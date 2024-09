Obra teatral La Odisea celebrará 20 años en el Teatro Nacional

Lorena Olivo y Josue Hirujo

SANTO DOMINGO.- “La Odisea”, considerada obra maestra del teatro dominicano, se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, del 30 de septiembre al 2 de octubre próximo, para celebrar su puesta en escena por primera vez hace 20 años.

Fue la talentosa actriz, directora y dramaturga Lorena Oliva quien llevó a las tablas la adaptación de «La Odisea», la legendaria epopeya de Homero.

Con la producción general de Josué Hirujo, la obra regresará a dicho Teatro, con una función para el público general el miércoles 2 de octubre a las 7:30 pm.

ADAPTACIÓN CON ENFOQUE FRESCO

Lorena Oliva lleva al espectador a través de los viajes épicos de Odiseo, con un enfoque fresco y dinámico.

“La Odisea para mí es un ritual, nació por un deseo inmenso de regresar a mi tierra, a mi propia Itaca, la concebí bañada de nostalgia y al igual que el protagonista me sentía en una isla desconocida que cada vez me seducía y me atraía más”, expresó la actriz.

Reconoció que siempre tuvo mucha facilidad para la adaptación de textos y le pareció un juego muy divertido convertir un clásico tan complejo como el de Homero, en una versión con un tono de humor, “que conectara con chicos y grandes”.

Una vez más el público podrá redescubrir uno de los textos fundacionales de la literatura occidental, interpretado con el sello artístico de Lorena Oliva.

ENTRADAS PARA LA FUNCIÓN

Las entradas para la función están disponibles a través de Passline.do, puntos de venta autorizados de Baskin Robbins y la boletería del Teatro Nacional (hasta el 22 de septiembre).

