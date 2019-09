Atención Robin Bernstein, Embajadora de los EE.UU. en RD

EL AUTOR ES escritor y político. Reside en Nueva York.

Señora Robin Bernstein:

Hace casi un año, fue publicado por este prestigioso diario digital, un artículo de mi autoría dirigido a su persona. Espero que haya leído dicho artículo, porque el contenido del mismo lo hice con la intención expresa de darle a conocer el medio social de su trabajo, lo que estimo le ayudaría al éxito de sus funciones como embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana.

Como ha pasado casi un año, y viéndola a usted bregar en ese medio que le describí, que dicho sea de paso ha coincidido con toda la narración del cuerpo de mi artículo, de nuevo vuelvo a publicar dicho trabajo, para que le sirve a usted y a quienes los vuelvan a leer, como una reflexión que ayudaría a una mejor compresión de las cosas, y por ende, para continuar con un trabajo, cuya solución está en eliminar las raíces de tantos males que hoy destrozan la sociedad dominicana, especialmente el de la corrupción, que usted tanto ha subrayado en estos días.

Para los fines aludidos, he aquí ese artículo:

Misiva pública a Robin Bernstein Embajadora de los EE.UU.

Por Miguel Espaillat Grullón New York, NY 27/9/2018

Señora Robin Bernstein

Honorable Embajadora de los EE.UU., en la República Dominicana

Distinguida Señora

1- Quien se dirige a usted, en febrero de 2019 cumplirá setenta (70) años de edad, de los cuales habré pasado cuarenta (40) residiendo en los EE.UU., mayormente en la cuidad de New York, específicamente en el Bronx, pero además, tendré veinte y cinco años (25) disfrutando de la ciudadanía estadounidense.

2- ¿Por qué le suministro estos datos? Créame señora Bernstein, pese a que tengo más años residiendo en los Estados Unidos que en mi país de origen, aún no he podido vencer el desarraigo, y ya no lucho más para lograrlo, porque vencido, me he dado cuenta que ese sentimiento es más fuerte que yo, pero fíjese usted, como se nos complica la vida a los que por razones económicas, políticas y de otra índole hemos tenido que emigrar del lugar en que nacimos, porque ahora, el amor por las tierras de nuestras vivencias se distribuye equitativamente, debido a que nos sentimos de aquí y de allá, lo que nos obliga a compartir lealtad y gratitud entre ambas naciones, lo que considero es bueno, porque este sentimiento nos compele a la hermandad. No obstante, soy un crítico del comportamiento imperialista que los Estados Unidos ejercen contra América Latina y el resto del llamado tercer mundo, pero es una crítica constructiva, porque considero al planeta mi casa, y a los Estados Unidos mi aposento en ese hogar.

3- Señora Bernstein, usted ha llegado como embajadora a una tierra, que por razones sociales, económicas y políticas, en realidad está compuesta por dos países. No me refiero a Haití y la República Dominicana, sino, el país dominicano conformado por una minoría de ricos indolentes y codiciosos, y por el país de una mayoría abrumadora de pobres y paupérrimos, los cuales, paradójicamente, de tener oportunidad, también se convertirían en ricos con los mismos vicios que los ya existentes, porque el sistema capitalista neoliberal, educa a sus ciudadanos para que sean así.

4- Ahora bien, le describo este panorama, porque es posible que viniendo usted de la clase alta de la nación más poderosa de la tierra, desconozca esos dos países dominicanos, y por ello, su promesa de mejorar las relaciones con la RD, las centre con solo relacionarse con las veinte (20) familias que son dueñas absolutas del país y que al efecto solo ellas sean las beneficiarias de esas buenas relaciones a desarrollar por usted.

5- Señora embajadora, como bien lo sabe el Departamento de Estado de EE.UU., usted ha llegado a un país donde la corrupción en grado extremo ha permeado todas las capas sociales, los tres poderes del Estado y sus instituciones.

6- Hoy por hoy, la República Dominicana es un país donde están corrompidos los de arriba y los de abajo. Los que dirigen el país desde hace 18 años han sido los más corruptos de todos. Los altos funcionarios del gobierno actual, en tiempos pasados eran pobres de solemnidad. En ese ayer, los altos funcionarios de hoy, ni siquiera podían vestir ni alimentarse bien, ni tener un medio de transporte, y si lo tenían era algo así como un Volkswagen viejo, sin embargo, en el día de hoy exhiben mansiones por doquier, son dueños de aviones, helicópteros, yates, fundaciones millonarias, poseedores de cuentas de bancos millonarias en dólares. En general todos llevan una vida de jeques árabes, de lujos desaforados, de derroche obsceno, de corrupción y de indolencia extrema.

7- Ejemplos de estos espécimen, son el actual canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, los presidentes de las Cámara de senadores y diputados respectivamente, adjunto a la mayoría de los congresistas, y todos los ministros de este gobierno, principalmente José Ramón Peralta, Ministro Administrativo de la Presidencia y Gonzalo Castillo el Ministro de Obras Públicas, todos, – exceptuando a pocos -,son delincuentes de cuello blanco, que defraudan al país, al robar hasta más no poder los recursos de la nación puestos en sus manos para sana y transparente administración. Igual acontece con todos los miembros del sistema judicial, es decir, con el Procurador General de la República, jueces y fiscales, y hasta con los empleados de menor categoría como son los secretarios(as) y alguaciles.

8- En esta corrupción tan obscena y despiadada, tenemos que en el Este de la República hay un senador tan millonario, que se da el lujo de regalarle a su esposa en el día de su cumpleaños un carro Rolls-Royce de trescientos cincuenta mil dólares (350 mil). Otra cara de la corrupción la exhibe el gobernador del Banco Central, con un sueldo más alto que el del presidente de los EE.UU., con la agravante, que además se ha autoliquidado varias veces con sumas astronómicas de hasta sesenta (60) millones de pesos, cosa que es una infamia en un país donde el salario de la mayoría no pasa de los diez mil (10 mil), pesos y donde cientos de personas fallecen en los hospitales porque no tienen ni gasas en sus anaqueles, o que mueren en sus casas porque no tienen dinero con que comprar medicamentos ni pagar las atenciones médicas primarias.

9- Señora embajadora, yo la invito a conocer los dos mundos de los que precedentemente le he hablado. Que sus relaciones y visitas no se circunscriban tan solo con la gente rica y poderosa del país. Métase al barrio Capotillo, a la ciénaga, a los Guandules, a Guachapita, a los Alcarrizos, etc. Visite las provincias y sus barrios pobres, para que compruebe por usted misma la existencia de esos dos países de los que le hablo, donde encontrará un mayor número de bancas de apuesta y puntos de droga que escuelas, que los hospitales son lugares para encontrar la muerte, no la vida. También en eso barrios encontrará hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos desprotegidos y desnutridos residiendo en casuchas no dignas de la condición humana.

10- En ese periplo, usted señora Bernstein podrá ver el enorme abismo social, producto de una mala distribución de la riqueza, con una pobreza que no puede superarse porque los empresarios dominicanos solo pagan salarios de miseria. También la invito a que visite el área geográfica donde opera la Barrick Gold, para que vea con sus propios ojos el daño al Medio Ambiente que con su explotación a cielo abierto está causando esa empresa y para que constate la tragedia humana por la que están pasando los moradores de esas localidades, para que pueda informar a las autoridades norteamericanas de lugar y a los dueños de esa empresa, a costa de que, se dan la lujosísima vida que llevan esos inversionistas y sus cómplices nacionales sobornados.

11- Señora embajadora, ahora yo la invito a que busquemos las raíces de tanta pobreza y corrupción, lo planteo así, porque para resolver un problema lo primero es reconocer la existencia del mismo para luego analizar sus causas, origen y consecuencias. La República Dominicana, como toda Latinoamérica y los países petroleros han sido víctimas de los imperialismos estadounidenses y europeos.

12- Es historia, que las intenciones de los imperios para América Latina, siempre han sido tendientes a que los pueblos de esta región no superen la pobreza y el analfabetismo. Para estas metas se han empleado a fondo en aplicar políticas que debiliten y corrompan por dentro la sociedad y sus instituciones, cosas que han hecho generando divisiones sociales internas, fomentando el consumismo y los vicios, apoyando bandos de derecha y ultraderecha, atacando la cultura por todos los medios, logrando que las industrias nacionales no sean competitivas, quebrando la economía, las finanzas, la paz social y derechizando las fuerzas armadas y a la vez corrompiéndolas. Para estas tareas, a sangre y fuego, se han valido de dirigentes políticos serviles y sumisos y de gobiernos dependientes, corruptos y controlables, establecidos anteriormente por cruentos golpes militares y ahora con golpes de estados jurídicos y congresuales. Estos hechos, así lo testifica y confirma, la historia de América Latina.

13- Ya por la década de los 50 y principios de los años 60, Allan Dulles (jefe de la CIA en aquellos tiempos), pautó en su libro «El arte de la inteligencia», las maneras de cómo controlar a Latinoamérica para sangrarla. Cito: «En la dirección de los Estados crearemos el caos y la confusión. De manera imperceptible pero activa y constante propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción y la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en vestigios del pasado. Estados Unidos apoyará y encumbrará por todos los medios a los denominados artistas para que siembren e inculquen en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo y la traición. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. Debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos. Antes que los portaviones y los misiles, deben llegar los símbolos, los que venderemos como universales, glamorosos, modernos, heraldos de la eterna juventud y felicidad ilimitada. Nuestro objetivo final es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas al dominio de Estados Unidos, mediante el deslumbramiento, la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico e inquietante en que las victimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos». Repito, estos conceptos son de Allan Dulles, no míos.

14- Para comprender mejor el accionar imperialista, a estas estrategias de Dulles, hay que analizarla tomando en cuenta la doctrina Monroe de «América para los americanos» y su corolario Roosevelt la política del Gran Garrote, plan Garrote o Big Stick. También cabe en este análisis la política del Garrote y la zanahoria.

15- Señora Bernstein, posteriormente estas políticas han evolucionado para aplicarlas a los nuevos tiempos. Para ello se ha adoptado las tácticas y estrategias creadas por Gene Sharp, para derrocar gobiernos indeseados. Ya no más «Plan Cóndor», ni cruentos golpes militares, ni invasiones costosas. Al respecto, Gene Sharp lo especifica bien claro: «La naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado. Nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas». La guerra “cuerpo a cuerpo” no es eficaz en este tiempo; además, implica enormes costos económicos y de movilización de ejércitos. Apostamos al debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional, establece Gene Sharp.

16- De esta tesis de Sharp, ha surgido la llamada «Guerra de Cuarta Generación», que implica la guerra mediática, los bloqueos económicos y financieros, los golpes de estado jurídicos y congresuales entre otros, tal como los aplicaron para derrocar a Fernando Lugo, Manuel Zelaya y Dilma Rousseff. También están usando este método de Sharp para desacreditar a Lula Da Silva, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales y a cuanto gobernante se quiera derrocar, como fueron los casos de Jacobo Arbenz, Salvador Allende, Mauricio Bishop y Juan Bosch entre otros, que dicho sea de paso, con este golpe en 1963, se exacerbaron todas las desgracias que ha padecido y aún padece el pueblo dominicano.

17- La República Dominicana sufrió y sigue sufriendo la aplicación de esas políticas concebidas por la doctrina Monroe, las políticas del «Gran Garrote», las de Allan Dulles y ahora las políticas creadas por Gene Sharp, para la imposición del neoliberalismo privatizador y neocolonizador. Con la aplicación de las primeras políticas, se estableció la dictadura de Trujillo por 31 largos años. Luego siguió el derrocamiento del demócrata profesor Juan Bosch y el quiebro de la guerra de abril de 1965, el apuntalamiento del gobierno títere de Balaguer por 22 años. En esos 53 años, en orquestación con la CIA, y tachándolos de comunistas, se mató a la humanidad más representativa de los valores sociales que teníamos de la dominicanidad. Bajo esas premisas, entre Trujillo y Balaguer mataron a los jóvenes con las inteligencias más brillantes y nobles de nuestra patria. ¿Y qué nos dejaron?, nos dejaron las crápulas, las escorias humanas, que son precisamente las que hoy nos gobiernan.

18- Señora embajadora Bernstein, ¿por qué le hago este recuento histórico? Pues bien, en este tiempo el presidente Trump, el Departamento de Estado y el Congreso, han externado su preocupación por la tendencia de América Latina a entablar relaciones diplomáticas y comerciales con China y Rusia, países al que ellos interpretan como socios desconocidos, cuyos métodos carecen de un récord positivo. Ante esta tesis, preguntamos: ¿Frente a los hechos consumados, el récord de las relaciones de los Estados Unidos con América Latina, es positivo?

19- Usted señora Robin, ha prometido que respetará el derecho soberano de un país para determinar sus relaciones internacionales y que trabajará para fortalecer las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos, siendo sus ejes principales la educación, la seguridad ciudadana, el comercio y la preparación para desastres naturales. Sin embargo, estas declaraciones suyas no cuadran con la aptitud del presidente Trump ni con la posición del Departamento de Estado, quienes cuestionan la decisión soberana de la República Dominicana y otros estados, de iniciar relaciones con la República Popular China, cosa ésta que es paradójica y mueve a suspicacia, cuando los propios Estados Unidos tienen una gigantesca relación comercial y diplomática con China desde el año 1972, es decir desde hace 44 años. Ante este hecho surge la pregunta siguiente: ¿por qué los Estados Unidos, libérrimamente pueden tener relaciones con China y con quien les dé la gana, mientras que a otros estados tenidos por libres y soberanos, se les cuestiona esa relación?

20- La pregunta viene al caso, porque con relación a esta iniciativa del gobierno dominicano y otros, usted señora Bernstein fue llamada a consulta por el presidente Trump y el Departamento de Estado, porque la misma no ha gustado, dándose a entender de manera implícita, que esta iniciativa ha sido un atrevimiento y una violación a la sumisión, que parece están sujetos los países caribeños y de Centro y Suramérica para con la potencia del norte.

21- En otro aspecto, quiero tratar lo siguiente: en los días de su campaña presidencial, el hoy presidente Trump, prometió combatir a los gobiernos corruptos de América Latina, señalando: «La gente emigra ilegalmente a los Estados Unidos, porque sus países son un asco y es culpa de los corruptos que se roban el dinero. Si se manejaran bien, la gente se quedaría en su país». Sin embargo, el presidente Trump no ha cumplido con su palabra, al contrario, ha seguido la misma política de los que le antecedieron, conspirando a todo dar para derrocar a los gobiernos democráticos y legítimos para sustituirlos por títeres. Veamos esa contradicción. El corrupto expresidente del Perú Alejandro Toledo hasta reside protegido en territorio norteamericano, mientras se persigue a expresidentes capaces y honrados como es el caso de Rafael Correa. Pero el colmo sucede con el expresidente dominicano Leonel Fernández y con el presidente Danilo Medina los cuales entran a los EE.UU., como Pedro por su casa, siendo estos los principales corruptos implicados en los sobornos de Odebrecht, e imputados en decenas de otros casos de corrupción con lo que se han hecho millonarios en dólares. Pero a ellos no se les persigue, mejor se les protege, porque ambos han consentido el regalo a la Barrick Gold del oro dominicano de Pueblo Viejo (Cotuí), a una transnacional del imperio, lo que demuestra claramente, que solo se tachan de corruptos y se persiguen a los gobernantes y exgobernantes, que se niegan a entregar los respectivos recursos naturales de sus países a precio de vaca muerta. O sea, con estos hechos queda determinado, que por acá tenemos corruptos preferidos. En esta lista de corruptos preferidos, también han inscrito al hoy canciller de la república, Miguel Vargas Maldonado.

22- Si estos hechos lo asociamos al discurso de defensa a la democracia, la libertad y derechos humanos, enarbolados para combatir al presidente Nicolás Maduro, fácilmente nos daremos cuenta, que estas cantaletas se inscriben dentro de la guerra mediática, que contempla la guerra de cuarta generación ideada por Gene Sharp, para derrocar a un gobierno insumiso, que se opone al neoliberalismo, que por medio a las privatizaciones planifica la recolonización de América Latina, el Caribe, África y otras partes del mundo para un nuevo orden mundial, en lo que unos cuantos se adueñarían de todas las riquezas del planeta, cosa que no puede ser, porque Dios creó esta tierra para todos.

23- Para más ilustración en este recuento, recordemos, que para derrocar al presidente Nicolás Maduro, se están aplicando las mismas tácticas y estrategias que se pusieron en práctica para derrocar al presidente chileno, Salvador Allende. La crisis que sufre Venezuela, es totalmente debida a lo que plantea el español José Rodríguez Zapatero cuando afirma: «La crisis por la que atraviesa Venezuela se debe a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos». Esta causa de la crisis es negada y manipulada por medios de comunicación de los imperios, pero se devela con las declaraciones de Trump, Mike Pompeo y James Mattis, cuando estos prometen que promoverán más sanciones y aislamiento a Venezuela, o sea, a confesión de partes, relevo de pruebas.

24- Entre la propaganda contra el gobierno de Nicolás Maduro se está acudiendo a presentar el desabastecimiento que existe en los supermercados y farmacias, y a mostrar personas que están padeciendo hambre, lo cual puede ser cierto, pero las causas de esa situación se las endosan al supuesto mal gobierno de Maduro, nunca al bloqueo. Pero fíjese usted señora Bernstein, en Haití hay un hambre tan terrible, que para sobrevivir, millones de haitianos comen galletas hechas con tierra. En ese paupérrimo país la gente muere a diario por montones por causa del hambre, y el imperio – pudiendo- , no acude a socorrer a ese pueblo haitiano. Igual hambre pasan millones de personas en los barrios pobres de México, Colombia, Perú, Honduras, República Dominicana, etc., pero de esa hambre no se habla, solo de la Venezuela. Señora Bernstein, ¿Por qué esta discriminación? ¿Por qué tener pueblos y personas preferidas? ¿Por qué al imperio solo le interesan los derechos humanos de los venezolanos, mientras callan, ante las carencias de esos derechos, de otros pueblos hambreados y oprimidos?

25- Y si realmente el establishment estadounidense tuviera la intención de llevar la democracia a los demás pueblos, no habría en su historia la ejecución de tantos golpes de Estado y apoyo e instauración de más cien dictadores ladrones y asesinos. Tampoco contarían las invasiones militares, ni los bloqueos económicos. Y si le interesaran los derechos humanos, hubiesen firmado los convenios internacionales de protección de los DD.HH. Pero además, si esas pretensiones fueran ciertas, se estaría asediando a los gobiernos de Brasil, Argentina, Honduras, Colombia, México y Arabia Saudita, porque en estos países, sí que se comenten a granel grandes violaciones de los derechos humanos. Pero también, si de defensa a los derechos humanos se trata, le cortaríamos el agua y la luz a Israel, por sus bárbaras masacres contra el pueblo palestino.

26- Señora Bernstein, estoy escribiendo estas notas, advirtiendo que de no corregirse a tiempo estas formas violentas y egoístas de actuar, irremisiblemente, Estados Unidos caerá tarde o temprano, tal como han caído otros imperios, no porque esa caída obedezca a la ley de gravedad terrestre de que «todo lo que sube cae», sino, por haber infringido la ley de equilibrio de convivencia terrenal entre las naciones, una norma semejante a la ley cósmica del equilibrio que sostiene armónicamente la equidistancia entre los astros para una perfecta conjunción geométrica y trigonométrica ,obedeciendo las leyes de la astrofísica.

27- Señora Bernstein, finalmente le digo, Aún estamos a tiempo para revertir las conductas malsanas, las acciones y actitudes abominables, las tácticas y estrategias perversas asumidas por las élites dueñas de las transnacionales, que en pos de apropiarse de los recursos naturales de otras naciones, están generando un odio visceral de esas naciones hacia los EE.UU. Repito, aún estamos a tiempo para revertir esa situación, porque de no hacerlo, esas naciones se unirán para luchar contra quienes las oprimen, las abusan, saquean y explotan, y entonces se concretizará el hecho, de que muchos enanos unidos vencen a un gigante. Los que amamos a los Estados Unidos y a los demás pueblos del mundo y a este planeta tierra, queremos evitar esa catástrofe.

28- Usted y yo señora Bernstein, y toda la gente pensante y consciente, podemos aportar nuestro granito de arena, para evitar que nuestro amado Estados Unidos no colapse, tal como le aconteció a la antigua Roma de los cesares. Ello solo es posible andando por los caminos de la equidad, respetando la soberanía de los pueblos a su libre determinación, con intercambio de un comercio justo, y sin saqueo de materias primas, para que en estos momentos y para el futuro la globalización no sea hegemónica, de supremacía y de expoliación, sino plural, solidaria y justa, donde el mandato de amaos los unos a los otros, no sea solo un discurso de letras muertas, sino, la consumación de la civilización del hombre y del triunfo del amor, para desaparezcan el odio y la maldad que han caído sobre Irak, Afganistán, Yemen, Libia, Siria, Palestina, sobre la mayoría de los países africanos, y sobre Venezuela y Nicaragua.

Si todas mis sugerencias aquí vertidas, son aceptadas como buenas y validas, entonces, ¡Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres y naciones de buena voluntad!

Posdata

Para los que me tachan o estigmatizan de comunista y de antinorteamericano por

ésta crítica mía a los imperios, les digo lo siguiente: Esta crítica me hace más leal al país donde vivo por los últimos casi cuarenta años, que quienes apoyan las agresiones del imperio, cosa que hacen por miedo, ignorancia o incapacidad, o porque son unos arrodillados, o porque son conservadores o reaccionarios, o porque no se arriesgan, no se exponen, no se atreven, porque es más cómodo hacerse los chivos locos ante los caminos de destrucción y muerte infligidos a otras naciones propiciados por unas élites angurriosas, dueñas de transnacionales explotadoras, que en su egoísmo nunca piensan ni en su propio pueblo, sino en sí mismos. Quien te ama, no es quien te adula, o quien te miente para mantenerte contento, sino aquel que dice las verdades de frente, para que corrigiendo tus actitudes tendentes a cometer el mal, puedas prevalecer y ser salvo de las caídas y derrotas que te infligirán los enemigos que te has buscado, y hasta impedirte, que por rectificación, seas reo del infierno.

A usted señora Bernstein, y a mis lectores, les dejo la palabra.

