NY: Ydanis Rodríguez podría lograr residentes voten en municipales

Ydanis Rodríguez,

NUEVA YORK.- El Concejo de la ciudad de Nueva York emitirá el próximo 9 de diciembre un voto, considerado histórico, para permitir que los residentes permanentes, titulares de la llamada «green card» o con un permiso de trabajo puedan votar en las elecciones municipales.

El proyecto, que les permitiría el sufragio en primarias, elecciones especiales o las generales de la ciudad, pero no del estado, cuenta con el apoyo de 34 de los 51 concejales, la mayoría demócratas, y el alcalde Bill de Blasio, que no está de acuerdo con la iniciativa, ha dicho esta semana que no lo vetará.

El alcalde electo, Eric Adams, también presidente del condado de Brooklyn, está entre los que apoyan el proyecto, que tiene por autor al concejal de origen dominicano Ydanis Rodríguez, ciudadano de pleno derecho desde el 2000 y que previamente había tenido una «green card».

«Lo importante de este proyecto es que devolverá dignidad y respeto a inmigrantes que con su trabajo durante la pandemia mantuvieron a la ciudad desde las cocinas de los restaurantes, de los supermercados o tiendas de conveniencia y también a los profesionales que vienen con permiso de trabajo, porque podrán decidir a quiénes quieren en el Gobierno», dijo hoy Rodríguez a Efe.

Recordó que el proyecto cuenta con amplio apoyo, que incluye al presidente del Concejo, Corey Johnson, la Coalición del Inmigrante de Nueva York y los presidentes de cuatro de los cinco condados.

«La Junta Electoral acudió a audiencias públicas y, aunque no emiten opinión, dijo que de ser aprobada, ellos tienen la capacidad para hacer cumplir la ley», destacó además Rodríguez.

Los residentes legales solo podían votar en las elecciones de las juntas escolares pero las juntas fueron abolidas a principios de la década de 2000.

De aprobarse el proyecto como se espera, Nueva York se uniría a doce municipios en todo el país que ya permiten a los residentes permanentes votar en cierto tipo de elecciones municipales. Nueve están en Maryland, dos en Vermont y una en San Francisco (California), de acuerdo con la web de información electoral Ballotpedia.

La ciudad de Tacoma Park en Maryland es una de las que permite votar a los no ciudadanos en sus elecciones municipales desde la década de 1990. Otros municipios de California, Maine, Illinois y Massachusetts están evaluando legislación similar.

Se estima que la aprobación de este proyecto, algo que se ha intentado por años en la ciudad, beneficiaría a más de 800.000 inmigrantes, un gran número latino, que podrán insertarse en el proceso electoral de la ciudad más grande del país.

En sentido contrario, los votantes en Alabama, Colorado y Florida aprobaron medidas electorales el año pasado que estipulan que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar, uniéndose a Arizona y Dakota del Norte al especificar que los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones estatales y locales, ha recordado hoy el «New York Times».

«Nueva York tiene la responsabilidad y la oportunidad histórica de demostrar a otras ciudades lo necesario que es como derecho humano restablecer el derecho al voto a los que pagan impuestos para poder elegir a sus representantes», afirmó el concejal.

Destacó además que hace cien años no era requisito ser ciudadano para votar y ahora es así porque la ley federal lo exige, pero también establece que los estados y ciudades tienen el poder de decidir quiénes votan en sus elecciones.