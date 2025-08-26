Obra internacional “Toc Toc” vuelve al Teatro Lope de Vega

SANTO DOMINGO. – El fenómeno teatral internacional “Toc Toc”, un dramedia escrito por el dramaturgo francés Laurent Baffie, estará en escena desde el 19 de septiembre próximo en el Teatro Lope de Vega de Santo Domingo, a las 8.30 p.m.

Adaptada al español por Julián Quintanilla, la obra será dirigida por Indiana Brito y en el elenco aparecen Exmin Carvajal, Gianni Paulino, Henssy Pichardo, Patricia Muñoz, Erlyn Saúl, Cindy Galán y Yesmín Cabrera

La obra está traducida a más de 15 idiomas y fue representada, entre otros países, en España, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Alemania, Grecia, Polonia, México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Perú.

RESPETO Y AGUDEZA CON EL TOC

Humor inteligente, sensibilidad humana, y contemporaneidad se unen en la escena en un tratamiento respetuoso del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), por lo que es considerada una de las dramedias teatrales más vistas y celebradas del siglo XXI.

La dramaturgia transcurre en la sala de espera del consultorio del Dr. Cooper, un psiquiatra que jamás recibe al mismo paciente dos veces. En el lugar coinciden seis personas y cada una de ellas padece un TOC, pero todos comparten una misma finalidad.

Mientras esperan al psiquiatra inician una terapia de grupo que les encamina a sus propias conclusiones. Los actores crean una dinámica empática con el público, al que transmiten emociones, frustraciones y esperanzas.

OBRA HUMANA Y DIVERTIDA

Con la producción general de Gianni Paulino, “Toc Toc” asume de manera humana y divertida un tema de salud mental y sensibiliza al público con quienes viven con algún trastorno de este tipo.

Las entradas para el teatro están a la venta en Boletas Uepa Tickets y Teatro Lope de Vega, Novocentro.

agl/of-am