ONDA y sociedades reafirman alianza por derecho de autor

Funcionarios de la ONDA junto a directivos de las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor

SANTO DOMINGO. – La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y las sociedades de gestión colectiva legalmente constituidas reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para la defensa y el fortalecimiento del derecho de autor en la República Dominicana.

El compromiso fue ratificado durante el tradicional encuentro anual entre la ONDA y las sociedades de gestión colectiva 2025 celebrado en un restaurante de la capital, donde se abordaron las principales ejecutorias desarrolladas durante el año pasado, así como los proyectos y planes previstos para 2026.

Al pronunciar las palabras de bienvenida, el director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, exhortó a las sociedades de gestión a mantener la unidad como eje fundamental para lograr un mejor recaudo y reiteró el firme compromiso de la institución con los creadores de obras y la protección efectiva del derecho de autor.

Gonell Cosme destacó que la ONDA se ha convertido, gracias a la transparencia y al trabajo en equipo, en un referente regional entre las oficinas de derecho de autor de América Latina y el Caribe. En ese sentido, informó que durante el año 2025 la institución registró un total de 32,886 obras, cifra que marca un récord histórico.

Durante el encuentro, el director general también anunció que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) declaró el año 2026 como el de la “Propiedad Intelectual y el Deporte” a nivel mundial, lo que coincide con la celebración en la República Dominicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Asimismo, señaló que desde el inicio de su gestión en agosto de 2020, el sistema de gestión colectiva ha experimentado avances significativos, como resultado de las buenas relaciones y la coordinación permanente entre las sociedades de gestión y la institución oficial.para fortalecer el derecho de autor en el país.

En la actividad participaron, en representación de las sociedades de gestión colectiva, Valerio de León y Andrés Jiménez de la Cruz (Sgacedom); Leysi Rodríguez y Pirda Suero (Sodimpro); Ramón Orlando Valoy y Pochy Familia (Sodaie); Humberto Castellanos y Nelson Jiménez (Sogespa); Pedro Hermógenes Celado y Alejandro Paulino (Sodomapla); Domingo Lorenzo (Egecam); Augusto Bravo (Cedodere); Cristian Alvarado (Sodefoto), así como el abogado Joselito Bautista.

JPM

809-6081130