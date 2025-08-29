NY: Yonkers se vistió de fiesta con Festival Dominicano 2025

NUEVA YORK.- La ciudad de Yonkers se vistió de fiesta con la celebración del Festival Dominicano 2025, un encuentro que reunió a cientos de familias en un ambiente cargado de música, coloridas comparsas y el talento de artistas que enaltecieron la cultura y las raíces dominicanas.

El evento se convirtió en un espacio de unidad, orgullo y tradición, donde la comunidad dominicana pudo compartir y reafirmar el valor de su identidad cultural en los Estados Unidos.

Con iniciativas de este tipo, se busca seguir fortaleciendo la presencia dominicana en el exterior y brindar espacios que enaltezcan la herencia cultural, la alegría y el espíritu de unidad que caracterizan a la comunidad dominicana.