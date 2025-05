OD Gymnastics acapara Torneo Nacional Clubes de Gimnasia

El ingeniero Edwin Rodríguez, presidente Fedogim, entregó las copas al cuerpo técnico de OD Gym.

SANTO DOMINGO.- OD Gimnastic acaparó los máximos honores en la III edición del Campeonato Nacional de Clubes celebrado en el multiuso del Colegio New Horizons Academy, organizado por la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim).

Se adjudicó la Gran Copa Nivel Obligatorio, con una puntuación total de 2,441.15, y también conquistó la Supercopa Nivel Opcional, con 375.15 puntos.

“Ha sido un trabajo en equipo, con un gran crecimiento de nuestras atletas”, manifestó Mery Luz Infante, del equipo técnico de OD Gymnastics, poco después de la premiación.

Además de las dos Súper Copas, la Fedogim entregó distinciones por equipos al Club Deportivo Naco, ganador del Nivel VI, seguido por The Kids Gymnastic, y OD Gymnastics. OD Gimnastic y The Kids Gymnastic Academy fueron los más destacados en el nivel V.

La nota más alta en all around Baby Gym y Futuro Nivel I recayó sobre Beatriz Tiburcio, mientras que la distinción del nivel 5 al 10 fue para Mary Abreu, y en all around (todo evento) fue premiada María del Orbe.

“Hemos visto un crecimiento técnico, los clubes están haciendo un trabajo formidable, con un gran futuro para la gimnasia”, manifestó el ingeniero Edwin Rodríguez, presidente de la Fedogim.

Ceremonia de inauguración

Los directivos de la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim), así como los 22 clubes participantes en el Campeonato, rindieron un emotivo homenaje al fenecido beisbolista Octavio Dotel, fundador del Club OD Gymnastics.

La alta distinción fue recibida por la señora Masiel Javier viuda Dotel, quien agradeció el gesto por parte de los directivos de la Fedogim y del público en general que se unió al homenaje a Octavio Dotel, quien fue una de las víctimas de la caída del techo de la discoteca Jet Set.

La Fedogim también entregó una placa de reconocimiento a la señora Dulce María Díaz, por su dedicación y vocación de servicio como empleada por más de 20 años en la gimnasia.

En el acto de inauguración estuvieron además Franklin De la Mota, viceministro de Deportes; Miguel Rivera, vocal del Comité Olímpico Dominicano (COD); el atleta olímpico Audrys Nin Reyes; Orquídea Domínguez, Belkys Gallardo y Gabriel Valerio, miembros del ejecutivo de la Fedogim, así como Francisco Rausell y Laura Garrido, coordinador Deportivo y gerente administrativa de The New Horizons Academy, respectivamente.

El III Campeonato Nacional de Clubes de Gimnasia contó con el respaldo de Banreservas, Baldom, Egehid, Seaboard, Gatorade, Grupo Rica, New Horizons Academy, Opal Jean, Think Creativo, Universal Fitness, Vita Salud y Creaciones Acrílicas, entre otros.

of-am