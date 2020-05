Obedecer por el respeto, no por el miedo

La autora es psicóloga. Reside en Santiago Rodríguez.

Por EVELING TAVAREZ

El miedo incapacita la comunicación eficaz entre padre e hijo, impactando de manera negativa en el vínculo afectivo. Las amenazas jamás le darán confianza al infante, misma que es vital e imprescindible en todo el proceso del desarrollo del mismo.

Si desde la infancia enseñamos con miedo y terror, los niños irán aprendiendo que esto es lo correcto. Serán personas muy sumisas, inseguras o en tal caso agresivas, donde se suprimirá su criterio y la personalidad, por ende, no serán capaces de tomar decisiones por si solos.

Hay que enseñar a nuestros hijos a obedecer por el respeto, más no por el miedo. Los niños que crecen experimentando el amargo sabor del temor, serán personas ausentes que criarán hijos ausentes; porque hay una estrecha relación entre la ansiedad en los infantes y los métodos de crianza.

Lo primero que debemos saber es que tenemos que enseñar con el ejemplo, amor y autoridad. El ejemplo es una de las mejores armas de los padres al momento de educar, ya que, las acciones tienen un gran efecto en los pequeños en la forma de construir la realidad y ponerla en práctica con otros.

Los hijos que son amados aprenden a amar porque esto alimenta su autoestima, por lo tanto, tenemos que respetar su individualidad y gustos; pues no son de nuestra posesión.

La autoridad es una de las principales influencias en la crianza de los pequeños por ser eficaz, y por ir apoyada con el ejemplo obtenemos excelentes resultados. Un adulto o padre no puede desautorizar al otro delante del niño cuando no estén de acuerdo en la toma de algunas decisiones, pueden hablar al respecto a solas y llegar a un punto medio; al no hacerse de esta manera y desacreditar al otro delante del niño, este obedecerá al que quiera cuando le convenga.

Es de suma importancia practicar una crianza que no sea estricta, pero tampoco permisiva; es decir, encontrar un equilibrio coherente y empático en este proceso; tomando en consideración la capacidad de los padres en responder de manera adecuada a las necesidades de sus hijos.

