NY: Sepultan restos de menor dominicano ultimado en Queens

Julián Corniell

NUEVA YORK.- Fueron sepultados este jueves en Queens los restos del adolescente de 14 años y origen dominicano Julián Corniell, ultimado a puñaladas la semana pasada en un establecimiento de comida rápida.

Corniell compartía con amigos de su anterior escuela cuando fue atacado por un grupo de jóvenes

Sheila Corniell, tía de la víctima, la describió como «un niño tranquilo y alejado de los problemas».

Contó que el joven había sido cambiado de escuela por temor a su seguridad, ya que había recibido amenazas.

«Esto no pasó a las 12:00 de la noche, ni a las 3:00 de la mañana. Esto pasó a las 3:30 de la tarde en un McDonalds, al lado de la escuela, con dos carros de policía afuera», dijo Sheila.

Hasta el momento la policía solo ha detenido a una persona en relación al caso, quien fue acusado de agresión en pandilla; sin embargo, la familia de Corniell asegura que ese chico no fue quien apuñaló a su pariente. «Lo único que sabemos es que no fue quien lo ultimó. El que lo hizo tenía mascarilla, entonces no se sabe su identidad», declaró Sheila.

La policía también encontró un cuchillo cerca del restaurante donde ocurrió el ataque, ubicado en el vecindario de Sunnyside.

Corniell soñaba con convertirse en un jugador de baloncesto profesional y paleontólogo.

«Era loco por su familia. Cuando él estaba más feliz era con su familia, nadie se merece pasar por este dolor», indicó Naomi Varona, otra de sus tías.

Dijo que «lo único que queremos es que mi niño pueda descansar en paz y que se le haga justicia».

jt/am