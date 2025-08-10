Ocho deportes en acción este domingo en Panamericanos
ASUNCIÓN, Paraguay. La República Dominicana inicia este domingo su participación competitiva en un total de ocho deportes en los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad con la participación de delegaciones de 41 países.
Tras la celebración el sábado de la ceremonia de inauguración, la primera jornada oficial de competencia está lista para la entrega de las medallas iniciales del certamen multideportivo.
Con un total de 95 atletas, el país se dispone a mostrar el talento joven y del futuro en varios deportes.
Calendario competencias Panam Junior 2025. Día I
Ciclismo MTB (Cross-Country)
Ransi de los Santos y Feline Mendoza
Hora: 9:00 am (8:00 de la mañana, hora RD)
Lugar: Agua Vista-Ciudad de Encarnación
Ciclismo de Ruta (Contrarreloj individual)
Flor Espiritusanto
Hora: 9:34 am (8:34 am, hora RD)
Lugar: Costanera de Asunción
Judo -48 kilos
Yarelilis Lucas
Hora: 10:30 am (9:30 am, hora RD)
Lugar: Estadio CEO (Comité Olímpico Paraguayo)
NATACIÓN
Mauricio Arias 400 metros libre
Hora: Desde las 9:00 am (8:00 am, hora RD)
Lugar: Centro Acuático Olímpico
4 x 100 relevo libre
Anthony Piñeiro, Cristian Ramos, Mauricio Arias, Javier Núñez
Hora: 5:00 pm (4:00 pm, hora RD)
Lugar: Centro Acuático Olímpico
Skateboarding semifinales
Ámbar Silverio Bautista y Víctor Manuel Melo de los Santos
Hora: 11:40 am (10:40 am, hora RD)
Lugar: Parque de Skate
Tiro al plato Trap femenino
Josabet Hazoury
Hora: 10:00 pm (12:00 meridiano, hora RD)
Lugar: Polígono de Tiro
Tiro con arco Ronda de Ranking
Richard Abramson Ortega Arco Recurvo individual
Grace Díaz García Arco Recurvo individual
Emmanuel Núñez León Arco Compuesto individual
Hora: 9:00 am (8:00 am, hora RD)
Lugar: Centro Nacional de Tiro con Arco
Voleibol Femenino fase de grupo
RD vs Chile
Hora: 2:00 pm (1:00 pm, hora RD)
Lugar: COP Arena (Comité Olímpico Paraguayo)