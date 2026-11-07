NY: Somos de Quisqueya hará evento honor hermanas Mirabal

NUEVA YORK.- Somos de Quisqueya Media Producción invitó a la comunidad al encuentro «Voces de Coraje», un espacio para reflexionar sobre la violencia contra la mujer.

Será el martes 24 de noviembre en la Dirección Dominicana de Cultura, localizada en el cuarto piso del 2406 de la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan.

La actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre por las Naciones Unidas en honor a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, símbolo de resistencia, dignidad y lucha por la libertad.

El encuentro cuenta con la colaboración con Bianell Enterprise Corp., entidad patrocinadora.

Jenny Gómez, directora de Somos de Quisqueya, informó que han confirmado su participación la congresista electa Darializa Ávila Chevalier y otras dirigentes de partidos políticos de la República Dominicana, así como gremialistas, activistas y líderes comunitarias.

“Voces de Coraje propone abordar la violencia contra la mujer más allá de sus manifestaciones físicas, explorando sus raíces sociales, culturales y estructurales, las relaciones de poder, los factores que perpetúan este fenómeno y la responsabilidad colectiva en la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia», explicó.

La jornada contará con una programación diversa que incluirá paneles de discusión, charlas, conferencias, testimonios, presentaciones teatrales y dinámicas de grupo, orientadas a propiciar el intercambio de experiencias, conocimientos y propuestas para la prevención y la transformación social.

Las organizadoras destacan que este espacio busca reunir voces, sectores y corrientes de pensamiento, promoviendo el respeto, la solidaridad, la educación y el compromiso de toda la sociedad en la prevención de la violencia contra la mujer.

La actividad será abierta al público y gratuita.

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