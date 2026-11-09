Olga Lara estrenará tema de navidad con nuevos ritmos

SANTO DOMINGO.– La cantautora dominicana Olga Lara estrenará la próxima semana “Y en esta Navidad…”, una nueva composición que combina bachata pop, bossa nova y flamenco.

El tema cuenta con un arreglo musical del productor Alfio Lora y la participación del guitarrista Euyeiby Espino.

La canción es la segunda propuesta navideña escrita por la artista oriunda de Azua. La primera, titulada “Nueva Navidad”, fue interpretada por la cantante mexicana Thalía.

En esta nueva producción, Lara presenta un mensaje de esperanza, resiliencia y renovación, con referencias a las ilusiones y los sueños que acompañan las festividades de diciembre.

Los puntos suspensivos del título forman parte de la propuesta conceptual de la canción y aluden a las expectativas, interrogantes y acontecimientos que están por venir.

“Y en esta Navidad…” estará disponible en las plataformas digitales a partir de la próxima semana. También será difundida a través de Reperdom (Repertorio Dominicano), plataforma creada por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (SGACEDOM) para promover las obras nacionales y sus creadores.

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