OPINION: Barahona ha avanzado, pero con los mismos problemas de 50 años

EL AUTOR es periodista. Reside en Barahona.

Si a cualquier barahonero le preguntaran que si su Provincia ha avanzado, la mayoría de sus habitantes dirán que sí que ha avanzado, y presentarían como avance el que ahora tenemos mas barrios, tenemos aguas en algunos sectores, con deficiencia, pero agua en tuberías que aunque nos llega aveces ya no vamos a los ríos a buscarla.

Tenemos luz, bueno cuando la Edesur la manda, pero tenemos luz, calles asfaltadas, un gran parque vehicular y de motores ni se diga, tenemos mas motores que gente, dirán algunos y no estarán muy lejos de la verdad pues mayormente nuestra economía está sustentada en el moto concho.

Tenemos dos Universidades, Liceos en Artes, mas escuelas, la gran mayoría de los barahoneros son profesionales, también recibimos muchos millones en remesas, tenemos varias emisoras,dos canales de televisión, uno por cable, el otro en UHF, tenemos más periódicos digitales que otras Provincias, nuestro activismo comunicacional es tremendo.

En el aspecto turismo, tenemos los mejores destinos, ríos, montañas y algunas playas y como mejor activo somos los más hospitalarios, tenemos industrias, como el CAC, la Zona Franca, una planta generadora de electricidad EGE HAINA, minas de sal y Yeso, mármol, agua azufrada.

Balnearios como la Zulsa, las Marias, mata de Maíz, San Rafael, Los Patos, Palo Bonito, Bahoruco ,playas como el Cayo, Saladillas, Bahoruco y otras tantas bellezas naturales sin explorar.

Si vemos nuestro avances a través de los barrios que se han formado sin ton ni son con sus calles asfaltadas la mayoría, pero con precario servicios de agua potable, sin sistema de cloacas, alcantarillas, desaguas pluvial y servicio eléctrico, comenzaríamos a dudar que este sea un avance.

Y no lo es porque tenemos problemas de siempre, nuestras calles se inundan cada vez que llueve, muchas casas se llenan de agua, sus habitantes pierden mobiliarios, no tenemos un mercado publico adecuado, aún hablamos de construir un nuevo matadero, una planta de tratamientos de aguas residuales, un sistema de salud deficiente porque aún tenemos que enviar a la capital a heridos en accidentes.

Y si al que se le pregunta es de esos barahoneros sin pelos en la lengua, dirán que nuestro mayor problemas son los políticos que tenemos, que carecen de sinceridad, que no tienen propuestas, que sólo saben prometer que no saben asumir compromisos y agregará, bueno los malos somos nosotros que le aceptamos los 500 y el pica pollo, pero no le exigimos hacer compromisos serios para desarrollarnos…A grandes rasgos Barahona es así y hoy tiene nuevos candidatos a cargos electivos de los cuales se espera mucho…Ojalá sepamos sacar provecho a los nuevos a los que aún no nos han engañado ni nos han hablado mentira y obligarlos a asumir compromisos sinceros.

of-am