ONU advierte hay presencia de niños en las bandas de Haití

NUEVA YORK.- Naciones Unidas ha publicado este viernes un informe en el que detalla cómo casi la totalidad de los grupos armados que operan en Haití utilizan menores de edad para llevar a cabo sus crímenes, que van desde el cobro de extorsiones y tareas de vigilancia a asesinatos, ataques a las fuerzas de seguridad y esclavitud sexual.

«A los niños de Haití se les está robando su infancia y su futuro», ha denunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha advertido del devastador impacto de estas prácticas sobre los menores, pero también para la estabilidad del país.

Si bien Naciones Unidas ha reconocido que no hay datos completos sobre el número de niños que están siendo víctimas de este tipo de abusos, en 2024 más de 500.000 vivían en zonas controladas por las bandas, mientras que la violencia ha forzado a más de 1,4 millones de personas a huir de sus casas, la mitad menores de edad.

La crisis a todos los niveles que desde hace décadas golpea el pequeño país caribeño –educativa, social, sanitaria, de seguridad, institucional– ha contribuido a crear un entorno en el que es más frecuente cada día que acaban en manos de estas organizaciones criminales.

El estudio detalla que no solo son obligados a servir en ellas, sino que cada vez más son atraídos gracias a la falsa sensación de seguridad y poder, pero también por la comida e incluso las drogas. «Este riesgo es especialmente grave para los niños de familias extremadamente pobres y marginadas, para los que viven en la calle o en campamentos de desplazados», revela el informe.

A pesar de los esfuerzos y algunas de las iniciativas que han puesto en marcha las autoridades, la sociedad civil o la comunidad internacional, siguen siendo insuficientes, principalmente porque no se abordan las causas que generan estas dinámicas, ni se consigue que los responsables rindan cuentas por sus crímenes.

Asimismo, el texto alerta de que las fuerzas de seguridad suelen considerar a los niños que han sido reclutados como parte activa de estas bandas, no así como víctimas del conflicto, hasta tal punto de que suelen ser ajusticiados por los propios agentes de manera sumaria.

En ese sentido, Turk ha explicado que se debe prestar especial atención a los derechos de los niños durante la planificación y la realización de operaciones contra las pandillas, así como frenar el flujo ilegal de armas que llegan a Haití para contribuir al «fin al ciclo interminable de violencia».

«Los niños deben estar en el centro de nuestra respuesta a la crisis de seguridad en Haití», ha incidido, por su parte, Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU en Haití y jefe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en ese país (BINUH).

«Es fundamental que las autoridades nacionales y sus socios internacionales trabajen codo con codo para construir comunidades y mecanismos de protección social más sólidos», ha expuesto Ruiz Massieu.