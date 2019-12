Obra “Tú eres especial” congrega niños y jóvenes en la Biblioteca Infantil

Margarita Cedeño con el elenco de la obra.

SANTO DOMINGO.- Con la presentación de la obra teatral “Tú eres especial”, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD) cerró el año cargado de actividades culturales, talleres, encuentros literarios, festivales, exposiciones y concursos que promueven la lectura e incentivan la creatividad.

La obra formó parte del tradicional agasajo navideño que la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, ofrece en esta época del año a los usuarios del centro cultural, con el fin de incentivar la integración familiar, el amor y la confraternidad.

“En la vida puedes ser lo que desees. Vívela un día la vez. No te impongas límites, tus sueños están esperando hacerse realidad. No dejes tus decisiones importantes al azar. Esfuérzate por llegar a la cima y cumplir tus objetivos. No olvides ni por un día lo especial que eres”, fue parte del mensaje trasmitido a más de 500 niños y niñas que asistieron a la presentación del espectáculo.

Todo el colorido y la alegría que caracteriza la Navidad estuvo representada por el grupo de teatro juvenil de la BIJRD, quienes bajo la dirección de la actriz Indiana Brito, demostraron su talento en el escenario interpretando a los pequeños Wemmicks, gente de madera tallados por un artesano llamado Elí, quien vivía en una hermosa villa.

Un increíble cuento escrito para niños, pero que también le sirve a los adultos y les deja saber lo especial que son con el simple hecho de existir, de cómo deben aprender a confiar en sí mismos, valorarse y respetarse.

Este año, la BIJRD celebró su décimo aniversario, y desde su apertura recibió cerca de 1.5 millones de visitas, quienes han participado en más de 83 mil 828 actividades relacionadas a la lectura.

La directora del centro, Dulce Elvira de los Santos, destacó que en este 2019 la biblioteca recibió las visitas de estudiantes de 414 centros educativos, 106 personalidades entre escritores y gente del quehacer artrítico y cultural del país. Además, se realizaron 61 talleres y 247 actividades diferentes e importantes para mantener a los usuarios cautivos en el fascinante mundo de la lectura.

“El mejor logro nuestro ha sido ver diariamente esta biblioteca en todos sus espacios con niños, con jóvenes y familias leyendo, compartiendo. Ese ha sido nuestro mayor logro en estos 10 años comprometidos con ustedes, tenemos que agradecerles por confiar en nosotros”, puntualizó De los Santos.

Previo a la obra la BIJRD reconoció a los lectores del año de ese centro cultural. En esta ocasión las distinciones recayeron sobre Jeffrey Miguel Lora Pérez, visitante asiduo de la Sala de la Imaginación; Yailet Yulimar Lachapel, de la sala La Biblio de l@s Niñ@s, y Nashla Cristal Lima Batista, de Mi Espacio, respectivamente.

La obra continuará presentándose en las instalaciones de la biblioteca los días 19 y 20 de diciembre como parte de la agenda de la temporada de fiestas navideñas que se abrieron paso en este espacio educativo.

Grupo de teatro juvenil

Este grupo de teatro pertenece a la oferta formativa de los talleres impartidos en la Biblioteca durante todo el año. Dirigido por la actriz y directora Indiana Brito, quien desde el 2007 participa como intérprete en la compañía Teatro Rodante del Ministerio de Cultura.

La actriz obtuvo su educación teatral en la Escuela Nacional de Arte Dramático, es licenciada en Educación mención Lingüística y Literatura, y Máster en Literatura. Nominada a los premios Soberano en 2006 por la obra “Hey, Hey, el tercer día”, y ganadora como mejor directora del año en el 2019 por la obra “Agosto”.

