Odontólogo RD busca récord Guinness en travesía

SANTO DOMINGO.- El odontólogo dominicano Jepssy Beltré inicia este miércoles un recorrido por los 30 estadios de Grandes Ligas con el propósito de establecer un nuevo récord Guinness en una travesía de 25 días.

Conocido como «el Fanático de la Patria», Beltré sale este martes hacia Arizona con la bandera dominicana como emblema, en la gira que culminará a mediados del próximo mes de septiembre.

El primer tramo para el dominicano será entre Guardianes de Cleveland y Arizona Diamondbacks en el Chase Field.

El director de la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, lo despidió en su despacho junto al viceministro de deportes Franklin de la Mota.

Durante casi una hora, el aspirante a un nuevo récord Guinnes en la especialidad, explicó al director Noboa sus planes y las regulaciones que cumplirá para lograr sus objetivos. En el encuentro también participó Eduardo Melo.

PARTIDA HACIA ARIZONA

El conocido odontólogo señaló que con esa gira cumplirá una de sus grandes aspiraciones como fanático del béisbol: visitar los 30 estadios de Grandes Ligas en un tiempo determinado.

Explicó que las exigencias incluyen el traslado a los estadios y a los diferentes hoteles.

Refirió que el recorrido será seguido por una jueza del organismo que registra de manera oficial los récords mundiales”, explicó Beltré en su conversación con Noboa.

El Comisionado precisó que estará siguiendo cada uno de sus pasos por los 30 estadios y dará el apoyo necesario ante cualquier situación que pueda presentarse.

agl-am