ONPECO ve proteger arroz es clave en seguridad alimentaria

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SANTO DOMINGO.– El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) advirtió que el debate sobre la apertura comercial del arroz debe abordarse desde la seguridad alimentaria, la protección de los consumidores y la capacidad del país para garantizar el abastecimiento ante posibles crisis internacionales.

La entidad señaló que la dependencia del transporte marítimo y aéreo para recibir productos importados representa una vulnerabilidad, por lo que consideró necesario fortalecer la producción nacional y anticiparse a eventuales interrupciones de las rutas comerciales.

PRODUCCIÓN NACIONAL Y APERTURA COMERCIAL

Según datos del Ministerio de Agricultura citados por ONPECO, la cosecha de arroz superó los 14 millones de quintales en 2024 y se aproximó a los 14.8 millones en 2025. El Observatorio destacó que estos resultados constituyen un logro que debe preservarse.

Asimismo, recordó que el calendario de desgravación del DR-CAFTA contemplaba la eliminación de aranceles al arroz en 2025, una fecha que, a su juicio, exigía preparar con anticipación políticas para garantizar la competitividad del sector.

ONPECO indicó que el Decreto 693-24, emitido en diciembre de 2024, estableció medidas arancelarias para regular las importaciones, pero fue derogado en septiembre de 2026 mediante el Decreto 635-26. Ante ese cambio, pidió explicar las medidas previstas para proteger la capacidad productiva nacional.

APOYO A LOS PRODUCTORES Y A LOS CONSUMIDORES

La organización propuso facilitar financiamiento, mejorar el acceso a tecnología, fortalecer los sistemas de riego, promover seguros agropecuarios y desarrollar mecanismos de almacenamiento y reserva de alimentos.

También defendió el derecho de los consumidores a recibir información clara sobre el origen y la calidad del arroz, y a que sus preferencias alimentarias sean consideradas, sin asumir que todo producto importado es inferior.

Finalmente, exhortó a las autoridades a convocar un diálogo con productores, comerciantes, especialistas y organizaciones de consumidores para establecer medidas concretas.

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