Opera Niñas Escarlata estrenará festival internacional CPH:DOX

Paula Cury, directora y productora dominicana, autora de la obra.

SANTO DOMINGO.- La ópera prima “Niñas Escarlata” de la directora y productora dominicana Paula Cury, tendrá su estreno mundial en el festival internacional de cine CPH:DOX en Copenhagen, Dinamarca, este 12 de marzo de 2026, como parte del Human Rights Competition.

«Niñas Escarlata» es un documental híbrido donde múltiples mujeres alrededor de la República Dominicana comparten sus testimonios anónimos en torno a la maternidad forzada y el aborto clandestino.

«La siguiente proyección europea de la película será el estreno suizo en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Ginebra, donde en 2023 Niñas Escarlata fue parte del programa Impact Days en su estado de desarrollo, resultando ganador del premio Docs Up Fund», indica un documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET.

El estreno norteamericano del documental será el 16 de marzo en South by Southwest, uno de los festivales de cine más populares de Estados Unidos, celebrado anualmente en Austin, Texas y conocido por su programa diverso y de alto calibre de proyectos de cine, televisión y XR.

TESTIMONIOS ANONIMOS SOBRE MATERNIDAD FORZADA

En sus redes, Cury agradeció a estos festivales por creer en su película y proveer una plataforma para afirmar la importancia de la justicia reproductiva.

La película es una coproducción entre las casas productoras Cristal Cine de República Dominicana, Disruptiva Films de México y Parabellum Film de Alemania.

«Niñas Escarlata» ha obtenido los fondos del Concurso Público Anual FONPROCINE de la Dirección General de Cine, en las categorías de Desarrollo (2019) y Producción (2020) así como el fondo JustFilms del Ford Foundation (2023), el Berlinale World Cinema Fund (2024) y el fondo Su Mirada del Festival Internacional de Cine en Panamá.

Fundado en 2003, CPH:DOX es uno de los 31 festivales de cine alrededor del mundo que pueden otorgar premios con calificación a los premios Oscar en la categoría de documental.

an/am