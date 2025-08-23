Ola de calor sin precedentes azota Europa y aumenta fuegos

Las temperaturas terrestres europeas han aumentado unos 2,3 °C por encima de los niveles preindustriales, casi el doble de la media global, lo que intensifica las olas de calor, asegura el servicio climático Copernicus de la Unión Europea.

También la publicación especializada en cambio climático Carbon Brief advierte que 2025 podría ser el segundo o tercer año más cálido registrado en la historia reciente de la humanidad.

La superficie quemada este verano supera ampliamente el promedio a largo plazo, con incendios en España, Portugal y Grecia desde finales de junio, según muestran los datos.

Los científicos insisten en que Europa es el continente que más rápido se calienta en el mundo.

FRANCIA EN ALERTA ROJA Y NARANJA

El lunes, el Servicio Metereológico de Francia puso en alerta roja a 12 departamentos, la advertencia de calor más alta del país. En alerta naranja están otros 41.

Calles desiertas, ventanas cubiertas con papel de aluminio y terrazas de cafés vacías forman parte del panorama actual en el sur de Francia, mientras la población busca refugio en interiores. La alerta roja se ha emitido ocho veces desde su creación en 2004.

Temperaturas de hasta 43 grados Celsius se registraron el lunes en el sur de Francia encendiendo las alarmas frente a los riesgos de incendios en las regiones vinícolas.

En el suroeste francés, en Burdeos, el termómetro alcanzó 41,6 °C hacia las 16:00, superando el récord previo de 41,2 °C de 2019. También se batieron récords históricos en Bergerac, Cognac y Saint Girons, según el Servicio Metereológico francés.

BULGARIA CON FOCO EN 200 INCENDIOS

Un calor similar azota Bulgaria, que registró 40 °C el lunes. Además mantiene la máxima alerta con fuegos en sus fronteras del sur y Hungría, producto de las marcadas temperaturas récord del fin de semana.

Allí se han registrado casi 200 incendios, la mayoría controlados o extinguidos, pero tres continúan activos en las fronteras con Grecia y Turquía.

El domingo, las temperaturas en el sureste alcanzaron un nuevo récord nacional de 39,9 °C, superando la marca registrada en 1948.

En Budapest, se estableció además un récord histórico para la ciudad con 38,7 °C. Ante el calor extremo y la sequía, las autoridades decretaron una prohibición de encender fuegos en todo el país.