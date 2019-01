Omega y Yiyo Sarante este lunes en discoteca Jet Set

SANTO DOMINGO.- La magna discoteca Jet Set Club presenta este lunes 28 de enero al mambero Omega “El fuerte” y el salsero Yiyo Sarante, en un fiestón bailable para deleitar a los presentes, a partir de las 10:00 de la noche.

Omega regresa para interpretar sus éxitos que calaron en el gusto popular tanto nacional como internacional.

La noche del lunes, el público gozará de los temas “Vivo para amar”, “Mambo violento”, “Porque me tratas así”, “Noche de travesuras”, “Tú no ta’ pa’ mi”, “Si no me amas” y otros.

Mientras que, Yiyo Sarante llega para cautivar al público con su salsa romántica, tales como: “Me vas a extrañar”, “Dile a tu marido”, “La maldita primavera”, “Tierra mala”, “Pregúntale”, “Mi derrota”, “Me voy pa’ la calle”, “Un hombre normal”, “Pirata”, “Corazón de acero”, y otros más.

of-am