OPINION: Bernie Sanders y sus comentarios sobre el régimen cubano

Nada nuevo ha dicho el candidato demócrata presidencial Bernie Sanders sobre el régimen cubano. Como en el pasado, éste sencillamente reconoce los logros alcanzados en algunas áreas, como la educación, salud y rechazando el aspecto antidemocrático del mismo, como la falta de apertura política y los encarcelamientos de opositores al régimen.

En otras palabras, Bernie se niega a una posición hipócrita y cínica sobre la realidad. Tal vez eso es lo que falte en el sistema político americano: ser honesto y transparente sobre lo que está bien y lo que esta mal dentro del sistema político y económico americano.

Bernie está siendo atacado por reconocer lo que esta mal en el sistema estadounidense y por presentar un plan para mejorarlos. Desde luego, esa propuesta no cae bien a quienes buscan mantener las cosas como están, en favor de sus propios intereses, sin importarle como perjudica a una gran mayoría de la población. La propuesta presentada por Bernie es correcta, justa y realista.

Obviamente, esa propuesta no es una plataforma comunista, ni marxista-leninista. Bernie no está proponiendo que el gobierno tome el control de la economía; sencillamente el propone un gobierno, dentro de una economía de mercado, con políticas públicas, que aborden la marginalidad de una gran parte de la población.

Como lo ha dicho Bernie, las políticas públicas propuestas por él están siendo implementadas con éxito y por años, en otros paises del mundo que operan muy bien en economías de mercados, como son Suecia , Noruega, Dinamarca, entre otros. Es asunto de visión, coraje y determinación.

Reguladas las apetencias desmedidas de unos pocos, la nación norteamericana tiene los recursos y el deseo de operar dentro de una sociedad donde el verdadero sueño americano no sea un deseo inalcanzable para muchos, sino una realidad para todos.

Una sociedad donde miles de personas no tienen donde vivir, las que mueren por no tener el cuidado medico necesario, las que trabajan horas excesivas diariamente, sin lograr un ingreso que le permita cubrir las necesidades básicas de sus familias, que eso no sea sencillamente números a los que hay que manipular para hacerlos presentable.

Que cada uno de esos problemas sea visto como una realidad que tenemos que superar. Esa es la propuesta que el Senador Bernie Sanders está presentando a la nación. Y que merece nuestra consideración y apoyo.