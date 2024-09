NY: Comisionado anuncia mejoras en la seguridad para peatones

NUEVA YORK.- El comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Ydanis Rodríguez, anunció grandes avances en el plan de visibilidad implementado en más de 300 ubicaciones.

Dijo que esa agencia ha mejorado la visibilidad para los peatones a través de una herramienta conocida como «daylighting» o «iluminación natural».

La iluminación natural mejora la seguridad al eliminar la obstrucciones que impiden la visibilidad, como vehículos estacionados cerca de las intersecciones, para que los conductores vean más fácil a los peatones.

El DOT ya ha completado 300 ubicaciones, y las 700 restantes se encuentran en etapa de desarrollo.

La iluminación natural en la esquina de la avenida Audubon y la calle West 169 es parte del proyecto de rediseño de calles del NYC DOT desde West 168th Street hasta West 170th Street.

REDUCIRA EXCESO DE VELOCIDAD

El nuevo diseño de las calles reducirá el exceso de velocidad, mejorará la visibilidad y ayudará a proteger a miles de niños durante el nuevo año escolar.

El objetivo es que no haya accidentes automovilísticos en zonas escolares y en áreas circundantes, que no se presenten hechos que lamentar que pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de peatones en inmediaciones de planteles educativos, y que no se registren fatalidades, explicó Rodríguez.

Advirtió que con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, el DOT mejoró la visibilidad para los peatones en más de 300 puntos de la ciudad, muchos de ellos en áreas de escuelas y zonas vecinas.

A la exigencia actual que pauta una velocidad máxima de 20 millas por hora, de lunes a viernes, entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en zonas escolares, se suma ahora la llamada “iluminación natural”, que busca mejorar la seguridad al eliminar obstrucciones que bloquean la visibilidad, como vehículos estacionados, cerca de las intersecciones, haciendo que los conductores vean más fácilmente a los peatones y a quienes se movilizan por las carreteras.

REGRESO A LA ESCUELA

“A medida que los estudiantes regresan a las aulas, queremos recordarles a todos que tengan cuidado al cruzar las intersecciones. La iluminación natural mejora la seguridad de los peatones al reducir los puntos ciegos de los conductores y brindarles a todos una mejor vista de la intersección”, indicó Rodríguez.

Explicó que “esta primera ola de ubicaciones es solo el comienzo, y esperamos mejorar la visibilidad para peatones, ciclistas y conductores en más intersecciones en toda la ciudad”.

Destacó que las intersecciones viales plantean “un desafío de seguridad único en la ciudad de Nueva York”, recordando que la mayoría de los siniestros automovilísticos que terminan en tragedias, ocurren en cruces a lo largo de la ciudad, muchos cerca de escuelas.

