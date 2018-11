Onanism masturbatory scripta sunt

Mucho se ha hablado sobre el Onanismo Masturbatorio en nuestra sociedad coloquial, donde esta acción de descargo ha sido objeto de escarnio, burla y hasta condenación apostólica.

Estas vivencias, me han motivado ha realizar una somera investigación sobre el Onanismia Masturbatory Scripta Sunt, ya que me crie en un colegio católico y realice el rito de la primera comunión después de ¨un seminario de inducción¨ en el Convento de los Dominicos.

A los niños se les adoctrinaba insistentemente sobre este accionar, humano y cotidiano, dentro de una óptica de escarnio, donde inclusive, se nos endosaba lo pecaminoso de dicha acción.

Lo anterior, era objeto de ¨penitencias¨desproporcionadas y de aleccionadoras charlas, por los mismos adultos que, clandestinamente, se adentraban al ¨pecaminoso mundo del Onanismo Masturbatorio¨.

El título de este artículo, que está en Latín, se puede traducir al castellano como: ¨ El Onanismo Masturbante en las Sagradas Escrituras¨.

Dentro del contexto laico, la ¨Vulgata¨, que es la traducción de la Biblia Hebrea y Griega al Latín, basamento críptico del texto que hoy conocemos, se trata de una manera lirica este derecho al placer íntimo y relajante.

Onan, fue un personaje que aparece en la Biblia, en el libro del Génesis. Era el segundo hijo de Judá. Su nombre es el origen del término sexológico Onanismo (que se usa como sinónimo de masturbación).

Sin embargo, muchos eruditos católicos tratan de desmentir esta aseveración laica al afirmar que que esto procede de una mala interpretación del texto bíblico que en todo caso relata una interrupción del coito o, coitus interruptus, y no una masturbación.

En las Sagradas Escrituras, la interpretación judía consistía en que Onán derramó su semilla (semen), y por tal motivo fue condenado a muerte (ej. Talmud Babilonio, tratado de Nidá, 13a).

Ese pasaje es citado como una razón para prohibir tanto la masturbación como el coitus interruptus, ya que el principal pecado en ello sería el desperdicio o derramamiento de semen.

Los autores católicos medievales también entendieron la acción de Dios, en las Sagradas Escrituras, como una condena en contra de la masturbación o contraconcepción, y a causa de ello se creó el concepto del Pecado de Onán. Esta interpretación fue sostenida por personalidades importantes en la iglesia, tales como San Jerónimo de Estridón, quien hace una explícita referencia al acto sexual de Onán

La condena del ¨derramamiento de la semilla de la vida¨ tiene su origen en la necesidad de proquear de los pueblos antiguos, para perpetuarse en el tiempo, dentro de un concepto político Malthusiano del poder.

En nuestra Biblia, a mi entender, tenemos casi 20 pasajes que tratan el tema, lo que arroja mas alimento a la interpretación especulativa debido a que estas narrativas se contradicen entre sí. Veamos algunos de ellos:

I-A FAVOR

(1)-Génesis 2:18

Versículos Conceptos

Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; le haré una ayuda idónea.

(2)-1 Corintios 10:13

Versículos Conceptos

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.

(3)-Levítico 15:16-17

Y si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. En cuanto a cualquier vestidura o piel sobre la cual haya emisión de semen, será lavada con agua y quedará inmunda hasta el atardecer.

(4)-Mateo 19:12

Versículos Conceptos

Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar (esto), que lo acepte.

II-EN CONTRA

(1)-Romanos 7:18

Versículos Conceptos

Porque yo sé que, en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno; porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no.

(2)-1 Juan 2:16

Versículos Conceptos

Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo.

(3)-Romanos 8:5

Versículos Conceptos

Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu.

(4)-Romanos 13:13-14

Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias; antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne.

(5)-Gálatas 6:8

Versículos Conceptos

Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.

(6)-Efesios 2:3

Versículos Conceptos

Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.

(7)-1 Juan 2:16

Versículos Conceptos

Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo.

NOTA: La redacción de estos Versículos varía según sea el origen de los textos sagrados, su geopolítica y eventos históricos. Cada Edición Bíblica varia la sintaxis y la semántica, en distintos ambientes filológicos, según la etimología de las narrativas de la época.

Para finalizar, deseo expresarles esta meditación:

La humanidad surge del coito, acto sublime y extasiante, para su perpetuación y supervivencia. Sin embargo, las urgencias hormonales intimas, no coitales, tanto en el hombre como la mujer, surgen en momentos donde predomina la frustración, el estrés y la no autoestima, características fundamentales de la conducta humana. En su momento la ¨Condena Divina y Sacrosanta¨ del Onanismo tuvo su justificación debido a que era necesario que las tribus de Israel se expandieran por toda la península hebrea, y mas allá. En resumen, el que sea pecado o no, el Onanismo es un estado de la naturaleza que ocurre en los humanos de manera cotidiana; su motivación, es lo que pudiese ser caldo de escarnio.

