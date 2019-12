Obra de dominicana entre colección adquirida por Metropolitan Museum Library

Rosa Tavarez

NUEVA YORK.- La cultura y el arte latinoamericano celebran un nuevo acontecimiento, al recibir la noticia de la incorporación de una nueva colección de arte Iberoamericano en Arthur K. Watson Library del Metropolitan Museum en Estados Unidos.

El museo adquirió la edición limitada del libro que reúne 23 obras de arte gráfico y sus litografías de artistas iberoamericanos que fueron comisionados por el gobierno español para celebrar el Bicentenario de la Constitución del Tribunal Supremo del Reino de España.

En la colección República Dominicana está representada con una obra de la maestra y Premio Nacional de Artes Visuales 2017,Rosa Tavárez.

La incorporación de esta colección a la biblioteca del MET Museum, ha sido posible gracias a la generosidad de Kenneth Soehner, director del Arthur K. Watson Library en el Metropolitan Museum, y a los grandes esfuerzos de negociación de la artista y promotora cultural, Inés Mónica Sarmiento Castillo Archer, quien además fue la co/curadora y coordinadora de este proyecto.

Sarmiento es actualmente miembro del Junior Board of Queens Council of the Arts y trabaja en Queens, en la Universidad de St. Johns; Adelphi, y en Hofstra University.

Para celebrar este acto de entrega se reunieron en el Museo Metropolitano diversos promotores culturales, académicos y artistas con el apoyo de Rosalía Arteaga, ex presidenta de Ecuador y presidenta de FIDAL, Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina.

Artistas y obra

La colección incluye el trabajo de los artistas José María Yturralde (España), José Luís Cuevas (México), Rodolfo Abularach (Guatemala), Carlos Cañas (El Salvador), Oswaldo Vigas (Venezuela), Fernando de Szyszlo (Perú), Carlos Colombino (Paraguay), Alberto Carneiro (Portugal), Omar d’León (Nicaragua), Mónica Sarmiento Castillo-Archer (Ecuador), Antonio Samudio (Colombia), Rosa Tavárez (República Dominicana), Armando Lara (Honduras), Miguel Herrera Zorrilla (Uruguay), Luis Hernández Cruz (Puerto Rico), Enrique Ubieta (Cuba), Olga Sinclair (Panamá), Rafael Felo García (Costa Rica), Don Archer (EE. UU.), Leopoldo Maler (Argentina), Julio Villani (Brasil) e Iván Contreras Brunet (Chile).

El libro incluye estudios de los críticos de arte Gerard Xuriguera, Román de la Calle, Marianne de Tolentino y Bélgica Rodríguez.

Las obras de arte y litografías que contiene libro forman parte de colecciones importantes como la de la Casa Real de España, MoMa Museum Library, The New York Public Library, Stephen A. Schwarzman Building y José Luis Cuevas Museo, de México, entre otros

El libro, que fue publicado por Thomson Reuters Aranzadi,con el apoyo de la Casa Real de España. tiene un tamaño de 40 x 35 x 8 cm, 700 páginas, tapa dura con caja, e incluye una reproducción extraordinaria de cada una de las 23 obras gráficas firmadas por cada uno de los artistas

La publicación ha sido calificada como una referencia histórica y artística útil para un evento que simboliza y refleja la integración de culturas.