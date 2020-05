Obispo dice si no hay comicios en RD debe asumir Presidente de Suprema

El obispo Víctor Masalles, entrevistado en el programa D´Ágenda, po r Héctor Herrera Cabral.

SANTO DOMINGO.- El Obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles, opinó que en el supuesto caso de que no sean celebradas elecciones el 5 de julio, como se ha programado, las actuales autoridades deben, como quiera que sea, cesar en sus cargos el 16 de agosto.

Declaró que la presidencia de la República debe ser ocupada interinamente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, como establece la Constitución de la República.

“La Constitución tiene claro eso, la Constitución tiene claro que a partir del 16 de agosto, si por alguna razón, sabemos quien tiene que ser la autoridad en este caso; dice que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta que haya elecciones, la Constitución lo dice eso“, insistió el bispo de la Diócesis de Baní al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11,

El religioso sostuvo que a partir del 16 de agosto ningún funcionario del gobierno puede prolongar su periodo.

Advirtió que si se suscribe un pacto para llegar a otra decisión, ello sería inconstitucional y peligroso.

Manejo político de las ayudas

En otro orden, el Obispo Masalles calificó como penoso lo mucho que se ha politizado el tema de las ayudas en la pandemia del coronavirus, tanto por parte del oficialismo, como desde el litoral de la oposición.

“Se han cometido delitos electorales, por lo tanto vemos a una Junta Central Electoral que está dormida, que esta viendo y no penaliza, no hace de árbitro, porque estamos hablando que una cosa es el presidente saliente, y otra son los candidatos que no pueden hacer proselitismo, no pueden hacerlo, tanto el partido de gobierno como los otros, se está politizando todo el tema de las ayudas“, deploró.

No usan Iglesia para canalizar las ayudas

El Obispo de la Diócesis de Baní negó que el gobierno utilice la Iglesia Católica para distribuir ayudas debido a la pandemia de coronavirus, como ose ha informado.

Dijo que en los primeros días hubo “ciertas ayuditas“ pero al parecer las autoridades eligieron “otros modos de hacerla llegar”, pero definitivamente no han usado a la Iglesia para eso.

Agregó, sin embargo, que para la Iglesia ello ha sido un alivio debido a que ha recibido una gran cantidad de ayudas provenientes del sector privado, con las que han podido trabajar de manera institucional.

el obispo de las provincias Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa recordó situaciones similares se han vivido en épocas anteriores, no necesariamente en esta administración gubernamental.

Citó a manera de ejemplo en el 1979 cuando el huracán David azotó al país y el gobierno de entonces dijo que había dado a la Iglesia un montón de cosas, y después el pueblo reclamó a esta institución lo que no le habían dado.

Control de la pandemia

El Obispo opina que las autoridades dominicanas manejaron “de una forma terrible” el inicio de la pandemia del coronavirus en el país, pero en la actualidad tienen “bastante control de la situación”.

“Lo cual indica que después de ese retraso si hubo un buen manejo, se le metió el pico a la situación en la provincia Duarte que estaba catastrófico y ahora mismo se ha tomado control, se construyó un hospital improvisado donde se han manejado casos, y definitivamente las muertes se han reducido, y eso es importante“, reconoció.

Talón de Aquiles

Sin embargo el religioso dijo que el talón de Aquiles de la República Dominicana en el manejo de la pandemia ha sido la baja aplicación de pruebas para identificar a quienes están infectados y descartar a personas que han estado expuestas al contagio de la enfermedad.

“Con exceso de burocracia, porque llegaron miles de pruebas, y se deberían haber comprado ya cientos de miles de muestras, y nosotros estamos con una cantidad de pruebas que es imperdonable, porque para el manejo de la epidemia hay que rastrear cada caso con cada ambiente y proporcionar pruebas gratuitas a quienes se relacionaron con un infectado para poder mapear e identificar los portadores asintomáticos“, señaló.

sp-am