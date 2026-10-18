O&M domina cinco disciplinas en Juegos Universitarios 2026

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Universidad Dominicana O&M mantiene una destacada participación en los Juegos Universitarios 2026, al liderar las competencias de karate, softbol, voleibol, fútbol 11 y baloncesto, consolidando su protagonismo en la principal cita deportiva universitaria del país.

El desempeño de los atletas de la O&M ha sido valorado positivamente por Rubén Hernández, Director de Deportes de la Casa de Estudios, quien resaltó el esfuerzo, la disciplina y la entrega de los estudiantes que representan a la universidad en las diferentes modalidades.

Hernández consideró que los resultados obtenidos reflejan el trabajo que se realiza en favor del desarrollo deportivo universitario, así como el compromiso de los atletas con la representación de su casa de estudios en cada una de las competencias.

“Ha sido una gran jornada deportiva, donde nuevamente el deporte universitario ha presentado un excelente evento”, expresó Hernández, al valorar el desarrollo de las actividades y el nivel mostrado por los participantes.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido desde la rectoría, encabezada por el licenciado José Rafael Abinader Corona, cuyo apoyo ha contribuido al fortalecimiento de las actividades deportivas y a la participación de los estudiantes en este tipo de eventos.

La clausura oficial de los Juegos Universitarios 2026 está programada para este domingo 18 de octubre, a las 4:00 de la tarde, en el Pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en una ceremonia que será encabezada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Con su liderazgo en cinco disciplinas, la Universidad Dominicana O&M cierra una participación sobresaliente en esta edición de los Juegos Universitarios, reafirmando su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y el impulso del deporte como parte fundamental de la vida académica.

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