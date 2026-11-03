ONU confirma recibió carta de líder banda pide diálogo Haití

Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, dijo este martes que la informó que la carta está firmada por Joseph bajo el nombre de «Gwoup Rebel 400».

Puerto Príncipe.– La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que recibió una carta de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la banda armada haitiana 400 Mawozo, en la que solicita la mediación internacional para abrir un diálogo de paz, en medio de la crisis de seguridad que afecta al país.

La comunicación se produce tras la llegada a Puerto Príncipe de más de 2,000 soldados salvadoreños que buscan a cuatro militares de ese país desaparecidos luego de ser atacados por pandillas.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, informó que la carta, firmada por Joseph bajo el nombre de «Gwoup Rebel 400», fue dirigida al secretario general de la organización, António Guterres. Sin embargo, aclaró que recibir el documento no supone reconocer a su autor ni respaldar su contenido.

PROPONE DIÁLOGO CON FUERZAS INTERNACIONALES

En la misiva, Joseph afirma que desde agosto pasado ha expresado su disposición a buscar una solución pacífica a la crisis haitiana mediante conversaciones entre las fuerzas internacionales desplegadas en el territorio y el grupo 400 Mawozo.

La propuesta parece estar dirigida a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada hace un año bajo mandato de las Naciones Unidas para enfrentar la violencia de las organizaciones criminales en Haití.

El dirigente armado también advirtió que las amenazas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las bandas para que entreguen a los cuatro militares desaparecidos podrían provocar una escalada de violencia.

ONU PIDE RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL

Dujarric reiteró que todas las operaciones de seguridad en Haití, tanto las realizadas por la GSF como las ejecutadas por las autoridades haitianas y sus socios, deben respetar el derecho internacional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Asimismo, precisó que la mayoría de los militares salvadoreños adicionales desplegados en Haití no pertenecen a la GSF, por lo que quedan fuera del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas.

El portavoz subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener el respaldo internacional y garantizar la protección de la población haitiana.

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