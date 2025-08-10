Ocho deportes en acción este domingo en Panamericanos

ASUNCIÓN, Paraguay. La República Dominicana inicia este domingo su participación competitiva en un total de ocho deportes en los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad con la participación de delegaciones de 41 países.

Tras la celebración el sábado de la ceremonia de inauguración, la primera jornada oficial de competencia está lista para la entrega de las medallas iniciales del certamen multideportivo.

Con un total de 95 atletas, el país se dispone a mostrar el talento joven y del futuro en varios deportes.

Calendario competencias Panam Junior 2025. Día I

Ciclismo MTB (Cross-Country)

Ransi de los Santos y Feline Mendoza

Hora: 9:00 am (8:00 de la mañana, hora RD)

Lugar: Agua Vista-Ciudad de Encarnación

Ciclismo de Ruta (Contrarreloj individual)

Flor Espiritusanto

Hora: 9:34 am (8:34 am, hora RD)

Lugar: Costanera de Asunción

Judo -48 kilos

Yarelilis Lucas

Hora: 10:30 am (9:30 am, hora RD)

Lugar: Estadio CEO (Comité Olímpico Paraguayo)

NATACIÓN Preliminares

Mauricio Arias 400 metros libre

Hora: Desde las 9:00 am (8:00 am, hora RD)

Lugar: Centro Acuático Olímpico

4 x 100 relevo libre

Anthony Piñeiro, Cristian Ramos, Mauricio Arias, Javier Núñez

Hora: 5:00 pm (4:00 pm, hora RD)

Lugar: Centro Acuático Olímpico

Skateboarding semifinales

Ámbar Silverio Bautista y Víctor Manuel Melo de los Santos

Hora: 11:40 am (10:40 am, hora RD)

Lugar: Parque de Skate

Tiro al plato Trap femenino

Josabet Hazoury

Hora: 10:00 pm (12:00 meridiano, hora RD)

Lugar: Polígono de Tiro

Tiro con arco Ronda de Ranking

Richard Abramson Ortega Arco Recurvo individual

Grace Díaz García Arco Recurvo individual

Emmanuel Núñez León Arco Compuesto individual

Hora: 9:00 am (8:00 am, hora RD)

Lugar: Centro Nacional de Tiro con Arco

Voleibol Femenino fase de grupo

RD vs Chile

Hora: 2:00 pm (1:00 pm, hora RD)

Lugar: COP Arena (Comité Olímpico Paraguayo)