “En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira”. Pero sucede, que del aludido cristal, además del color hay que tomar en cuenta la calidad del mismo, porque los hay tan malos, que su uso, además de darnos una visión distorsionada y confusa de las cosas, también puede dañarnos la vista; siendo así, seremos dominados por el subjetivismo y la arbitrariedad, ambos enemigos mortales de la verdad, fenómeno éste que se potencia cuando se trata de individuos que no son filósofos, ni pensadores, ni patriotas, sino comerciantes codiciosos, tal como generalmente son los sujetos que han sido educados en las escuelas y universidades del imperio.

11-En este punto observamos, que La “Escuela de las Américas” estuvo y está destinada a formar militares para que sean tiranos, y las Universidades norteamericanas (entre ellas la Texas A&M University), para formar civiles que deriven en siervos y admiradores de ese imperio. No obstante, y por consecuencia de lo expuesto, aclaro que no condeno categóricamente a quienes adverso ideológicamente, puesto que estos casos los trato con flexibilidad, de manera pasiva, comprensiva, tolerante, por entender, que si yo hubiese sido hijo de las circunstancias de ellos, pensaría y actuaria al igual que ellos, a menos que hubiese nacido con el don de ser un pensador, tal como lo fueron Aristóteles, Platón, Sócrates, Rousseau, Descartes, Shakespeare, Kant, Engels, Marx, Freud, Russell, Montesquieu, Diderot, Martí, Bolívar, Paine, Adams, Jefferson, Duarte, Bosch, y un gran etc., los cuales el medio dominante no los absorbió, sino, que ellos influyeron en el medio que les tocó vivir, a tal punto, que al contrario, con sus ideas virtuosas fueron agentes de cambios y transformaciones sociales.

12-Toda la extensa exposición anterior es para llegar a la conclusión del por qué, Campos de Moya y sus colegas educados en la Texas A&M University y otras universidades norteamericanas, piensan igual que los tres Bush que nos ocupan, lo que también explica las razones por las que otros (incluyéndome a mi), pensamos de esos Bush, de manera diferente a ellos, diferencia que se hace extensiva a otros campos del conocimiento y la acción. Por ejemplo, yo nunca podría ser empleado de una industria azucarera como la de los Vicini que explota inmisericordemente a sus braceros. No podría serlo, pues no viviría en paz; no podría dormir al saber que allá en esos campos existen miles de seres humanos durmiendo en el suelo de barracones y mal alimentados, sin cuidados de salud, sin derechos humanos, enfermos, raquíticos, confinados forzosamente, explotados por exceso de trabajo mal remunerados, que le roban en el peso de la caña, y en los bales de la pulpería. ¡Por Dios, no podrías soportar callado tanta ignominia, muchos menos ser parte de la misma ¡

13-Tampoco podría resistir sin explotar, ver como ese empresario de la caña y sus colegas toman el país solo para ellos, y que convaliden que una empresa extranjera como la Barrick Gold, se robe nuestro oro, y que ante ese hecho, y frente a otros de igual envergadura se mantengan impertérritos y complacientes, tal como lo han hecho frente a los contratos infames que lesionan vilmente los intereses de nuestra patria, y que son concedidos, tan solo para satisfacer las angurrias de políticos metidos a empresarios y de grupos empresariales nacionales y extranjeros voraces.

14-Nunca yo podría aprobar semejante “Modus vivendi” y “modus operandi”, ni afirmar tal como dice Campos de Moya que todos ellos los egresados de la Texas A&M University están haciendo un trabajo positivo por nuestra nación, cuando lo que vemos es, que la nación administrada por ellos es un caos político, social, económico y ecológico y por demás un universo de privilegios irritantes y de aberrantes injusticias sociales.

15-De igual modo, tampoco puedo estar de acuerdo con Campos de Moya y sus colegas sobre la valoración que ellos tienen de los tres Bush aludidos. Las razones de esa diferencia pueden estar en que tenemos educación con vivencias diferentes que nos han llevado a profesar filosofías de vida e ideologías políticas diferentes. Ellos fueron educados en la Texas A&M University, yo lo fui en la UADS contestaria y revolucionaria del tiempo de la lucha por el medio millón. Sus amigos fueron los hijos de los privilegiados nacionales y del imperio, “los señoritos burgueses”; mientras que los míos, fueron individuos como Amin Abel. Yo he convivido con los pobres, y tiempo he tenido de vivir como rico. He tenido tiempos malos y tiempos buenos. No obstante, nunca me ha envilecido el interés por el dinero, ni me ha conquistado la concupiscencia, y mi amor por mi pueblo y mi patria han permanecido inconmovibles.

16-En esta diversidad social de tantos conflictos e intereses encontrados, es posible que hasta la herencia genética tenga algo que ver con las definiciones ideológicas, pues no es lo mismo descender de agiotistas como lo fue Juan Bautista Vicini, o de corrupto entreguista como Buenaventura Báez, y hasta de trujillistas, que de patricios, héroes y heroínas, aunque tengo que aceptar con gran pesar, que en las últimas décadas los descendientes de los apóstoles de la patria han degenerado, renegando a seguir los pasos gloriosos de sus antepasados.

17-En este mosaico de conflictos ideológicos y de intereses, los 500 individuos aludidos por Campos de Moya que fueron educados en la Texas A&M University, éstos por sus manifestaciones retóricas y prácticas políticas dan a entender, que en su temprana juventud no se envolvieron en las actividades de los jóvenes revolucionarios que con sus ideas y prácticas quisieron cambiar aquel mundo de satrapías, de injusticias, represión y privilegios; que sus familias, entroncadas por generaciones con los poderes facticos tradicionales, los cuidaron para que no fuesen influenciados con aquellas ideas difundidas por todo el continente americano y más allá, después que Fidel tomara el poder en Cuba, por consecuencia, estimo, que ellos en su juventud nunca leyeron El Manifiesto comunista de 1917, ni La Primera y Segunda declaración de la Habana; tampoco Las Venas Abiertas de América Latina, La fábula del tiburón y las sardinas, Los cuadernos de Antonio Gramsci, los tantos libros de Bosch, los clásicos de la edad antigua y moderna, no solo los que tratan sobre el campo de la filosofía, sino también lo económico; y si los han leído, ha sido después de bien adultos, cuando ya están adoctrinados, refractarios y renuentes a cualquier cambio, porque ya sus mentes y almas están endurecidas, curtidas y aburguesadas, condicionadas para como robots empresariales, solo actuar en función de la maximización de las ganancias a como de lugar. El caso Polyplas, donde han salido a relucir estas prácticas, es un triste y amargo ejemplo de ello.

18-De modo, que debido a la diferencia ideológica entre esos grupos empresariales y los que tenemos una conciencia humanista a consecuencia de las vivencias y formación política diferentes, no puedo coincidir con Campos de Moya y colegas en admirar a los tres Bush ni a Donal Reagan, puesto que ellos fueron y son genuinos representantes del imperialismo golpista, invasor y saqueador, además, ellos tienen un protagonismo excepcional en la aplicación a sangre y fuego del perverso neoliberalismo que tanta pobreza y derramamiento de sangre inocente ha ocasionado a la humanidad. No puedo admirar a personas que el norte de sus vidas sea la consecución de poder y dinero. No puedo admirar a alguien que como Reagan implantó el nefasto neoliberalismo, que apoyó el apartheid en África, que calificó a ese genio del bien llamado Nelson Mandela de “hijo de perra”, pero que también apoyó a los infames escuadrones de la muerte, y que bajo su mandato exacerbó la discriminación que los anglosajones racistas practican contra los que no son de su etnia, y que para más maldad, también decretaron que las materias primas del todo el Tercer Mundo les pertenecen por dación divina.

Específicamente sobre los Bush

19-La historia de crueldades y asesinatos de Bush padre e hijo como presidentes es aterradora. Ambos, neoliberales, apoyaron a los sátrapas mas crueles que azotaron a nuestra América hispana, y al igual que Reagan respaldaron a los “Escuadrones de la Muerte”, para que masacraran a miles de gente pobre que con sus luchas solo buscaban liberar a sus respectivos países del hambre y la opresión. Tan solo en El Salvador, Ecuador y Honduras los asesinatos rondaron por mas de 70 mil, y en Guatemala por encima de los 200 mil. En esa orgia de sangre y de un danzar con la muerte, también asesinaron a vicarios de Cristo como Monseñor Oscar Arnulfo Romero y cinco monjas norteamericanas. ¡Prohibido olvidar!

20-En otras latitudes, la invasión a Kuwait, ordenada por Bush padre causó la muerte de unos 750 mil niños, y de otros civiles, imagínese usted. Y la invasión a Irak, ordenada por Bush hijo, fue una barbarie. El ejercito desvalijó el Museo Nacional de ese país. En 48 horas el edificio fue saqueado y destrozado; al menos 50 mil piezas de incalculable valor histórico y cultural fueron robadas. Concomitantemente, la Biblioteca Nacional de Iraq en Bagdad fue asaltada e incendiada y la Universidad de esa misma ciudad ardió dos veces el mismo día. Al destruir la herencia de Iraq, su pueblo y arquitectura, milenios de cultura de la humanidad quedaron destrozados.

21-De esa terrible guerra iniciada por Bush, resultaron muertos casi dos millones de iroqueses y cerca de tres millones de desplazados, a lo que despectivamente este Bush calificó de efectos colaterales. En aquella invasión se mataron selectivamente a mas de 50 mil profesionales iroqueses, entre ellos, científicos, maestros, médicos, etc. También este Bush patrocinó las torturas y casi llevó al mundo a un holocausto total, además, ese individuo como presidente fue displicente con los negros de Nueva Orleans cuando el huracán Katrina. Hablo del Bush que lloró conmovido ante el féretro de su padre, pero que fue indiferente ante el dolor inmenso de los millones de seres humanos cuyas familias fueron asesinadas por su guerra imperialista para apropiarse de los enormes yacimientos de petróleo de Irak. También ha de recordarse, que a este Bush hijo – bajo sospechas bien fundadas – se le imputa de ser uno de los cómplices intelectuales del derrumbe de las que fueron las Torres Gemelas de New York, trágico acontecimiento, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001.

22-Ante este terrible prontuario de barbaries de Bush hijo contra muchos pueblos y contra la humanidad, no entiendo como Campos de Moya, nos dice que se desconoce la verdadera dimensión (humana y de estadista), de este hombre, porque la misma ha sido distorsionada y muy alejada de la realidad por algunos medios de prensa y redes sociales que durante su mandato comenzaron hacer importantes medios de comunicación. Tampoco puedo comprender la ingenuidad de campos de Moya, al medir la grandeza de un hombre, partiendo de la foto de este junto a su perra y por una carta manuscrita aconsejando a los jóvenes, olvidando los millones de jóvenes que su política imperialista masacró. Si este criterio es válido para valorar la grandeza de un hombre, entonces, que grande fueron Hitler y Mussolini, que tanto amaron a sus perros, y que grande fue Trujillo que tanto amó a sus caballos y vacas. Y en cuanto a la grandeza de Jeb Bush, no sabía que podía catalogarse como tal, a un hombre a partir de nimiedades. Yo como dominicano, jamás podría ver grandeza y altruismo en una familia, que como los Bush, son de los grandes accionistas de la Barrick Gold, pues ello sería aprobar ese gran robo, y el daño económico y ecológico a nuestro país, en lo que además hay que considerar el gran perjuicio ocasionado a los moradores de Cotuí derivados de esta brutal explotación.

A modo de conclusión

A-Al inicio de su artículo, Campos de Moya plantea que no sabe la razón básica por la cual, por años ha sido admirador de la gestión presidencial de George W. H. Bush. Asumo que con esta entrega, doy respuesta a su interrogante. Para mí, esa admiración radica en su desconocimiento de los hechos que de esa familia yo he narrado en estas cuartillas, o que conociéndolas, las aprueba, para reafirmase en concordancia con la ideología de la clase gobernante hoy globalizada, que él – supongo – ha asumido como la suya. El dirá

B-También doy a conocer, que esta ponencia se inscribe dentro del concepto de la serie de artículos ¡USA es tiempo de rectificar!, cuyo mensaje hago extensivo a Campos de Moya y colegas, para que entiendan, que el mundo no puede, ni seguirá gobernado por un puñado de millonarios que han adoptado el nefasto Neoliberalismo. No seguirá siendo así, porque los poderes que lo sustentan son y serán aborrecidos, defenestrados y combatidos por los pueblos subyugados hasta vencerlos, tal como hace la mujer abusada, que “jarta” de los malos tratos, de las golpizas, de los abusos psicológicos con agresiones verbales, se revela y arremete contra el hombre que le inflige esos malos tratos. Así harán los pueblos de nuestra América Latina y los del resto del Tercer Mundo con los imperios que los han invadido, o propiciado cruentos golpes de Estado contra gobiernos democráticos para establecer satrapías con la anuencia de las oligarquías locales. Esos pueblos se insubordinarán contra los abusos, las burlas, los saqueos, los expolio, contra el empobrecimiento y masacres, que nadie soporta por saecula saeculorum.

C-Por tales razones reafirmo: La humanidad no puede seguir gobernada por gente con mentalidades fascistas como la de los Bush y demás claque imperialista y oligárquica. Visto así, si queremos evitar el apocalíptico Armagedón, para salvación de este mundo y de todos, es valido mi grito ¡Humanidad, es tiempo de rectificar!

A mis lectores y a Campos de Moya, les dejo la palabra

Posdata

Estas cuartillas no tienen por objeto ataques personales contra nadie, sino promover el sano debate de las ideas, que es el motor de los cambios sociales, pues de no ser así, las sociedades permanecerían estáticas.

Enlace para entrar al citado articulo de Campos de Moya

