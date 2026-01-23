OEA pide a fuerzas vivas Haití actuar con responsabilidad

Asamblea General de la OEA

WASHINGTON.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamado a los actores políticos y a las fuerzas vivas de Haití a actuar con responsabilidad, en favor de la paz y del bienestar del pueblo haitiano, en medio de la persistente incertidumbre sobre el proceso de transición política en el país.

La Secretaría General reiteró que Haití sigue siendo una prioridad para el organismo y reafirmó su compromiso de apoyar una gobernanza estable y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

En un comunicado, la OEA recordó que el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) está previsto que concluya el 7 de febrero de 2026, de conformidad con el Acuerdo del 3 de abril de 2024, y subrayó que las decisiones sobre los futuros arreglos de gobernanza corresponden al liderazgo haitiano y a los actores nacionales.

No obstante, señaló que cualquier mecanismo de transición debería ser claramente definido, limitado en el tiempo y orientado a resultados, con énfasis en el restablecimiento de la seguridad y la organización de elecciones.

El pronunciamiento se produce en un contexto de divisiones internas dentro del CPT, cuyos miembros no han logrado consensuar una propuesta única para la continuidad del Gobierno.

(Reproducido de Diario Libre)